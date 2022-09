Anulan una factura de 1.750 euros por llamadas a números 806 tras la reclamación de Facua

FACUA Cádiz ha conseguido que una compañía telefónica anule a una socia una factura de 1.750,69 euros en la que aparecían hasta 82 llamadas en un único mes a teléfonos de tarificación especial por servicios de ocio.

Yasmina A. D. tenía contratado con esta compañía de telefonía un pack de servicios que incluía una línea de teléfono fijo, dos móviles, TV e internet de fibra óptica de 300 Mb para su vivienda. Su sorpresa fue mayúscula al recibir el pasado mes de junio una factura de 1.750,69 euros, cuando los importes mensuales que venía pagando oscilaban entre los 70 y los 90 euros.

En el desglose del recibo aparecía que, con una de las líneas móviles, había realizado 23 llamadas a números 806 por un tiempo total de casi cuatro horas. Por su parte, en la otra de las líneas móviles venían reflejadas hasta 59 llamadas a teléfonos de tarificación adicional, sumando entre todas ellas más de 12 horas.

"Imagina cómo me sentí cuando yo abrí la factura y vi más de 1.700 euros por unas llamadas que ni yo ni mi hija habíamos hecho. Fui al cuartel de la Guardia Civil porque no sabía a quién acudir, y fueron ellos los que me hablaron de FACUA", relata la afectada.

Fue entonces cuando Yasmina acudió al Punto de Información al Consumidor de su pueblo, Villamartin, para exponer lo que había ocurrido. FACUA Cádiz se encarga de prestar este servicio de manera periódica, acudiendo de manera presencial, en este municipio gaditano.

La asociación de consumidores recabó toda la documentación necesaria y presentó una reclamación contra esta compañía de telefonía pidiéndole que aportase las grabaciones teléfonicas en las que se informaba a su clienta del coste adicional que tienen las llamadas al 806 o, de lo contrario, anulase el importe facturado.

Grabación previa de 15 segundos

La ley estipula que las llamadas a los números 803 (adultos), 806 (ocio) y 807 (profesionales) deben comenzar con una grabación de 15 segundos en la que se informe sobre el nombre de la empresa y el coste de la llamada, seguido de cinco segundos en los que el usuario pueda decidir si colgar o continuar al teléfono.

En la reclamación, FACUA Cádiz expuso además que la compañía de telefonía no había remitido a Yasmina facturas independientes (una por el pack contratado y otra por los servicios Premium), sino que las había unificado en un único importe, por lo que no podía saber cuál era su consumo no discutido del mes.

"Obviamente decidí no abonar la factura, y me di de alta en otra compañía porque Vodafone me suspendió todas las líneas y estaba incomunicada", señala la afectada, quién ya de por sí no estaba nada contenta con el servicio que le venía prestando esta empresa: "Teóricamente el pack que tenía contratado era una cuota fija de 70 euros al mes, pero me llegaban facturas con importes diferentes, siempre más elevados".

Importe final de 60,51 euros

Apenas una semana después de presentar la reclamación, la empresa telefónica le hacía llegar a la asociación de consumidores un escrito en el que informaba que anulaba 1.690,18 euros de la factura inicial de 1.750,69 euros que había recibido, quedando sólo pendiente de abonar 60,51 euros, cantidad correspondiente a las cuotas y consumos generados únicamente por los servicios contratados en el periodo de facturación comprendido entre el 8 de junio y el 7 de julio de 2022.

Además, la compañía de telefonía informaba en esta carta de que Yasmina quedaba excluida de cualquier fichero de solvencia patrimonial negativa en el que pudiese haber sido incluida al no haber pagado la factura.