Este pequeño pueblo de Cádiz te invita a soñar estas navidades: belenes vivientes, convivencia con los vecinos y una chocolatada de lo más dulce

Tras haber disfrutado de la ruta gastronómica de la seta, Benalup-Casas Viejas se encuentra inmerso en su programación navideña 2025. Diciembre y enero se presentan repletos de planes para que puedas disfrutar de un buen ambiente en vísperas de Navidad y de cara a los Reyes Magos. En este sentido, no solo habrá actividades infantiles también podrás endulzarte con las chocolatadas y buñueladas en compañía de los vecinos del pueblo.

Otra de las actividades más esperadas es el Belén Viviente, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de diciembre. También habrá Gymkhanas, concursos navideños, fiestas, recitales de villancicos y mucho más para que disfrutes de un gran ambiente estos meses hasta el 6 de enero. ¡Descubre todo lo que Benalup-Casas Viejas tiene por ofrecer!

Miércoles 10 de diciembre

A las 18:00 h en “Aura Benalup”: Buñuelada por parte de la Agrupación ‘Desde el corazón’

Jueves 11 de diciembre

En el CEIP Padre Muriel. Finaliza el concurso de postales navideñas.

En el CEIP Tajo de las Figuras: Concurso de cuentos de Navidad.

A partir de las 12:00 h en A.F.A. “Nuestro Ayer”: Gymkhana navideña “Ilusiones Mágicas”.

A las 16:30 h en “Aura Benalup”: Merienda a cargo de la Asociación “AMUBEIN”.

Viernes, 12 de diciembre

De 9:30 a 12:00 h en la Guardería Municipal: Buñuelada y desayuno navideño . Visita de SS.MM. los Reyes Magos.

A partir de las 16:30 h en la Caseta Municipal: Fiesta navideña organizada por el AMPA Ben Alup.

Lunes, 15 de diciembre

A las 12:00 h en “Aura Benalup”: Visita a los residentes por parte del alumnado del IES Casas Viejas.

Martes, 16 de diciembre

A las 16:30 h en la Caseta Municipal: Merienda de la 3ª edad amenizada por el grupo de baile de Ana Mª Cozar ‘Coraje’ y a continuación la actuación del grupo Las Mellis.

Miércoles, 17 de diciembre

En el CEIP Tajo de las Figuras: Convivencia, desayuno e intercambio de postales navideñas con los mayores del centro ‘Aura Benalup’

con los mayores del centro ‘Aura Benalup’ A las 16:30 horas en ‘Aura Benalup’. Merienda a cargo de la Asociación ‘Las Niñas del Euro’.

Jueves, 18 de diciembre

Desde las 10:00 horas en el Teatro Municipal. Recital de villancicos del CEIP Padre Muriel . Funciones: de 10:00 a 10:30 educación infantil; de 10:45 a 11:15 primero y segundo de educación primaria; de 12:00 a 12:30 horas tercero y cuarto educación primaria y de 12:45 a 13:15 horas quinto y sexto de primaria. En cada una de las funciones se hará entrega de los premios del concurso ‘Postales navideñas’.

Durante la mañana en el CEIP Tajo de las Figuras. Belén Viviente. Mercadillo navideño y visita de SS.MM. Los Reyes Magos. Jornada de puertas abiertas.

Los Reyes Magos. Jornada de puertas abiertas. Durante la mañana en ‘Aura Benalup’. ‘Juntos por Navidad’. Convivencia entre los residentes del centro y A.F.A. ‘Nuestro ayer’.

A partir de las 16:00 horas. Papá Noel visita la Residencia de Mayores y recorre las diferentes calles de nuestro municipio.

A partir de las 17:00 horas en la antigua pizzería El Vaquerillo. Buñuelada solidaria del Grupo Parroquial Nª Sra. del Socorro a beneficio de Cáritas.

A las 17:30 horas frente a la plaza del Pijo. Visita la Casa de Papá Noel.

A las 20:00 horas. En la antigua pizzería El Vaquerillo. Actuación de la Banda Municipal de Música y del Coro Rociero Parroquial.

Viernes, 19 de diciembre

Durante la mañana en el CEIP Padre Muriel. Belén Viviente y visita de SS.MM . los Reyes Magos (organiza AMPA). Celebración navideña por grupos.

Durante la mañana en el CEIP Tajo de las Figuras. Buñuelada. Festival de Villancicos. Visita Papá Noel.

A partir de las 17:00 h en la Caseta Municipal. Gran Chocolatada/Buñuelada organizada por el AMPA Arcoíri s.

A partir de las 19:00 h entre Cafetería-Pub Alameda y Pub El Pajarito. Zambomba 'Consentio'.

Sábado, 20 de diciembre

De 12:00 a 18:00 h en el Parque Temático y Botánico de los Alcornocales ‘Tajo de la Cisma’. Belén Viviente. Visita y entrega de cartas a SS.MM. Los Reyes Magos (de 13:30 a 17:30 horas)

Lunes, 22 de diciembre y martes 23 de diciembre

De 9:00 a 14:00 h y de 16:30 h a 19:30 h en La Veleta. Experiencia INCIBE. Actividad lúdica, dinámica y participativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Lunes, 22 de diciembre

A las 17:30 horas en “Aura Benalup”: Actuación de la agrupación de baile ‘Al Calor de las Tablas’

Martes, 23 de diciembre y hasta el 5 de enero

A las 16:00 h en la Alameda. Apertura de la Miniferia de Atracciones Infantiles. Horario: 16:00 h al cierre. Miércoles 24 y 31 de diciembre. De 13:00 a cierre.

Martes 23 de diciembre

A las 17:00 h en el Centro Cultural J. Mintz (Casa de la Cultura): Actuación de magia a cargo del mago Magvilcer.

Miércoles, 24 de diciembre

A partir de las 16:00 horas en el Bodegón JC. Actuación de ‘Los Perseguíos’.

A las 00:00 horas en la Caseta Municipal. Fiesta de Nochebuena.

Miércoles, 31 de diciembre

A las 00:00 h en la Caseta Municipal: Fiesta de Año Nuevo.

Viernes, 2 de enero

En A.F.A. “Nuestro Ayer”: Animando la Navidad con Paola y Fran.

A las 16:30 horas en el Centro Cultural J. Mintz (Casa de la Cultura). Entrega de cartas a SS.MM. Los Reyes Magos.

Sábado, 3 de enero

A las 19:00 h en la Peña Madridista “Amigos del Real Madrid”: Recepción de SS.MM. los Reyes Magos.

A las 20:00 h en el Teatro Municipal “20 de marzo”: Concierto benéfico de José de la Vega en beneficio de la Parroquia de Benalup.

Lunes 5 de enero

A las 16:00 horas desde el Recinto Ferial. Gran Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos acompañados de la Banda Municipal de Música, Batucaloop, marionetas corpóreas y la animación infantil The Show. Recorrido: Salida del recinto ferial, calle Paternilla, calle Almería, calle Granada, calle Huelva, calle Orativa, calle San Miguel, calle San Agustín, calle Paseo La Janda, calle Monasterio del Cuervo, calle Barbate, calle Paterna, Avda. Grulla Negra, calle Monasterio del Cuervo, Avda. Andalucía, Avda. Cantarranas, calle Tajo, calle Mirador, calle Miguel García, calle Independencia, calle San Juan y llegada a la plaza del Antiguo Ayto.

Martes 6 de enero