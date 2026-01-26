IU Cádiz reclama a la Junta de Andalucía que colabore en la necesaria reforma del Puente de San Miguel de Arcos

Izquierda Unida demanda a la Junta de Andalucía que ponga en marcha todos los recursos financieros y humanos posibles para llevar a cabo, en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y “con la máxima urgencia posible”, la reforma del Puente de San Miguel del municipio, que sufrió importantes daños en su estructura en diciembre de 2024.

Así lo han demandado, junto al propio puente de San Miguel, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, el diputado provincial de IU, Ramón Galán, y el portavoz municipal de IU, Miguel Ángel Ortega, que han señalado esta infraestructura como “clave para la movilidad, la cohesión territorial y el desarrollo social y económico de Arcos”. Precisamente, este argumento sobre la urgencia de acometer esta reforma es el que centra la moción que defenderá el diputado provincial de IU, Ramón Galán, en el Pleno de la Diputación de Cádiz de este miércoles.

De manera concreta, Galán propone a la Diputación que inste a la Junta de Andalucía a adoptar “cuantas medidas técnicas, administrativas y financieras resulten necesarias a fin de proceder a la reparación integral del Puente de San Miguel o, en caso de que los informes técnicos así lo determinen, a su sustitución total, garantizando en todo momento el cumplimiento de los estándares exigibles de seguridad estructural, funcionalidad, accesibilidad y durabilidad, de conformidad con la normativa vigente en materia de infraestructuras públicas”.

Asimismo, la moción presentada solicita al Gobierno andaluz que dicha actuación “sea incluida, de manera expresa, en los planes autonómicos de infraestructuras actualmente vigentes o en aquellos que puedan aprobarse en el futuro inmediato y, en caso de no ser posible por razones de planificación o disponibilidad presupuestaria, que se proceda a la articulación de un instrumento extraordinario de financiación, ya sea mediante créditos específicos, programas excepcionales de inversión o cualquier otro mecanismo que permita garantizar la ejecución efectiva y urgente de las obras necesarias”.

Entiende el portavoz de IU en la Diputación que esta institución, “de acuerdo con su función legal de asistencia a los municipios, sobre todo a los que presentan limitaciones técnicas y financieras, debe asumir un papel activo, tanto desde el punto de vista técnico como institucional, con el fin de evitar que esta situación se prolongue en el tiempo”.

Para Galán, el Ayuntamiento tiene que ser “punta de lanza” en la solución de este problema, debe ser “transparente” en la información que se ofrezca a la ciudadanía y hacer todas las gestiones posibles para que esta situación no se eternice; “es necesario que el Ayuntamiento vaya a todas las administraciones supramunicipales necesarias”, entre las que se encuentran la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Diputación de Cádiz, “lo que podemos quedarnos de brazos cruzados”.

IU mantiene que el derrumbe ocurrido hace más de un año “ha tenido un impacto muy negativo en el día a día del municipio y en la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”, ha señalado el portavoz municipal, Miguel Ángel Ortega, que denuncia consecuencias como “el aislamiento al que se está viendo sometido desde entonces al Barrio Bajo de Arcos, con las dificultades añadidas para acceder a servicios públicos básicos; el aumento de los tiempos de desplazamiento por el pueblo de los vecinos y vecinas, así como los graves perjuicios económicos del comercio local, la hostelería y el conjunto del tejido productivo”. De igual forma, lamenta la falta de información que durante todo este tiempo se le ha estado ofreciendo a la ciudadanía, que “siente una situación de abandono por parte de todas las administraciones”, ha criticado Ortega.

Por su parte, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha defendido que “la labor de las administraciones tiene que ser, velar por el bienestar de la ciudadanía, y está claro que en el caso del Puente de San Miguel de Arcos no se está actuando con la diligencia que se espera de la Junta de Andalucía, que un año y pico después del derrumbe, ya debería haber colaborado con el Ayuntamiento para restaurar un puente emblemático y evitar el aislamiento y perjuicio económico y social de los habitantes del Barrio Bajo”. “Reclamamos implicación de las administraciones -ha añadido-, ya sea Junta de Andalucía, Gobierno central y la propia Diputación de Cádiz, para colaborar con el Ayuntamiento de Arcos en una reforma, que aunque todos sabemos que es de competencia municipal, tiene una envergadura que trasciende a los recursos de un pequeño ayuntamiento como el de Arcos, por lo que es fundamental la cofinanciación”.

Rodríguez ha anunciado que IU trasladará, igualmente, este asunto al Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados para conocer los planes de colaboración de cada de las administraciones en la reforma del Puente de San Miguel.