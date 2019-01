Las extraordinarias que vienen

La pasada semana referíamos que una de las claves de 2019 serían las celebraciones extraordinarias previstas. En el apartado de procesiones mencionamos únicamente a Borriquita, anunciada para el 6 de julio. Habría que haber añadido la visita que la Virgen del Rosario realizará al convento de las concepcionistas en la noche del 15 de junio, con motivo del 350 aniversario de la fundación del monasterio; visita que se realizará con la Patrona en parihuela, de manera sencilla.

Y a esto ya conocido hay que sumar nada menos que tres posibles extraordinarias, que se anunciaron el miércoles en el programa cofrade de Mayte Huguet. El Nazareno piensa sacar a la calle a la Virgen de los Dolores por su 75 aniversario; Expiración plantea lo propio con el Crucificado por los mismos años de fundación de la hermandad; y en Siete Palabras también plantean una extraordinaria. Las tres lo plantearán a sus hermanos en los cabildos que celebren en este primer trimestre del año, así que habrá que estar atento.

A todo ello se suma Afligidos, que en principio planteaba varias salidas para rememorar esos 300 años de existencia y que ha convocado a sus hermanos el día 20 para presentar la programación de este aniversario.

Semana Santa

Extraordinarias al margen, cada vez está más cerca la celebración de la Semana Santa, donde con el inicio del año las penitenciales han puesto toda su atención. Ya hay dos cofradías –que se sepa– que han hecho públicos los horarios y recorridos de sus salidas procesionales. En concreto, dos de extramuros: el Despojado, que volverá a renunciar al Paseo Marítimo para llegar al centro por la Avenida, siguiendo luego por Cuesta de las Calesas y Lázaro Dou para conectar directamente con Canalejas; y El Huerto, que también discurrirá por Lázaro Dou en su camino a la carrera oficial, sumándose así ambas hermandades a la propuesta que el año pasado probó (con éxito) la cofradía de Cigarreras. En cuanto a los horarios, la cofradía de Salesianos adelanta diez minutos su salida y veinte su recogida; y El Huerto, curiosamente, retrasa su salida aunque se adelanta 15 minutos la hora en carrera oficial y se recoge 15 minutos más tarde que en 2018 (a las tres y cuarto de la Madrugada).

Vía crucis

También ha anunciado ya el Despojado los horarios e itinerarios para el vía crucis del 11 de marzo. A las seis de la tarde saldrá la imagen de Salesianos en dirección a Catedral (por García Carrera, Bahía Blanca, el barrio de Santa María y la calle Pelota), siendo muy parecido el camino de regreso a casa (aunque subiendo por Sopranis) que se iniciará en torno a las nueve y media de la noche, cuando finalice el vía crucis, llegando al santuario en torno a las once de la noche. El Señor del Amor, conviene recordar, estrenará con motivo del vía crucis unas potencias y una túnica bordada, coincidiendo además con el décimo aniversario de su bendición que se cumplió el pasado diciembre.

El cartel

Dos apuntes sobre el cartel presentado el jueves. La aparición de carteles que no han sido elegidos demuestra que la fórmula del concurso posiblemente ya no sea la más idónea para dotar a la ciudad de un cartel de Semana Santa; está comprobado que contamos con fotógrafos y con pintores de valía para encargar cada año a alguien el cartel. De hecho, parece que el de las Glorias se hará mediante este sistema de encargo, y no a través de un concurso. El otro apunte va referido al empeño del Consejo de editar la leyenda “Semana Santa de Cádiz” a ordenador, y no permitir que el pintor juegue en su obra también con esas letras como mejor entienda. Valga ver el cartel de Málaga para comprobar el juego que puede llegar a dar esto. Eso sí, se agradece que hayan eliminado el faldón negro de años anteriores.

Fitur

Presentado el cartel, el Consejo prepara ya una nueva incursión a Madrid, en ese recurso que todos los consejos de las capitales de Andalucía, y de Jerez, vienen adoptando en los últimos años para llevar a Madrid su Semana Santa, no se sabe bien buscando qué reclamo o qué visitantes. Si se trata de una acción turística, no parece que sea buena idea presentar todos los carteles juntos como ocurrirá el próximo 24 de enero en la madrileña iglesia del Carmen; ni tampoco que el Consejo acuda a una feria de ese calado sin el asesoramiento y la estrategia que determinen los que sí saben de Turismo (en este caso, técnicos del Ayuntamiento o de Diputación).

Comunicación

Es evidente el salto que las hermandades han dado en materia de comunicación. Hemos pasado del boletín cuaresmal (la que tenía) y la carta del cabildo a estar informados de todo lo que acontece en la hermandad casi a diario. Pero esto provoca que en ocasiones lleguen informaciones cuyo calado ciertamente es cuestionable, sobre todo si se refiere a acciones sociales donde en ocasiones hay más gente haciéndose la foto que donaciones objeto de la información. Cuidado.