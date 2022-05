El PP de Cádiz reclama que se instale la rampa para la procesión del Corpus

El Partido Popular se muestra reacio al hecho de que la procesión del Corpus tenga que salir a la calle por la puerta lateral de la Catedral. La decisión del Ayuntamiento de retirar la rampa de acceso a la puerta principal de cara al Carnaval de junio y no volver a instalarla luego para la procesión del 19 de junio ha sido contestada por el grupo popular, que exige al equipo de gobierno la instalación de esta infraestructura.

“No solo es lo necesario y lo justo para el normal desarrollo del Corpus, es también su compromiso; que el aplazamiento del Carnaval no afectaría a esta festividad en nada. No vale la excusa del tiempo porque es mentira, por supuesto que se puede montar esa rampa en menos de siete días”, ha manifestado la portavoz del PP, Carmen Sánchez, que ha pedido al equipo de gobierno una rectificación en este sentido.

Ha centrado sus críticas Sánchez en el alcalde, José María González Kichi, y la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, de los cuales ha lamentado “su falta de interés para todo en general, pero muy especialmente para aquellos asuntos que ellos no consideran propios”. “Para muchos gaditanos el Corpus es un día muy especial, una festividad religiosa y tradicional de la ciudad, y que se haya celebrado un carnaval una semana antes no debería ser impedimento para que la procesión no discurra con la normalidad que todos habían asegurado que se celebraría”, ha añadido la concejala.

De hecho, recuerda también Carmen Sánchez cómo el Pleno de octubre aprobó que el Carnaval “se mantuviera en sus fechas tradicionales de febrero y marzo” y que se estableciera como plan alternativo por si la pandemia empeoraba entonces “las fechas del 26 de mayo al 5 de junio, y no las que pretendía inicialmente Adelante Cádiz, que hacía coincidir el último domingo de Carnaval con el Corpus”. “Lo hicimos para evitar precisamente que incluso el Carnaval Chiquito coincidiera con el Corpus, y cuando Kichi adelantó graciosamente una semana su previsión aseguró que no habría problemas. Pues es evidente que los hay”, ha reseñado la portavoz popular.

Esta situación generada respecto a la procesión del Corpus es para el PP una nueva muestra de que “todo lo que ha rodeado a la organización del Carnaval de este año está lleno de improvisación, dejadez y mentira”. “Ahora se ve más claro que nunca que fue una mentira ese supuesto interés por no perjudicar al Corpus, igual que era mentira esa acusación de Cazalilla y Kichi de que el PP había propuesto Carnaval en febrero o que no hubiera Carnaval”, indica Sánchez.