El lío de Candelaria

Ya avisamos hace meses de la posibilidad de que las cofradías tuvieran que renunciar a Candelaria la próxima Semana Santa. Y aquel aviso se ha convertido en estos días en seria amenaza, teniendo en cuenta el retraso en el inicio de las obras y los plazos inevitables para su ejecución. Andan alerta con esta incidencia en el Consejo, porque en caso de confirmarse que no pueden transitar por este punto los cortejos no solo habrá que reformar la carrera oficial (cosa que puede resolverse relativamente fácil adelantando el inicio a San Agustín, por ejemplo, u optando por una posibilidad mucho más atrevida de transitar por Canalejas), sino que muchas cofradías tendrán que planear grandes rodeos al salir de Catedral para llegar a sus templos, teniendo en cuenta que no todos los pasos caben por el túnel de Compañía y que las otras opciones se limitan a Cobos, Pelota o Campo del Sur.

Esta semana hay reunión del Consejo con el Ayuntamiento, y este será asunto prioritario sobre la mesa. Pero bien haría la permanente en ir planteando el plan B de una Semana Santa sin Candelaria.

Acoplamientos

Hablando de la configuración de la Semana Santa, ya se vienen celebrando las reuniones en las que están cerrándose los acuerdos para las distintas jornadas. Ya se han visto las jornadas fáciles (Viernes de Dolores, Sábado Santo y Martes Santo), estando prevista el resto de reuniones en los próximos días. Complicados se antojan el Domingo de Ramos (con ese deseo de Penas, Despojado y Cena de ir lo más adelantadas posible) o el Miércoles Santo (donde Sentencia quiere recuperar su primera posición y Cigarreras quiere evitar la entrada tan tardía en Santo Domingo). Eso sí, todo lo hasta ahora hablado y acordado puede quedar en el dique seco si se confirma lo de Candelaria.

Martillos

Van cubriéndose las vacantes en los diferentes pasos. Esta misma semana anunciaba los nuevos capataces Piedad para su misterio y Perdón para el palio. Los elegidos en la hermandad del Martes Santo, Francisco Javier Baena y Cristóbal Beas, dirigen una de las cuadrillas más sólidas actualmente en Cádiz, y no sería de extrañar que sigan ofreciéndole pasos. En el Perdón han apostado por los hermanos Francisco y Tomás Martín, que asumen un complicado reto con faena el Martes (palio de Piedad), Miércoles (misterio de Las Aguas) y Jueves Santo (palio del Perdón). Sigue quedando pendiente de capataces los dos pasos de Borriquita, el palio de Las Aguas o el paso de la Virgen de la Soledad. De momento...

Alma gaditana en Sevilla

Cádiz tiene su cuota de participación en la exposición que se inauguró el pasado jueves en Sevilla y que organiza la hermandad de Los Javieres. Antonio Álvarez del Pino y Antoine Cas son dos de los 60 artistas que exponen obras suyas relacionadas con el Crucificado de esta hermandad del Martes Santo sevillano, cuyo paso también se muestra en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes. La muestra Almas reúne a 60 artistas andaluces de la pintura y la fotografía que conmemoran el 75 aniversario de la talla del Crucificado desde muy diferentes estilos, desde el pop art al grabado, pasando por la abstracción o las composiciones gráficas. En la muestra también participan otros pintores vinculados con Cádiz, como Daniel Franca (que anunciará la Semana Santa del próximo año) y la mayoría de los artistas más reclamados en la actualidad por el mundo de las cofradías (como Manolo Cuervo, Daroal, Ricardo Gil, José María Pedernal, Ricardo Suárez o Rafael Laureano). Una exposición de mucho nivel artístico para la que Álvarez del Pino aporta una llamativa obra marcada por tonos azules y en la que se aprecia el Crucificado hispalense. Enhorabuena a la cuota gaditana de esta muestra artística.

Pérdidas

Varias seguidas, y sonadas, las que vienen sufriendo las hermandades gaditanas en estos últimos meses. La última de ellas ha sido la de Miguel Jurado, que falleció siendo en activo el mayordomo y vestidor de las imágenes de la cofradía del Nazareno, a la que ha dedicado buena parte de su vida cofradiera. Jurado enriqueció el arte de vestir imágenes en unos tiempos donde los cofrades se contaban con los dedos de las manos y en una época en la que en Cádiz se hacían muy bien esas cosas (con gente como Miguel Jurado, Juan Carlos Romero, Juan Zamanillo o Lorenzo Guttemberg, por citar algunos). La pérdida de Jurado se une a otras recientes como Alfonso Caravaca o Manuel Rey (El Bola); gente querida que se ganó el cariño y reconocimiento del mundo cofradiero mucho más allá de sus particulares hermandades.

EL DETALLE. Otro doblete de 'A Paso Horquilla'

La editorial que dirige Carlos Medina está asentando la sana costumbre de sumar a la publicación cofradiera de Cuaresma, A Paso Horquilla, una nueva revista que hace balance de la Semana Santa o que, como este año, viene a plasmar todo lo extraordinario que ha ocurrido desde el Domingo de Resurrección, que no ha sido poco (sobre todo por la Magna de septiembre y la coronación de la Virgen de las Penas el 14 de agosto). El nuevo número de A Paso Horquilla -y ya van 40- se presentará este próximo viernes, día 28, en la sede del Consejo; y Carlos Medina anuncia en él amplios reportajes de la Magna, la coronación, la fiesta de la Patrona y la procesión del Carmen, además de entrevistas al presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, a todos los hermanos mayores de las hermandades participantes en la magna y de varios cofrades gaditanos. Un total de 164 páginas a color que estarán disponibles en los quioscos habituales al precio de 5 euros.