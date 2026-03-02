La Tertulia Cofrade Al Palo dedica a Afligidos su concierto de Cuaresma

La tertulia cofrade Al Palo ya tiene cerrada la programación de su concierto de Cuaresma, una de las citas más ineludibles de este tiempo en Cádiz que, de hecho, cumple 32 ediciones y que este año estará dedicada al 300 aniversario que cumple la hermandad de Afligidos.

Cuatro formaciones musicales subirán el próximo 17 de marzo al escenario del Gran Teatro Falla. Y es que a las bandas ya habituales estos últimos años, Maestro Enrique Montero de Chiclana y Las Cigarreras de Sevilla, y al coro de la peña La Salle Viña, se une este año la agrupación musical Polillas, que será precisamente la que inicie esta cita musical que cada año se organiza a beneficio del Hogar Gerasa.

No solo el cartel de conjuntos participantes en el concierto está ya cerrado. Y es que la tertulia ha cerrado también el programa musical para ese día. Es decir, las marchas que sonarán en el Gran Teatro Falla apenas 10 antes de que salga la primera procesión por las calles de la ciudad, la de la Virgen de los Dolores de Servitas.

Del programa musical destaca el estreno de una marcha dedicada al 300 aniversario de Afligidos, que ha sido compuesta por un hermano de la cofradía, Juan Guillermo Márquez, y que cuenta además con letra escrita por el cofrade gaditano Luis Real, autor también de la letra del himno de la coronación de la Virgen de las Penas, entre otras muchas aportaciones a la música cofradiera. No será el único estreno que se presenta esa noche del 17 de marzo, ya que la agrupación musical Polillas ha elegido este concierto en el Falla para presentar la última de las composiciones incorporadas a su repertorio: 'Salvación', de Alfonso López Cortés.

Junto a estos dos estrenos, sonarán otras 18 marchas procesionales. Comenzando por las que interpretará Polillas ('Camino del Calvario' y 'Nostalgia de un Jueves Santo', ambas de José María Sánchez, además de 'Salvación'). Tras estos músicos gaditanos tomará el escenario la banda de música de Chiclana, que interpretará 'Pasa la Virgen Macarena' de Gámez Laserna, 'El Mayor Dolor' de Daniel Albarrán, 'Nuestro Padre Jesús de los Afligidos' de Miralles, 'Siempre la Esperanza' de Jesús Espinosa y 'Palma Coronada', de Abel Moreno.

En la segunda parte, la banda sevillana de las Cigarreras, con José Manuel Toscano en la dirección, empezará su actuación interpretando 'Reina del mar' en honor del pregonero de la Semana Santa, Pablo-Manuel Durio, que momentos antes de que suene esta marcha recibirá las cubiertas de orfebrería que cada año Al Palo regala para el pregón. Seguirá esta formación musical interpretando 'La misión de la Esperanza' de Rubén Jordán, 'La gloria de un pueblo' de Félix de Carboneras, 'Yo soy la luz del mundo' de Azael Tormo, 'Poderosa Esperanza' de David Segado, y 'La Virgen de la Esperanza' de Carlos Guillén.

El momento más especial llegará en la parte final del concierto, que unirá a las dos bandas de música sobre el escenario junto al coro de la Salle Viña para interpretar conjuntamente las marchas '300 aniversario Afligidos', 'La Viña te corona' de Félix de Carboneras con letra de Antonio Martín, 'Afligidos' de Juan José Puntas y letra de Fructuoso Antolín, 'Capataz gaditano' de Claudio Gómez y letra de Antonio Martín, y 'Cádiz Cofrade' de Abel Moreno a la que pusieron letra en su día los hermanos José Manuel y Saturnino Sánchez Reyes.

En total, más de una hora y veinte minutos de música procesional a beneficio del Hogar Gerasa en esta cita que se mantiene sólida en la Cuaresma gaditana y que un año más estará presentada por el periodista de Canal Sur Fernando Pérez.