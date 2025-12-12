Estos son los pueblos de Cádiz que celebran su Belén Viviente este fin de semana: fechas y horarios para no perderte ninguno

La guía de Belenes Vivientes en la provincia de Cádiz contemplaba la celebración de estas recreaciones por algunos de los municipios gaditanos. Sin embargo, ante la previsión de lluvias para este fin de semana, el de Arcos de la Frontera y Algar se han suspendido, y el de Benamahoma se pospone para el día 20 de diciembre. Aún así podrás disfrutar de estas recreaciones en otros pueblos de Cádiz como Medina Sidonia, Prado del Rey, Rota y Ubrique.

Las calles de estos pueblos gaditanos regresarán al pasado, exactamente a más de 2.000 años atrás, para recrear las escenas típicas de Belén. Serán los vecinos los que se involucren en los oficios, costumbres y tradiciones ataviados con los trajes típicos de la época. Una manera muy especial de disfrutar de la Navidad.

Rota

Las previsiones de lluvia han provocado que el Belén Viviente de Rota se traslade al sábado 13 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas; y el domingo 14 de diciembre, de 11:00 a 14:30 horas. Será una oportunidad para recorrer las calles de su casco histórico y asistir a esta representación en la que participan más de 200 figurantes y actores.

Ubrique

En este pueblo de Cádiz la Navidad se vive con intensidad y, en parte, es gracias a su Belén Viviente. Tendrá lugar el 13 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, por las calles de su casco histórico. El cartel de este año rinde homenaje a Caty Romero, una vecina del barrio vinculada al Belén Viviente, a través del puesto de los buñuelos y elaborando las recetas de los licores.

Medina Sidonia

Este pueblo gaditano se prepara para vivir una de sus fiestas navideñas más especiales. Este domingo, 14 de diciembre, de 12:00 a 19:00 horas, tendrá lugar su Belén Viviente. Más de 300 vecinos y vecinas darán vida a las tradiciones más representativas de la Navidad. Sus calles, declaradas Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, acogerán las 60 escenas previstas de este Belén Viviente.

Prado del Rey

Este domingo, 14 de diciembre, se celebrará el Belén Viviente de Prado del Rey. La representación contará con unas 20 escenas y alrededor de 200 figurantes repartidos por el casco histórico. Las calles de este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz se llenarán de espíritu navideño y participarán todos los vecinos para dar vida a las escenas del Nacimiento y recrear los oficios y costumbres.