El mutismo del Corpus

Que el Ayuntamiento diga que no va a montar la rampa de la Catedral para la procesión del 19 de junio y se quede tan pancho es preocupante; pero que tras conocer la noticia los organizadores de la procesión (Obispado, Cabildo Catedral y Consejo de Hermandades) guarden sepulcral silencio alcanza ya otro nivel. Sorprende, y sonroja, que la ciudad no se remueva de sus adoquines ante lo que debería considerarse una afrenta no a la fiesta tradicional, sino al Señor, al Sacramento, a la Eucaristía, al elemento principal sobre el que gira la vida de la Iglesia. ¿Cómo es eso de que el Santísimo tiene que salir por la puerta lateral de la Catedral porque a un equipo de gobierno se le ha antojado, en contra de la Corporación (que es la que representa a la ciudad), celebrar el Carnaval en junio? ¿Dónde queda la honorabilidad de un alcalde y una concejala que aseguraron a diestro y siniestro que las dos fiestas podrían convivir sin ningún problema y que el Corpus no se vería afectado en nada por el Carnaval?

El escenario que ha dibujado el Ayuntamiento en relación al 19 de junio, primando que el público pueda moverse cómodo por una Catedral sin rampa durante los días de Carnaval por encima de que la procesión del Santísimo salga por donde tiene que salir, que es la puerta principal, dice mucho del respeto municipal a una y otra fiesta. Pero el silencio que esa medida ha encontrado en el otro lado puede considerarse como una evidencia más del momento decadente que vive Cádiz. Debiera resultar sonrojante que el único estamento que se haya pronunciado al respecto sea el Partido Popular, que ha exigido que se instale la rampa, que tiempo hay más que suficiente entre el segundo domingo del pseudocarnaval de 2022 y el domingo de Corpus para hacerlo.

Las cofradías tienen estos días una oportunidad de oro, con dos plenos en una semana convocados por la permanente del Consejo, para defender su terreno y para no amilanarse ante los desprecios institucionales. Y si el Ayuntamiento dice que no va a montar la rampa, que el pleno de cofradías apruebe costear el montaje de la rampa, defendiendo que el Santísimo salga a la calle como merece, como merece la Iglesia diocesana en torno a la que gira esa procesión del Corpus y como merece la ciudad que con tanto mimo y tanta exquisitez cuidó esta fiesta en otros tiempos en los que la ciudad era brillante, el Ayuntamiento honorable y los católicos firmes en su convicción.

La magna

La casa por el tejado está intentando construir el Consejo. Ya hay hermanos mayores que han advertido del sinsentido del pleno de este próximo miércoles; será en esa convocatoria cuando se presente la propuesta de procesión magna, de la que no se conoce hoy ningún detalle. Y en ese mismo momento se pedirá un pronunciamiento a cada cofradía, por lo que la decisión de que haya o no magna corresponderá en exclusiva a los hermanos mayores y no a las juntas de gobierno.

Por ahora, además del recorrido (que se plantea de Catedral a Nueva o San Francisco en el sentido inverso de la actual carrera oficial) poco se sabe, salvo la posibilidad de que el traslado de los pasos a la Catedral no se realice el mismo sábado 17 sino días antes (lo cual plantea muchas dudas respecto a la disponibilidad de los cortejos y de los cargadores o a la contratación doble de las bandas).

La magna (II)

A la espera de esa decisión que ya plantea dudas de salida, en estos días se vienen produciendo movimientos por parte de las cofradías que más empuje están poniendo para participar en la procesión del 17 de septiembre; tanto a nivel de bandas como a la hora de plantear una presentación de sus pasos de manera bien distinta a como es habitual en la Semana Santa.

En el Consejo insisten en que será la comisión que se cree el miércoles la que determine qué cofradías participarán en la magna, aunque desde Cobos ya hay cierto esbozo de cortejo con los 15 pasos (14 de misterio y un palio) que se pretenden que salgan ese día.

Semana Santa

La revisión de la Semana Santa por parte del Consejo con las cofradías de cada jornada (que a juzgar por los comentarios de unos y otros no está sirviendo prácticamente para nada) coincide en el tiempo con los anuncios de los primeros cambios de martillos y bandas que certifican una Semana Santa problemática. El primer cambio de capataz se conoce en el Caído, donde Juan José Muñoz ha presentado su renuncia al frente del paso de Desamparados, que ha sido aceptada por la junta de gobierno. En la música, ya se sabe que Rosario de Linares no seguirá tras el Despojado (tras la llamativa marcha de la procesión el Domingo de Ramos) y que Expiración tendrá que buscar nuevamente bandas para el Cristo y para el palio. Y esto no es más que el inicio de un buen número de cambios que se irán conociendo en las próximas semanas.

En el lado contrario, hay que apuntar también la confianza ya depositada para 2023 en los capataces de La Cena o Ecce-Homo, que se haya comunicado a día de hoy.

Actos eucarísticos

Más allá de la procesión del Corpus, la comisión trabaja ahora en el diseño de una programación que se quiere arrancar el lunes anterior, día 13 de junio, y que contará con un concierto de música clásica, una exaltación eucarística que ya se le ha ofrecido al que fuera hermano mayor de Vera-Cruz, Miguel Morgado, y que tendrá lugar en San Francisco; una charla del obispo diocesano; unos “gozos” del Corpus (según lo denomina la comisión) en Santo Domingo con la participación de tres oradores y de música; un acto centrado en los más jóvenes y el habitual acto de adoración eucarística protagonizado por las hermandades. El obispo va a plantear también que el jueves de Corpus haya adoración al Santísimo en todas las iglesias de la ciudad. También habrá cartel anunciador de la fiesta.

EL DETALLE. Anunciando un nuevo camino

El regreso ha sido y será de las procesiones, esas que el Covid encerró durante dos años en el interior de las iglesias y que han vuelto a despertar sentimientos y emociones desde que se abriera la veda el pasado noviembre con la Virgen de la Palma; pero en absoluto se puede perder de vista que el regreso del culto a la calle también lo es de las carretas, el romero, los lunares y los botos que empiezan a prepararse para iniciar en cuestión de semanas un nuevo camino a Almonte. El día 31 volverá a salir la carreta con el Simpecado, que a nadie se le olvide; y por si alguien no había caído aún, ahí cuelga de esta fachada de la Avenida una colgadura que anuncia un nuevo Rocío, una romería para ver a esa Virgen que este mismo vecino recuerda en el azulejo que tiene en la terraza. En los balcones de Cádiz se ven palmas de Ramos y alguna que otra colgadura en Semana Santa o en el recorrido de las procesiones de Gloria; pero no es usual que en plena Avenida una colgadura anuncie que el Rocío ya ha celebrado sus cultos y que en cuestión de días volverá a llenar la ciudad de lunares y colorido para despedirse de los gaditanos y llevar ante la Blanca Paloma todas las peticiones de una ciudad históricamente ligada a la Patrona de Almonte. Esa colgadura que cae del primer piso es todo un refrendo de la romería gaditana. “Aquí vive un rociero”, proclama a los cuatro vientos ese feliz anuncio de que la normalidad también va a llegar hasta Almonte este mes de mayo.