La ofrenda de papel Albal a la Patrona

Han sido mañanas de filas de escolares con uniforme calle Sopranis arriba o calle Santo Domingo abajo. Jaleo para el barrio de Santa María. Y siempre una constante: una vara de nardo en la mano de cada niño. Las vísperas del Rosario han visto otro año más cómo la ciudad consolida una de sus tradiciones: acudir a los pies de su Patrona con una ofrenda de flores. Y entre las muchas instantáneas y los muchos momentos emotivos que habrán quedado entre las blancas paredes dominicas, uno de los cientos de pequeños que se han encontrado a la Virgen ha regalado toda una lección de caridad.

Ahora que se ha puesto tan de moda publicitar a bombo y platillo cualquier acción solidaria que realice una hermandad, tanto que aquello de que “no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha” se ha convertido en que la mano izquierda sabe lo que va a hacer la derecha antes incluso de que lo haga. Fotos por doquier de cada acción solidaria, por ridícula que sea. Todo sea por apuntarse un tanto la cofradía de turno en este mundo que vive de cara a la galería de las redes sociales.

En la mañana del miércoles acudió a Santo Domingo el colegio Celestino Mutis, varas de nardo en las manos de los alumnos que dan Religión en ese centro. Y además de la flor, uno de los pequeños dejó lo que tenía, su desayuno, en la cesta de alimentos que también está estos días a los pies de la Virgen. No se lo pensó, y si la cosa iba de ayudar a los demás, aportó lo único que podía dar, su bocadillo para el recreo, junto a unos pocos de caramelos que también llevaba. Ríanse ustedes de los grandes anuncios, de las fotos en las redes sociales y de tantas cosas como se ven últimamente. Y quédense con esta ofrenda de papel Albal que puede ser seguramente el mejor regalo que este mes de octubre se le haya hecho a la Virgen del Rosario.

El Nazareno

Una vez confirmada la salida extraordinaria (en rosario) de la Virgen de los Dolores del Nazareno, que ya habíamos apuntado aquí hace varias semanas, cabe preguntarse si las decisiones del Secretariado últimamente tienen algo de firmeza o si la negativa a la procesión extraordinaria que pidió la hermandad de Santa María no responde a un capricho. Si finalmente la Dolorosa va a salir a la calle una tarde de sábado, en un largo itinerario que la llevará hasta la calle Montañés, y ya veremos las dimensiones de la parihuela o el acompañamiento musical elegido, cabe preguntarse si no es mejor salir en su paso y con su banda. Si sacar una imagen a la calle tiene algún sentido e incluso cierta función –y debemos entender que así es– lo correcto es sacarla según los cánones establecidos (esto es, con todos sus avíos, para entendernos). Las medias tintas no suelen funcionar bien, y en el Secretariado últimamente parecen andar siempre entre dos aguas. “Primero que sí, y después que no, luego a lo mejor...” decía la copla...

El Consejo

La institución cofradiera va a cumplir el próximo año el 50 aniversario desde que se le dio la actual nomenclatura (Consejo Local de Hermandades y Cofradías) y su funcionamiento. Una fecha que la permanente de Juan Carlos Jurado no quiere que pase desapercibida y para la que han empezado a plantearse diversas actividades. Sin duda, el aniversario –que es menor, teniendo en cuenta que la institución tiene más de un siglo de vida– supone una oportunidad para seguir promocionando a las hermandades de la ciudad, que tienen mucho que mostrar más allá de Cortadura. Cierto es que una procesión magna no parece que sea la mejor idea después de la saturación de estos últimos años (con dos vía crucis diocesanos, un Santo Entierro magno y dos magnas marianas, además del rosario de la Fe que se quedó a medio camino), pero sí podría plantearse algún evento que concentrara la atención en las hermandades gaditanas.

La Patrona

Martín José García se subirá hoy al atril de Santo Domingo para pregonar a la Virgen del Rosario, su Virgen del Rosario. El que fuera presidente del Consejo, estrecho colaborador de la casa dominica y gran devoto de la Patrona, vivirá seguramente con intensidad este día de hoy. Es un pregón además merecido por tantos desvelos que ha mostrado siempre hacia la Virgen del Rosario. Siempre hemos defendido que los mejores pregones que pueden darse son los que hacen aquellos que con más intensidad viven ciertas devociones. Y hoy es uno de los claros ejemplos de eso. De antemano, enhorabuena al pregonero. Suya es la palabra.

El Amor

Aprobó de manera contundente la cofradía la actualización de sus reglas, que entre otras cuestiones modifica el escudo (mejorando en lo estético y dotándolo de más sentido) y permite el cambio de tejido en los mejorables hábitos del cortejo. Es positivo que las cofradías vayan evolucionando y con el paso de los años vayan corrigiendo errores o mejorando aspectos, sobre todo si esos cambios responden a un estudio concienzudo como el que ha hecho la hermandad del Amor, que ha tardado nada menos que seis años en estudiar las reglas que tenía y plantear la renovación general que fue aprobada la semana pasada y que está pendiente únicamente del visto bueno de Palacio. Enhorabuena.

Las Aguas

Dentro de veinte días (el viernes 25) celebrará la cofradía el cabildo extraordinario para plantear la programación de su 75 aniversario y la situación de la Virgen de la Juventud. Al hilo de todo esto, parece muy interesante –dejando a un margen las opiniones sobre la hermandad, en lo que no vamos a entrar– un artículo que hace varias semanas apareció en la web Gente de Paz y que firma Óscar de Torres. En él plantea una posible extraordinaria con un misterio que recordara al primitivo (con el actual Cristo de la Pila de San Antonio y las imágenes de María Magdalena y San Juan Evangelista de la Parroquia del Rosario, iluminado por cuatro faroles) y que procesionara “por la feligresía de San Antonio y el Oratorio, incluso por la Alameda, por donde procesionó en alguna ocasión pegado a la balaustrada que da al mar”, indica De Torres.

Las Aguas (II)

Siguiendo con ese artículo, Óscar de Torres aborda el debate sobre la actual configuración del misterio, señalando que la cofradía llegó a contar con un proyecto de José Luis Pires Azcárraga de contar con un misterio de nada menos que ¡once imágenes! “Incluía dos partes, una primera en la que encontraba la escolta romana junto a Longinos clavando la sagrada lanza al Señor y otra en la que se encontraban María, San Juan, María Magdalena, otras Marías y José de Arimatea a los pies del Señor”, cuenta De Torres. Curioso.

Su propuesta, al hilo de este debate, es la siguiente: “El romano podría ir detrás, por supuesto montado a caballo, marchándose del Calvario; y a los pies del Señor el Ángel con el cáliz y a los lados San Juan y María, pero no la actual sino esa tan preciosa que tiene la hermandad en su casa de hermandad y a la cual no le da culto, obra de la gaditana Ana Rey”, afirma. Ahí queda.