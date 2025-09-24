La incorporación del Señor de la Humillación a la Semana Santa de Cádiz, más cerca

Tal y como estaba previsto, este otoño iba a ser definitivo para confirmar la incorporación de dos nuevas imágenes a la Semana Santa gaditana de 2026. Y un día después de que la hermandad de la Sagrada Cena confirmara que saldrá a la calle el Domingo de Ramos con el paso de la Reina de Todos los Santos, otra cofradía, la de Piedad, ha visto cumplido otro paso de gigante de cara a la salida procesional del Señor de la Humillación el próximo Sábado de Pasión.

El Obispado decretó en el día de ayer su autorización para que la imagen que se atribuye al círculo de Pedro Roldán se incorpore como titular de la hermandad de Piedad, que le viene rindiendo culto desde 1935 sin que esta opción de añadir la advocación al título se hubiera planteado antes.

Con este decreto, Piedad cumple el primero de los propósitos que se marcó en el cabildo extraordinario celebrado a principios de septiembre, en el que se refrendó que esta imagen empiece a procesionar en las vísperas para, en un futuro, pasar al Martes Santo como tercer paso de la cofradía, que ya procesiona ese día con el Crucificado y con la Virgen de las Lágrimas bajo palio.

Para hacer efectivo el nuevo título de la hermandad, el Obispado sí requiere a Piedad a que realice la pertinente reforma de las reglas, que deberán incorporar a la imagen de Humillación y todo lo relacionado con el culto y demás cuestiones que hagan referencia a ella.

En paralelo, la hermandad trabajará para solicitar al Consejo de Hermandades en tiempo y forma esa incorporación al Sábado de Pasión, donde compartirá jornada con el Nazareno de la Obediencia. Y tendrá igualmente que buscar acompañamiento musical y cuadrilla de cargadores, entre otras cuestiones propias de una salida procesional. Sí dispone ya la cofradía de paso procesional (adquirido recientemente a la hermandad de las Tres Caídas de Isla Cristina).