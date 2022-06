La industria de la Piel de Ubrique analiza sus retos en el programa ‘Leather connetion’

Blogueros, influencers, diseñadores, empresarios y artesanos participan en Ubrique en la iniciativa ‘Leather Connection. Leather Retrofuture: tradición y futuro de la piel’. Este proyecto está organizado por la Fundación Centro Tecnológico de la Piel MOVEX, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, que lo financia dentro del Plan DipuActiva, y se enmarca en la celebración del ‘Día del petaquero’, con el que se ensalza la figura del maestro artesano de la piel.

El vicepresidente primero y responsable del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, José María Román, reivindicó el potencial de la industria marroquinera gaditana, como demuestra que “las mejores marcas” se fijen en Ubrique para su producción. “Hay que estar muy orgullosos de que esto suceda aquí, en la provincia de Cádiz”, dijo.

Durante las jornadas del jueves y el viernes, se programó una serie de mesas de debate y análisis en lugares emblemáticos de la localidad relacionados con la industria de la piel, como la plaza del Ayuntamiento o la Ermita de San Juan. De esta manera, se pretende conectar la industria de la piel con el resto de agentes que componen la cadena de valor y los consumidores finales.

Durante el ‘Leather Connection’ los participantes reflexionaron sobre algunas de las temáticas que preocupan en el sector: ‘Artesanía vs Tecnología’; ‘Concepto vs Producción’; ‘Ciencia vs empresa’; ‘Industria vs mercado; ‘Lo local vs lo global’; ‘Tradición vs futuro’. El programa incluye también diversas visitas a lugares emblemáticos del pueblo.