Arcos suspende su belén viviente de 2025

Arcos ha suspendido su belén viviente de 2025. El evento estaba previsto celebrarse este sábado por la tarde, pero el Ayuntamiento ha decidido suspenderlo por la situación meteorológica, según anunció esta semana. Según ha informado, la Delegación de Fiestas no es posible aplazar la cita a otra jornada de la Navidad.

El concejal Fran Pérez ha explicado que no es posible aplazar el evento "ya que los más de 250 participantes que conforman las distintas escenas, no pueden garantizar su disponibilidad en una fecha diferente a la prevista inicialmente". "Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y el apoyo a todas las personas implicadas en la preparación de este tradicional evento", apuntaban en las redes sociales del ayuntamiento arcense.

El belén viviente de Arcos es uno de los más esperados de la provincia y atrae a muchos visitantes cada año. En un entorno único, es fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Este fin de semana en la Sierra de Cádiz sí sigue adelante otros belenes. También el domingo será la celebración de otro de los más conocidos en la provincia, como es el de Medina Sidonia.

Belenes vivientes próximos en la Sierra de Cádiz

Belén Viviente de Olvera

El Belén Viviente de Olvera vuelve a celebrarse en el Barrio de La Villa el sábado, 20 de diciembre, de 11:00 a 19:00 horas. Un lugar lleno de historia y encanto, donde recorrer sus calles y descubrir escenas tradicionales que recrean el nacimiento de Jesús. También contará con una zona comercial, que se instalará en la plaza de la Iglesia.

Belén Viviente de Benamahoma

Como marca la tradición, Benamahoma también celebrará su Belén Viviente el próximo sábado, 13 de diciembre, a partir de las 12:00 horas. Será la décima edición de esta festividad y las calles del pueblo se engalanarán para la ocasión. Se representarán las escenas tradicionales del Nacimiento de Jesús y de aquellas personas que formaron parte de la vida cotidiana.

Belén Viviente de Ubrique

En este pueblo de Cádiz la Navidad se vive con intensidad y, en parte, es gracias a su Belén Viviente. Tendrá lugar el 13 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, por las calles de su casco histórico. El cartel de este año rinde homenaje a Caty Romero, una vecina del barrio vinculada al Belén Viviente, a través del puesto de los buñuelos y elaborando las recetas de los licores.

Belén Viviente de Espera

Este pueblo de Cádiz también celebra su Belén Viviente. Lo hará el 20 de diciembre, en un marco inigualable como es el monte de Fatetar, a los pies del emblemático Castillo de Fatetar.

Belén Viviente de Prado del Rey

Este pueblo de Cádiz también ha dado a conocer la fecha de la celebración de su Belén Viviente, que será el 14 de diciembre. Con esta representación las calles de este pueblo gaditano se llenarán de espíritu navideño y participarán todos los vecinos para dar vida a las escenas del Nacimiento y recrear los oficios y costumbres.

Belén Viviente de Algar

También el 14 de diciembre, Algar celebrará su Belén Viviente en el Castillo de Pedro Lobato, a partir de las 16:30 horas. Será una jornada que reúna tradición y espíritu navideño, al compás de las zambombas.

Belén Viviente de Coto de Bornos

Tiene más de seis décadas de historia y se celebrará el 20 de diciembre. Se recomienda llegar antes de las 16:00 horas para poder disfrutar de las escenificaciones desde el principio. Su peculiaridad es que se realizan entradas teatralizadas de los diferentes pasajes y escenas que abren la representación.

Belén Viviente de El Gastor

Es una de las tradiciones más queridas de este pueblo de Cádiz y será el 20 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en la plaza de la Constitución y el Callejón. El Belén reproducirá escenas bíblicas y oficios tradicionales, recuperando la esencia de la Navidad popular con un enfoque cercano, participativo y visualmente atractivo para vecinos y visitantes. Habrá actuaciones de coros locales, que entonarán villancicos para amenizar la jornada navideña.