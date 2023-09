'Betangible': La artesanía de la Piel del siglo XXI

Betangible Leather Goods es una firma marroquinera de Ubrique, que acaba de ser distinguida por la Junta de Andalucía en unos premios como la mejor empresa artesana de Andalucía, en la categoría de Innovación e Investigación. Hace once años, el empresario Pepe Montiel puso en pie este proyecto teniendo claro que quería llevar a lo más alto la artesanía marroquinera de Ubrique sin olvidar que la innovación es crucial para pisar fuerte en los mercados. Así que, con su equipo técnico a la cabeza, ha demostrado que se pueden aplicar herramientas de gestión, de diseño y corte asistido por ordenador, tecnologías TIC y modelos empresariales de otros sectores a los procesos de fabricación de la Piel sin perder la identidad de lo que significa la manufactura ubriqueña.

“Si queremos ser una empresa artesana del siglo XXI, tenemos que estar, también, con la tecnología”, sostiene Pepe Montiel, que capitanea esta firma con un equipo de 19 personas que trabajan para marcas de lujo internacionales y que, desde hace tres años, sacan al mercado un proyecto de distribución propio de bolsos y otros complementos bajo el nombre Crush Leather Goods.

Cuentan en esta empresa de Ubrique reconocida por la Consejería de Empleo en la VI edición de los Premios de Artesanía de Andalucía, que desde sus inicios se han interesado por conocer los procesos de fabricación en otros sectores para adaptarlos a su realidad y maximizar la calidad. En sus contactos con sus clientes internacionales, muchos son firmas multiproductos, Betangible ha visitado fábricas y estudiado técnicas que podían implementar para hacer sus procesos más eficaces.

Eso sí, Pepe Montiel quiere dejar claro que la introducción de estas innovaciones no está reñida con la artesanía. “La marroquinería es un sector tradicional, con técnicas ancestrales. De otro lado, está el mercado, que va a mil por horas, va rápido. Como no adaptemos nuestra forma de trabajar y acortemos los tiempos desde que entra la materia prima y hasta que sale el producto, estaremos de espalda al mercado. Podremos hacer nuestra artesanía magnífica, con un nivel de detalles espectacular, pero estaremos alejándonos, cada vez, más del mercado si no respondemos. Esa es nuestra intención, estar muy cerca del cliente, aprendiendo de él, y enseñándole también que adaptamos la forma de trabajar sin abandonar nuestra calidad y artesanía”, reflexiona.

Así que ese es el gran reto que tiene por delante la Piel de Ubrique, que es surfear el binomio entre tradición e innovación para ser competitivos. “Los tiempos en los mercados se acortan. Abogamos por utilizar herramientas innovadoras en corte, costura, en la mesa en sí, en el trabajo diario, para estar cada vez más alienados con lo que se demanda. Si antes, por ejemplo, en las colecciones en fábrica se tardaba seis meses, ahora nuestra obligación es asistir al cliente para que esos tiempos se acorten en lo posible, pero nunca dejando de lado lo artesanal, lo manufacturado por lo que Ubrique es reconocido. De lo contrario, nos convertiremos en India, China o Bangladesh. Eso sería un error”, afirma el dueño de esta actividad empresarial, que se embarcó en esta apuesta hace 17 años.

Este taller tradicional se abre a la incorporación del corte digital y el diseño asistido por ordenador para dar una rápida respuesta a las demandas que quiere hoy el mercado: “Demanda flexibilidad y da homogeneidad, que es lo que quiere el lujo. Las firmas internacionales del lujo quieren 100 bolsos iguales, pero hechos a mano. Para eso necesitamos que nos ayude de alguna manera la tecnología, no en todo el proceso, puesto que nosotros estamos por y para la artesanía, pero en ciertos tramos tenemos que aplicar soluciones tecnológicas que nos ayudan a eso, a que aporten valor a los ojos del cliente. Es el guiño que hay que hacer constantemente al mercado”, analiza este marroquinero.

