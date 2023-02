La lucha de la Muela de Algodonales por su cajero automático 27 años después

Para cualquiera un cajero automático es un cajero automático, un dispositivo bancario que te da dinero si tienes posibles en una cuenta, con el que puedes pagar recibos, hacer ingresos…. En la Muela de Algodonales, una pedanía con 170 habitantes, un cajero automático se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de resistencia contra la despoblación, contra el abandono de las grandes empresas y contra la macroeconomía, que entiende más de números que de necesidades terrenales.

Los vecinos de esta pedanía de Algodonales por fin pueden estrenar un cajero automático después de que hace 27 años cerrara el único servicio financiero de un agente colaborador de una caja de ahorros, con el que contaba este lugar, con lo que desde entonces los habitantes del lugar tenían que recorrer 10 kilómetros de ida y otros 10 de vuelta para poder sacar dinero de un banco en Algodonales.

Desde este lunes, un cajero ATM presta los servicios a esta pedanía en virtud de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa pública estatal Correos. Hasta aquí han hecho falta dos años de “perseverancia” como recuerda el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, quien desgrana los pasos para conseguir esta reivindicación ciudadana y municipal. Y es que la falta de un servicio financiero es un quebradero para cualquiera: desde el vecino que tiene que prever sus gastos hasta los tenderos y los negocios del lugar. “Sobre todo la gente mayor, que tenía que alquilar un coche o un taxi para llegar a Algodonales, por una carretera estrecha y con curvas, o esperar a que el hijo, que trabaja fuera llegue el fin de semana”, añade Acuña.

Ni decir tiene el quebradero de cabeza que esta falta ha supuesto para los negocios. “Si tienes que comprar y te conocen pues te fían hasta que vayas a por dinero. Si alguien de fuera quiere pasar el día aquí se encuentra con la falta de este servicio”, explica Ángel Acuña. Hay que recordar que la Muela de Algodonales está muy bien enclavada en los espacios para la práctica de los vuelos sin motor, con lo que numerosos aficionados a este deporte pasan por esta zona. La imposibilidad de sacar dinero de una entidad financiera ha restado, también, operatividad a este colectivo que usa los servicios o negocios de aquí.

Para el regidor la puesta en servicio de este cajero automático es todo un "símbolo" para las poblaciones pequeñas que ven cómo cada día pueden ir mermando los servicios si no hay una implicación por parte de todos.

“Una vez más son los Ayuntamientos los que están luchando por no perder servicios. La idea del cajero lo vemos como un símbolo, como una lucha constante para no perder prestaciones en los lugares pequeños donde las grandes empresas, con beneficios desorbitados como estamos viendo, no quieren prestar estos servicios. Es la lucha, por ejemplo, que mantenemos por que permanezca abierto nuestro colegio rural aquí, con 14 niños. Si se cierra, esos padres tendrán que llevar a esos niños a otro colegio, y tarde o temprano se marcharán. O nuestro esfuerzo por hacer un centro de salud en esta pedanía para que venga un médico tres veces en la semana", insiste el regidor socialista.

Y añade el alcalde serrano en su defensa del entorno rural y su desarrollo. "Hay que mirar por esos espacios si queremos luchar contra la España vaciada. Si queremos tomarnos esto en serio, todo el mundo tiene que aportar por mantener estos espacios, tanto administraciones como empresas”, reflexiona Ángel Acuña.