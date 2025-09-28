Año grande para la parroquia de San Lorenzo y la cofradía de Afligidos

La parroquia de San Lorenzo y la cofradía de Afligidos están ultimando una gran celebración que se presentará esta semana y que, dicen, será de lo más ambiciosa. No es para menos, pues ambas entidades conmemorarán en 2026 el 300 aniversario de su dedicación y apertura (en el caso del templo de Sagasta) y de su fundación (la cofradía). Efemérides que van a ir de la mano con un amplio programa de cultos y actos del que poco, o nada, se sabe hasta ahora pero en el que llevan meses trabajando. Hace unos días pudo reunirse la comunidad parroquial para ultimar acciones y decisiones de esta programación, que arrancará el próximo 12 de octubre coincidiendo con la fiesta del Pilar. Todos los detalles se darán a conocer este jueves; y por lo que dicen algunos, no serán pocos los detalles que incluirán los próximos doce meses de júbilo en San Lorenzo.

Semana Santa

Gran noticia esta semana la confirmación de la salida el próximo año de la Reina de Todos los Santos bajo palio. Quedan por delante unos meses ilusionantes, estresantes y totalmente históricos para los cofrades de La Cena que tengan la suerte de trabajar en este enorme proyecto para que todo esté a punto de cara al Domingo de Ramos. Según parece, el paso ya está definido (a falta de ejecutar muchas de sus piezas), y el capataz está nombrado (Manuel Márquez, que tiene trabajo de sobra esta próxima Cuaresma y Semana Santa como concejal de la oposición, presidente de Polillas y ahora también capataz de la Dolorosa). Para este viernes se esperan conocer muchos más detalles en el cabildo informativo convocado por la junta a sus hermanos.

Acoplamientos

Otra cosa que ha cerrado también la Cena de cara a la incorporación de su Dolorosa es el horario y recorrido. Todo va a seguir igual el Domingo de Ramos respecto al orden de entrada de las cofradías en carrera oficial, con Borriquita, Penas, Cena, Despojado y Humildad. A La Cena se le dan 20 minutos más para incorporar el palio a su cortejo, y a cambio se eliminan los 5 minutos de cortesía que ese día están fijados entre cofradía y cofradía. Es decir, que el Despojado (que podía ser la más perjudicada por la llegada de este nuevo palio y que intentó pasar tercera y no cuarta) podría ver retrasado en horario apenas 5 minutos en carrera oficial con respecto al año pasado.

Acoplamientos (II)

No sólo el Domingo de Ramos ha cerrado ya el Consejo de cara a la Semana Santa. Pese a lo lejos que parece aún esta celebración y sin haber acabado septiembre, la permanente ya tiene configurados los horarios de carrera oficial del Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Lunes, Martes y Sábado Santo, y Domingo de Resurrección. Dicen por Cobos que todo ha ido sobre la seda y, por ahora, todo se mantiene intacto respecto a este 2025; salvo el Martes Santo, que experimenta un cambio vinculado al cambio de sede canónica del Caído (que conviene recordar que saldrá de San Francisco para recogerse en su capilla del Parque), pasando la cofradía a ser tercera por detrás de Sanidad y Piedad y dejando el cuarto lugar a Columna. Ecce–Homo seguirá cerrando la jornada.

Santa Caridad

Enorme trabajo y esfuerzo el que está realizando la hermandad con respecto a su iglesia de San Juan de Dios. En plena faena de rehabilitación de la torre exterior, la hermandad acaba de culminar la restauración y enriquecimiento de la puerta lateral de la iglesia, la que da a la plaza de San Juan de Dios, que tiene un aspecto espectacular. Mañana lunes celebra la hermandad su fiesta principal, la de su Patrón el arcángel San Miguel; y aprovechando ocasión tan destacada será bendecida la ‘nueva’ puerta del templo, que remata el proyecto de intervención en los dos accesos a la iglesia.

Nazareno

Y hablando de obras importantes, de patrimonio y de puertas, hay que destacar también la buena gestión que está haciendo la hermandad del Nazareno, consiguiendo recursos para actuaciones importantes en su capilla de Santa María. Conocido es ya el proyecto que financiará el Ayuntamiento para rehabilitar la cúpula de la capilla, que presentaba el riesgo de sufrir un deterioro que podía desembocar en un estado de gravedad para el edificio (con lo que ello conllevaría); y días atrás firmó con la Fundación del Cádiz Club de Fútbol un convenio para el arreglo de la puerta principal de la iglesia de Santa María, la que cada viernes se abre de par en par para recibir tanta cantidad de devotos. La puerta se encuentra en un estado realmente negativo, por lo que la actuación es del todo acertada, sumándose a la reciente rehabilitación de la torre campanario.

Despojado

Buena noticia para los muchos devotos del Señor del Amor. Este viernes será repuesto al culto tras la leve intervención a la que ha sido sometida por su ‘padre’, Romero Zafra. La primera intervención desde que fuera bendecido en 2008. El resultado se notará, sobre todo, en los pies.

EL DETALLE. Un premio a la pertenencia

Pedro Santiago recibe la Rosa Natural de Descendimiento.

Entregó el jueves la hermandad de Descendimiento el galardón de la rosa natural a uno de los suyos, alguien que ha estado siempre pendiente en el día a día, dispuesto cuando ha hecho falta; un leal infante de los que, siempre lo decimos, las cofradías no pueden alejarse porque sin ellos nada sería igual. Pedro Santiago ocupa ya un lugar en la vitrina de honores de la corporación del Viernes Santo, en un merecido reconocimiento que debe servir de ejemplo de pertenencia y hermandad a todos los que de algún modo se relacionan con las cofradías. Muchas felicidades.