Reconocida en el ámbito autonómico por la Junta por sus procesos productivos, Betangible divide su trabajo entre las firmas de lujo y sus proyectos propios. Su mercado principal es Francia, seguido del Reino Unido, Estados Unidos y algunos clientes en España. La idea del nombre de la empresa es toda una declaración de intenciones. “Nos mueve cuidar del producto de nuestros clientes cuando hablo del modelo de negocio de fabricación a terceros, que es la parte tangible del universo moda. Cuando el director o directora de la marca viene a trabajar aquí con una idea plasmada en un borrador, un boceto, un diseño, hacemos eso tangible, real, físico. Es hacer un poco los sueños realidad. Esa marca internacional necesita del conocimiento de los artesanos de Ubrique para que técnicamente esa idea funcione. Y esta es la parte más bonita de nuestro trabajo, cuando llega ese diseñador y le presentas esos primeros prototipos o esa primera muestra y dice que es exactamente lo que quiere. Eso es una alegría”, narra este marroquinero, que viene de otros sectores, pero se ‘enamoró’ literalmente del mundo de la Piel cuando, hace dos décadas, pisó por primera vez un taller en esta localidad serrana.

Betangible vende bolsos, pequeña marroquinería (cartera, tarjeteros, monederos) y cinturones y está empezando a hacer artículos para el mundo del interiorismo y la decoración para diversificar, utilizando las destrezas de los petaqueros. “El ciclo económico puede cambiar y mientras más diversificados en categorías de productos estemos, habrá más éxito”, reflexionan en esta firma serrana. Desde hace tres años, cuentan con un proyecto propio denominado Crush Leather Goods para sacar al mercado sus artículos con su marca. “Es un proyecto muy honesto, de altísima calidad, que hacemos siendo conscientes de que no entramos en competencia con nuestros clientes de firmas de lujo. El respeto al cliente es otro de los ADN de esta empresa”, confiesa Montiel.

Los bolsos Crush de este taller y otros artículos están teniendo muy buena acogida en los EEUU. Ahora, la empresa arranca la estrategia de implementar la distribución en Europa. En el horizonte planea el mercado de Alemania, España y llegará a Reino Unido, en octubre y noviembre. “Y es que las mismas manos artesanas que realizan nuestros productos son las que hacen el producto de lujo. En nuestro grupo trabajamos con una tenería donde desarrollamos nuestros propios cueros, eso es trazabilidad, es decir, tener el control de lo que está pasando desde el origen de la materia prima hasta los acabados, texturas, suavidad…”, explican en este taller marroquinero.

Pepe Montiel defiende, junto con otras voces del sector de la Piel, la necesidad de que las empresas fabricantes de Ubrique apuesten, además de trabajar para terceros, por sacar sus marcas propias para que el valor añadido de esos artículos se quede aquí. Eso significaría que si otra vez la Piel de Ubrique sufriera una sacudida como la vivida en los primeros años de este siglo cuando el lujo corrió al sudeste asiático buscando precios bajos, a lo mejor el impacto puede ser menor si las fábricas serranas cuentan con proyectos de distribución propios.

Este taller (betangible.com) vende a través de web sus artículos en piel. De hecho, su marca propia es “nativa digital”. La empresa no cuenta con puntos de ventas propias, pero sí tiene distribución y venta on line tanto en distintas páginas digitales como en la suya propia, a través de crushleathergoods.com. Pepe Montiel no es originario de Ubrique y reconoce que fue tal el amor a primera vista el que sintió por la marroquinería, que pagó, incluso, para que otros le enseñarán este arte del curtido. Alaba el reconocimiento reciente que la Junta le ha otorgado. “Que una institución este diciendo de esta empresa que lo está haciendo bien en la artesanía y en aplicar nuevos avances supone un marchamo para nosotros. Nos anima a seguir. Que se hable de esta empresa es, en definitiva, que se hable de Ubrique y de un sector entero”, concluye.