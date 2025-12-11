El Obispado de Cádiz confirma que Humillación saldrá en la Semana Santa de Cádiz 2026

Una de las primeras decisiones adoptadas por el administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia, ha sido autorizar la incorporación a la Semana Santa de la imagen del Señor de la Humillación, titular de la cofradía de Piedad. El nuevo responsable temporal de la diócesis ha sido quien ha dado el visto bueno a los planes de la cofradía del Martes Santo de incorporar este tercer titular a la Semana Santa, pero en la jornada de vísperas del Domingo de Ramos.

Valdivia firma el decreto que tiene fecha de 27 de noviembre pero que la hermandad de Piedad ha dado a conocer este jueves 11 de diciembre. En él, el administrador apostólico autoriza la salida del Señor de la Humillación en la jornada del Sábado de Pasión "en el horario y recorrido que se coordine con el Consejo Local de Hermandades" y que deberá acordar la hermandad de Piedad con la de la Merced, ya que este próximo Sábado de Pasión serán dos los pasos que recorran las calles de la ciudad.

Exige el administrador apostólico en su decreto que la salida procesional del Señor de la Humillación se realice "con la mayor devoción y primando, ante todo, el carácter cristiano y evangelizador", obligando a celebrar una eucaristía previa a la salida "para que el acto penitencial redunde también en la conversión de los partícipes, propia del tiempo cuaresmal". Y abre la puerta a que el Señor de la Humillación pueda realizar estación dentro de la Catedral, dejando la decisión final en manos del Cabildo, que ya este 2025 autorizó la entrada del Nazareno de la Obediencia en la Catedral ese día, como lo viene haciendo también desde el primer año con la titular de Servitas en la jornada del Viernes de Dolores.

Confirma de este modo la hermandad de Piedad la incorporación del Señor de la Humillación a la Semana Santa de Cádiz, recuperando su salida procesional tras más de tres décadas sin hacerlo. Para ello, lo acaba de incorporar al título de la cofradía, algo que no había ocurrido hasta ahora; y también ha adquirido unas andas procesionales que fueron donadas por un grupo de hermanos y que se adaptarán para poder procesionar en Cádiz (teniendo en cuenta que el paso fue adquirido en Isla Cristina, localidad donde son llevados por costaleros y no por cargadores).

Una vez obtenida la autorización episcopal, después del informe positivo emitido por la Delegación Diocesana, la cofradía tendrá que cerrar los horarios y el itinerario de esta salida del Sábado de Pasión, así como nombrar al capataz que se haga cargo de este regreso de Humillación a la Semana Santa gaditana y del acompañamiento musical que desfile detrás de este nuevo paso, lo que a priori se conocerá en las próximas horas.