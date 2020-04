La Junta de Andalucía atenderá de inmediato el grito desesperado de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que este mismo jueves reclamaba ayuda para el municipio tras el fallecimiento por coronavirus de doce de los 70 internos de la residencia de mayores Nuestra Señora de los Remedios de la localidad.

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha confirmado a la regidora ubriqueña que este mismo viernes comenzarán a realizarse test rápidos a trabajadores y residentes para conocer a ciencia cierta el número de afectados por COVID-19 en el centro y la envergadura de la pandemia.

Gómez destacaba en unas declaraciones a este medio que "hay una situación crítica en esta residencia. Desde el día 28 de marzo este Ayuntamiento está reclamando test. Han llegado esos test rápidos a España. Sabíamos que el Gobierno había mandado 130.000 test a Andalucía. Y la delegada de Salud me dice que no tiene conocimiento de ello. Me parece desolador que quien tenga que velar por la salud no tenga esa información".

Hasta la fecha la Junta ha intervenido en residencias de mayores de seis poblaciones de la provincia por el avance del coronavirus. La más afectada es la de Alcalá del Valle, que confirmó cerca de setenta positivos entre profesionales e internos. Los últimos datos hablan de un total de 915 contagios en la provincia de Cádiz, con 403 ingresos y 45 fallecidos por coronavirus.