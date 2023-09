El pregonero congresista

Cuando su cofradía de la Humildad y Paciencia le ofreció pronunciar el pregón a la Virgen de la Amargura, Miguel Ángel Sastre era asesor de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que cuadraría su agenda para estar en Cádiz este 8 de septiembre. Pero sin saberlo él posiblemente y la cofradía seguro, el pregonero se enfrenta este viernes al atril siendo uno de los 350 diputados que tiene el Congreso, lo que convierte a Sastre en un pregonero de excepción para la Amargura.

El diputado por la provincia de Cádiz, número 4 en la lista que el PP presentó a las elecciones generales del pasado 23 de julio, tendrá hoy que cambiar el micrófono y los atriles de su partido por el de la iglesia de San Agustín, donde tiene encomendado el pregón a la Dolorosa del Domingo de Ramos al término del triduo que se celebra estos días en su honor y que comienza a las siete y media de la tarde.

“Ha sido un año muy frenético con muchos cambios, pero precisamente por eso el pregón me ha permitido conectarme a una invariable en mi vida, que es la Virgen de la Amargura, que me ha acompañado desde que tengo uso de razón. No era quizá el mejor año para afrontar el pregón respecto a disponibilidad y tiempo, pero sí me he dado cuenta de que tenía muchas cosas dentro. Así que estoy con muchas ganas de reflejar todos esos ratos que he tenido con la Virgen al ir escribiendo el pregón”, confiesa el pregonero.

Vinculado a las cofradías gaditanas, a las cuales sigue y en las que continúa participando a pesar de sus responsabilidades políticas y profesionales que desempeña en Madrid, Sastre ha procesionado de acólito y ahora vistiendo la túnica de su hermandad de la Humildad el Domingo de Ramos, participando también en la estación de Vera-Cruz el Lunes Santo y de Buena Muerte el Viernes. Ni el PP, ni las Nuevas Generaciones que preside a nivel nacional, ni el Congreso que aún no ha podido pisar a la espera de que se resuelva la incógnita del futuro gobierno del país ha frenado en estos años su implicación en el mundo cofrade gaditano, al que regresa este viernes en calidad de pregonero.

Su intención es “analizar cómo la Virgen acompaña a una persona desde que nace hasta que muere, y cómo eso tiene reflejo en una salida procesional, que se parece mucho a la vida; sabes de lo que va, sabes el itinerario, pero nadie te cuenta qué imprevistos vas a encontrar, qué momentos van a ser duros, cuáles van a ser de más disfrute, cuándo vas a estar cansado, cuándo vas a tener más fuerzas…”. El pregonero será presentado por el que fuera hermano mayor de esta cofradía de Humildad, David de la Fuente, hoy también comisario de la hermandad de Medinaceli.

Otros cultos

Además del triduo y pregón a la Amargura, este viernes seguirán desarrollándose los cultos que varias cofradías dedican a sus advocaciones marianas. Así, La Cena sigue con el triduo a la Reina de Todos los Santos, cuyos cultos comienzan en Santo Domingo a las siete y media de la tarde y que está predicando el dominico Pascual Saturio; y a esa misma hora sigue en La Palma el triduo de la Natividad a su titular gloriosa, que predica el director espiritual y párroco, Juan Enrique Sánchez.