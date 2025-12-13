Todo lo que debes saber si quieres ir al Belén Viviente de Medina Sidonia: horarios, dónde aparcar y autobuses disponibles

Medina Sidonia se ha consagrado como uno de los pueblos de Cádiz más navideños. Su Belén Viviente es uno de los más esperados de la provincia gaditana y se celebrará este domingo, 14 de diciembre, de 12:00 a 19:00 horas. La verdadera esencia de esta recreación es la amplia participación vecinal que convierte este acontecimiento en una tradición muy arraigada por estas fechas.

Cada edición del Belén moviliza a unos 300 vecinos y vecinas, que participan directamente en las representaciones escénicas. Estos grupos se forman de manera espontánea y natural entre familias, amistades, compañeros de clase, integrantes de asociaciones o colectivos vecinales, generando una experiencia participativa, integradora y colaborativa.

El Belén Viviente se estructura en torno a unas 60 escenas, distribuidas a lo largo del recorrido por calles y plazas del Conjunto Histórico, cada una de las cuales representa un aspecto concreto de la vida en la Palestina del siglo I, combinado con elementos tradicionales del patrimonio local. Entre las escenas más representativas se encuentran: La Matanza, El Empadronamiento, El Palacio de Cirino, El Palacio de Herodes, La Recogida de la Vid, Los Escribas, La Repostería, La Panadería, La Posada, La Carpintería, El Zoco, Los Mercaderes, La Alfarería, La Cestería, El Telar, La Orfebrería, La Herrería, Los Reyes Magos, Los Centuriones Romanos, El Nacimiento, La Adoración de los Pastores, Los Ganaderos, Los Temporeros, Los Leñadores.

A estas personas que actúan como figurantes, se suma un número igualmente importante de colaboradores que se ocupan del montaje de estructuras, la decoración escenográfica, la iluminación, la seguridad del recorrido, la ambientación musical o la asistencia al público. Todo ello genera un entramado logístico complejo, pero coordinado de forma altruista y eficiente por los propios vecinos, con el respaldo del Ayuntamiento. Si estás pensando en visitarlo, toma nota de todos estos consejos para saber cómo llegar.

Indicaciones para ir al Belén Viviente de Medina

La Policía Local de Medina Sidonia ha anunciado, a través de las redes sociales, el plan de tráfico y seguridad del Belén Viviente. Solo habrá dos grandes bolsas de aparcamiento: una en el Recinto Ferial (Avd. Prado de la Feria) que cuenta con un servicio de lanzadera con dos autobuses cuya taquilla está en la Portada de la Feria y con un precio de 1 euro ida y vuelta por persona y funcionará desde las 10:45 hasta las 19:30 horas; la otra bolsa de aparcamiento está en Pedrera/Cementerio, en calle Vejer.

Otra de las opciones es ir en moto, cuyo aparcamiento será en la Avd. del Mar (Mercadona), en el Parking Autobuses (no lanzadera) que se encuentra en la Avd. de Janda y la estación de autobuses. También en la Avd. del Mar habrá 35 plazas en superficie para personas con movilidad reducida y con acceso al recorrido plaza de la Cruz sin esperar colas. La parada de taxis se encuentra en la rotonda del Punto, junto a Pancho Copas. El tráfico estará cerrado en la zona centro: Puerta del Sol, Alcubilla, Rotonda Punto, Carretita, Pedrera, La Loba, Balcón de la Bahía, La Calzada/Venta Candela.