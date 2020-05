La calle Corredera de Arcos es como un termómetro. Es el pulmón de la vida comercial de esta localidad de la Sierra y la arteria que mide las pulsaciones de los bolsillos para lo bueno y para lo malo. Así que la localidad inicia este lunes como el resto de España el día uno de la fase cero de la desescalada del confinamiento, que ha provocado la pandemia del coronavirus. Este lunes esa arteria de Arcos que conecta el casco histórico con el resto de la localidad, la que pisan los miles de turistas en tiempos de bonanza, ha presentado a primeras horas cierto movimiento en las zonas donde se condensan las sucursales bancarias. Las filas de clientes esperando para entrar a hacer su gestión dibuja que la nueva realidad es esta: distancia y seguridad; mascarillas y guantes.

Calle abajo, pasando El Paseo, y en dirección a la calle Muñoz Vázquez, se empieza a vislumbrar que ya hay comercios como las peluquerías que han empezado a desescalar. Una de ellas, frente al hotel Peña de Arcos, ha levantado la persiana por vez primera desde el 15 de marzo. Lo hace con medidas de seguridad tanto para trabajadoras como clientas. Unos metros más allá, un obrero se afana en realizar mejoras en un bar de la zona de marcha, tal vez reinventándose para ajustarse al aforo que ha de tener cuando se levante la veda.

Esta imagen de comercios iniciando muy tímidamente se repite en otros puntos de la ciudad. “Para recoger pedidos en tiendas es obligatorio el uso de mascarillas y guantes”, reza un cartel a la entrada de la ferretería y tienda de pinturas Trini. Su propietario ha abierto para atender a autónomos y profesionales y a personas mediante cita previa y da, además, facilidades a su clientela que pueden hacer pedidos a domicilio.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Arcos, AETHAR, ha mostrado su preocupación por las medidas propuestas para el desescalamiento que afecta a negocios, restaurantes y hoteles de la localidad. “Habrá negocios que no puedan abrir con estas limitaciones de aforo. Hay bares y restaurantes pequeños, sin terrazas, que no podrán tener actividad cuando se limita el aforo. Y tampoco lo vemos con respecto a los hoteles cuando se limita la circulación a la provincia porque no vendrá nadie”, explica Rosi León, la presidenta de la asociación, que agrupa a comerciantes y hosteleros del sector turístico de Arcos. En este sentido, esta organización pide al Ayuntamiento de Arcos ayudas para poder hacer frente a esta situación, con la eliminación de tasas que afecta a los hosteleros y comerciantes.

Por su parte, hay que recordar que el Ayuntamiento de Arcos tras conversaciones mantenidas con las fuerzas de seguridad, por la duda razonable que suscita la interpretación de la normativa acerca de la movilidad a la hora de hacer deporte, ha tomado la decisión de suprimir las franjas horarias a la hora de salir a la calle en barriadas rurales, Jédula y El Santiscal, por ser núcleos poblacionales con menos de 5.000 habitantes. Debido a que no hay problemas de aglomeración en estos espacios, se permite una sola salida al día para hacer deporte o pasear, respetando toda la normativa establecida en cuanto a distancias sociales e higiene. No está permitido moverse entre los distintos núcleos urbanos para hacer deporte o pasear. El Ayuntamiento ruega a la población que respeten las normas, porque de ello dependerá que se pueda avanzar en las fases establecidas.