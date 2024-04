PSOE: “Si lo de Olvera sucediera en un colegio concertado el problema del comedor estaba resuelto"

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, participó la tarde del miércoles junto a la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, en la concentración de madres y padres del colegio Cervantes que reclaman a la Junta un comedor para que los niños pequeños no tengan que andar kilómetro y medio todos los días hasta otro colegio que sí tiene esas instalaciones.

Para Carrera se trata de una cuestión de mera voluntad política de la delegada de Educación Isabel Paredes ante una reivindicación justa y apunta que “si esto sucediera en un colegio concertado estaría resuelto en una tarde”. “El servicio de comedor escolar es tan importante como cualquier clase de cualquier materia educativa”, apunta la dirigente socialista que recrimina que, “como se trata de un servicio público, la Junta pretende seguir desmantelando”. Ha contrapuesto su actitud con la del ayuntamiento que ha asumido la construcción sin tener competencias. “No es cuestión de echar balones fuera”, apostilla al tiempo que lamenta que “la postura de la delegada es aburrir a los padres y madres para que, al no contar con comedor en el centro, decidan no matricularlos en el servicio, y cuando no haya solicitudes dirán que no hay necesidad del servicio y no lo concederán, afectando así a la conciliación familiar”.

La portavoz del PSOE exige a la delegada que “atienda a una petición justa porque no tiene sentido la discriminación de unos niños en un colegio con comedor y otros sin comedor”. “Tienen que tener el mismo derecho”, ha subrayado instando a la titular de Educación a que atienda a la dirección del centro, a las familias y al ayuntamiento, que venga a Olvera, dé la cara y explique por qué no quiere hacerlo y se comprometa para que el curso que viene esté operativo”. Sugiere Carrera que en esa misma visita la delegada se comprometa con esas dos obras estructurales en los centros educativos de la localidad que estaban concedidas y ahora dice que no son su competencia”.

La alcaldesa, por su parte, reclama que “los alumnos del colegio Cervantes tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades educativas que el resto de los niños del municipio”. “Es una reivindicación que llevamos realizando hace meses a la delegación sin que hasta ahora hayan dado una respuesta”, explica Palma que asegura que “el ayuntamiento se ha comprometido a tener hecho el comedor en septiembre con un proyecto técnico ya y una inversión valorada en 48.000 euros y ha añadido que el centro ha pedido en plazo el comedor, estando solo a la espera de la decisión política de la delegada para que conceda el servicio y comenzar a ejecutarlo”.