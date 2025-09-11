Pablo Durio, pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2026: "Es tanto el respeto que tengo a las cofradías que me cuesta mucho verme en ese escenario"

El mismo día de la vuelta al cole llegó cargado de noticias para la Semana Santa de Cádiz, como si de alguna forma fuera también el inicio del curso cofrade. El Consejo de Hermandades y Cofradías daba a conocer los nombres de las personas que anunciarán la Semana Mayor de 2026, Pablo Manuel Durio con sus palabras e Isabel Sola con sus pinceles.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y redactor jefe de Diario de Cádiz, Durio es responsable de la sección de información local y encargado de los temas cofrades, los que viene desarrollando desde hace 20 años, uno de los valores añadidos para su elección por parte del Consejo. Además, es hermano mayor de la Archicofradía del Carmen de Cádiz desde septiembre de 2020, y es hermano en Cádiz de la archicofradía de La Palma, la cofradía de Buena Muerte y la hermandad de la Santa Caridad, y en Sevilla de la cofradía del Valle.

El presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, confirmó que Durio aceptó “in extremis” su designación en la misma noche del martes. “Agradecemos su gran deferencia con la ciudad y con la Semana Santa. En su presentación del pregonero de 2023, Fernando Pérez, me quedé prendado. Ha mamado la Semana Santa desde pequeño”, expuso Jurado.

Durio agradeció al Consejo “la osadía de pensar en un servidor, probablemente el pregonero con menos experiencia”. Explicó la razón por la que se pensó la respuesta hasta última hora: “Es tanto el respeto que le tengo a las cofradías y a la Semana Santa que me cuesta mucho verme en ese escenario, en esa tesitura, verme en el atril. Espero corresponder y estar a la altura. Y que me guíe la Virgen del Carmen en estos meses que me quedan hasta el domingo de Pasión”.

La propuesta de Juan Carlos Jurado a Durio no pudo tener mejor enclave: la presidencia compartida del paso de la Virgen del Carmen el pasado 16 de julio. “Me lo tomé a broma, literal. Luego hablamos otra vez y el sí definitivo fue en la noche del martes”, contaba en rueda de prensa en la sede del Consejo.

Dejó entrever algunas pautas de su pregón el Domingo de Pasión, 22 de marzo, en el Teatro Falla. “Los pregones me gustan todos, todos tienen partes que me emocionan”, y nombró a algunos como referentes en sus preferencias, como el “completísimo” de Fernando Pérez en 2023, el de Vicente Rodríguez en 2019, “literariamente de lo mejor que he escuchado”, o el de Miguel Morgado en 2011, “de gran hondura”. Pese a todo, espera “que me salga mi propio pregón”, en el que apostará “por el clasicismo”, pues una intervención rompedora “no la haría bien”.

Un cartel donde recrear "lo devocional y lo cultural"

El cartel de la Semana Santa de 2016 será obra de la pintora sevillana Isabel Sola, licenciada en Bellas Artes por la Univerisidad de Sevilla, y doctora en Bellas Artes desde el año 2023. Como cartelista, ha realizado el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2007 o el de la Semana Santa de Triana en 2013.

Sola agradeció la confianza del Consejo “a nivel profesional y emotivo”. Mostró su intención de recrear “lo que debe tener un cartel en lo devocional y en lo cultural”. Y reconoció que no ha podido disfrutar nunca de la Semana Santa de Cádiz, “pero sí he visto documentos gráficos que son muy evocadores”. Por último señaló que ya ha realizado algunos esbozos para esta obra.