Semana Santa 2026 en Cádiz: La espera se acorta en Cajasol

La Fundación Cajasol se ha convertido en el espacio preferido para la difusión cultural, patrimonial e histórica de las cofradías gaditanas. Y en lo que a la Cuaresma y la Semana Santa se refiere, es ya el escenario habitual de las presentaciones patrimoniales cofradieras; es decir, los estrenos, que precisamente da título, así de directo y claro, a la exposición que desde hace siete años repite cada Cuaresma la Fundación Cajasol y que quedó anoche inaugurada.

En la muestra de este 2026 no podían faltar los dos grandes estrenos de esta Semana Santa, que son la incorporación de la Reina de Todos los Santos en su paso de palio y del Señor de la Humillación en su propio paso de misterio a las procesiones. Precisamente, la Fundación Cajasol ha sido la sede, hasta este pasado sábado, de una exposición que ha presentado el nuevo palio del Domingo de Ramos; y mantiene en Estrenos varios de los elementos del paso que por primera vez recorrerá la ciudad. De Humillación se muestra el característico e histórico farol de la cofradía, procedente de la sevillana hermandad de Pasión, que ha sido restaurado para esta primera salida.

En Cajasol se muestran también interesantes novedades de esta Semana Santa, como dos nuevos soldados que incorpora la escuadra romana del Ecce-Homo y que llevan una suerte de trompeta denominada cornus (que no está previsto que suene este año pero sí a partir de 2027); o los hábitos que lucirán desde este año los hermanos del Huerto o los que acompañen a la Virgen de la Trinidad en Medinaceli; o el guión corporativo de la Merced. O un libro de difuntos de la hermandad de Vera-Cruz que portará en la calle un hermano escoltado por otros dos que sostendrán sendos cirios pintados.

Acostumbrados en Cádiz a presenciar cada año el avance en el dorado de varios pasos de misterio, la muestra de Estrenos de este año cambia el tercio y enseña importantes novedades en dos pasos de maderas oscuras; el de Descendimiento, que estrena unos paños de orfebrería que lucirá en todo el canasto, y el del Perdón, que ha sido restaurado íntegramente.

La mejora de los cortejos procesionales, con insignias tan llamativas como el libro de reglas y la vara que lo acompañará de la cofradía del Perdón; la restauración de piezas valiosas como la candelería del palio de Caridad o la diadema de la Virgen de la Trinidad; o la pintura que cada año renuevan en el paño de la Verónica de Sanidad (siempre a cargo de Álvarez del Pino) o Afligidos (este año pintado por Rosario Cordero) se dan cita también en una exposición que, tal y como avisó ayer la responsable de la fundación en Cádiz, María del Mar Díez, va a estar constantemente cambiando piezas en estos días, ya que se sumarán otros estrenos que aún no han salido de los talleres a la vez que se irán retirando piezas que necesitan ser ya dispuestas en los pasos procesionales que en 15 días empezarán a recorrer la ciudad.