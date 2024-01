La alcaldesa de El Gastor apunta a un "deterioro" del servicio sanitario en su pueblo

La alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno (PSOE), habla de un “agravamiento” y “deterioro” del servicio sanitario en este municipio serrano ante “las quejas de los vecinos que llegan hasta el Ayuntamiento”. La regidora dice lamentar la situación actual en el centro de salud ya que “nuestros vecinos nos aseguran que les dan cita, por ejemplo, a las nueve de la mañana, se personan en el consultorio, pero se encuentran que no está aún abierto ya que el servicio lo prestan médicos de otros municipios, que van rotando, y no han llegado. Muchas veces tienen que esperar fuera en condiciones adversas por la climatología”.

Así las cosas, la alcaldesa y también diputada nacional socialista, apunta a que “esta situación” la ha puesto ya en conocimiento de la Junta de Andalucía "sin que haya una respuesta” a ello. “Siempre hemos tenido en El Gastor un servicio médico de 24 horas. Pero la situación se está agravando y mis vecinos están muy disgustados. Es más, me dicen, por ejemplo, que este jueves el médico que estaba asignado no ha venido al centro de salud y la atención la ha tenido que cubrir la pediatra que compartimos con Zahara de la Sierra”, denuncia la alcaldesa de El Gastor.

Añade la regidora socialista que “los facultativos que vienen a El Gastor proceden de otros pueblos y están sometidos a estrés y no es justo ni para ellos ni para los vecinos de mi pueblo que requieren de una atención de calidad. Me da pena que la Junta no refuerce el personal sanitario y médico. Hay una mala gestión a nivel autonómico y local y un detrimento palpable de la sanidad”.

La alcaldesa de El Gastor apostilla que el servicio se sigue realizando en el actual consultorio y que las instalaciones del nuevo no se han puesto en marcha, donde ha habido una inversión de 600.000 euros para que “se preste un servicio de calidad. Mis vecinos dicen que para qué se va abrir el nuevo si no tenemos médicos para las instalaciones”, concluye.