El nuevo Perdón

Ya saben los hermanos del Perdón, y los sabemos también todos los cofrades, cómo será el nuevo misterio del Perdón, con esas tres imágenes que realizará Luis González Rey y que sustituirán a las actuales de Alfonso Berraquero. Aparentemente, a pie de acera, muchos son los que no ven la necesidad de este cambio, al que además se ha visto obligada la hermandad por la cabezonería de los descendientes del imaginero isleño de obligar a que la restauración la haga determinado escultor que no entra en los planes de la cofradía; pero en el Perdón había confianza ciega en González Rey, que fuera alumno de Berraquero, y el boceto en barro presentado ayer sábado viene a dar la razón a esta apuesta.

Ahora solo queda que González Rey lleve a la madera lo que ha moldeado en barro, siendo la intención (a priori) que el estreno sea de las tres imágenes (los dos ladrones, San Dimas y Gestas, y la Magdalena) y no repartido en tres fases distintas. La Semana Santa de 2024 o de 2025 asoma como fecha de presentación de lo que supondrá un nuevo misterio para acompañar al portentoso Cristo del Perdón por las calles de la ciudad.

Acoplamientos

El Miércoles Santo, que se reúne mañana, es el único día que queda por configurar de cara a la Semana Santa de 2023. Hasta ahora, apenas se atisban cambios en lo que a carrera oficial respecta; el más reseñable será la más que previsible permuta entre Cena y Despojado como tercera y cuarta del Domingo de Ramos, a lo que se une el previsible retraso en el inicio del Jueves Santo para cubrir el hueco que casi seguro dejará El Huerto. Un cambio de orden puede plantearse también en la reunión del Miércoles Santo, donde Sentencia y Cigarreras quieren adelantar sus posiciones, recordando que Las Aguas fue la tercera de la jornada hasta su traslado desde el Oratorio a Santa Cruz. Todo ello, pendiente de la obra de Candelaria y la situación en la que esté la céntrica plaza cuando llegue Semana Santa.

La Inmaculada

Las cofradías han intensificado de manera notable estos últimos años la celebración de la Inmaculada, lo que se traduce en una intensa semana (esta que empieza mañana) de cultos y besamanos. Además del triduo a la Virgen del Buen Fin, el más tradicional en este inicio de diciembre, y el propio del Despojado, por la advocación de la Dolorosa, tendrán estos días cultos marianos Afligidos (triduo y besamano a Desconsuelos), Vera-Cruz (con la Virgen de la Soledad en besamano del 5 al 8) y Borriquita (con besamano a la Virgen del Amparo del 6 al 8 y pregón el día 7). Todo ello sin olvidar a Ecce Mater Tua, que empieza mañana el triduo; ni a Ecce–Homo, que celebra estos días una novena virtual.

Catedral

La tímida (por llamarlo de algún modo) clausura del 300 aniversario de la colocación de la primera piedra confirma lo que desde un principio parecía una obviedad: si no es por las cofradías, ni nos hubiéramos enterado de esta conmemoración catedralicia que no solo supuso un nuevo templo principal para la diócesis sino que transformaría incluso el Urbanismo de la ciudad (y eso que no se llevó a cabo la propuesta aún más ambiciosa de haber creado una plaza de la Catedral enorme que habría llegado hasta la altura de Barrocal y Cobos. La magna, y poco más, ha marcado este discreto aniversario.

El pregón

Anda literalmente mudo estos días el pregonero, que ha tenido que ser intervenido de un problema en las cuerdas vocales. Pero que no se preocupe nadie, que este percance estaba previsto dentro del calendario de Fernando Pérez, que a buen seguro aprovechará estos días de descanso y recuperación para dar un gran avance al texto de lo que quiere decir el Domingo de Pasión en el Falla. Sobre todo, porque en el Consejo ya empiezan a achucharle con la tempranera fecha de entrega del pregón. Que haya mejoría pronta y plena para el pregonero, que casi estrenará voz esta próxima Cuaresma.

Martillos

Una docena (por ahora) de cambios al frente de los pasos de Semana Santa es un número bastante elevado, que habla por sí solo de los problemas que hubo este año bajo los pasos. A falta de conocer el nuevo capataz del Nazareno, y con mucha rumorología respecto a al menos dos pasos que pudieran cambiar de responsable en los próximos días, hay que desear lo mejor a las cuadrillas de los 54 pasos que deben procesionar de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección y cuyo trabajo, en algunos casos, ya ha comenzado con reuniones y ensayos.

EL DETALLE. La nueva delegación de Hermandades ya funciona

Pocas semanas después del inesperado giro que el Obispado ha dado a la nueva Delegación Diocesana de Hermandades, el responsable de este organismo (Rafael Guerrero) ha mantenido ya la primera permanente, que es la reunión de su equipo y de todos los presidentes de los consejos de hermandades de la diócesis, presidida ayer sábado por el obispo diocesano, Rafael Zornoza. No deja grandes novedades ese encuentro, en el que se abordaron “los retos pastorales presentes” (el propio Zornoza dixit) que dependerán, en buena medida, de la labor que al frente de la dirección espiritual realicen los sacerdotes, a los que sigue la Iglesia sin exigir que cumpla con el papel que la norma le concede, sin extralimitarse ni pasar olímpicamente.