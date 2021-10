La cuarta vida de Las Aguas

Las noticias que periódicamente llegan de la cofradía de Santa María respecto al nuevo paso del Señor no pueden ser más positivas. Al acierto del diseño del canasto y de la elección de los tallistas (los Hermanos Caballero de Sevilla) se le une ahora las cartelas encargadas a Encarnación Hurtado, que ya ha dejado en Cádiz sobradas muestras con el paso de Misericordia. Si mantienen la línea acertada con el encargo de los faroles y del bordado de los respiraderos (esto último más delicado que la orfebrería) se completará uno de los mejores y más personales pasos que tendrá la Semana Santa de Cádiz ; y al fin una obra a la altura de la historia y la devoción que tiene el Regidor Perpetuo.

La propuesta del Consejo de adelantar el Carnaval que el Ayuntamiento se empeña en celebrar en junio dos semanas es muy oportuna. En primer lugar por el Corpus, que es lo que ocupa a las hermandades; pero de manera indirecta también por el fin de curso y los exámenes, y también por la hostelería y los hoteles, que temen que los ingresos extra de mayo y junio no taparán las pérdidas de enero y febrero. El Ayuntamiento parece que no va a escuchar a los cofrades y va a adelantar la fiesta sólo una semana, salvando -eso sí- el Corpus. Si se confirma esto, es el año ideal para que el obispo, el Cabildo y el Consejo se esmeren en una celebración que sea especialmente brillante y justifique el sitio por el que se está peleando, especialmente en lo relacionado con la procesión del domingo.

No es una de las prioridades en estos momentos, pero cuando Málaga celebre la suya el próximo día 30 (Dios mediante) a nadie se le escapa que todas las ciudades querrán tener un evento cofradiero de ese calibre en el futuro próximo. Y ojo con esto porque en 2022 se cumplen los 300 años de la colocación de la primera piedra en la Catedral ; y ese homenaje al principal templo de la diócesis y monumento de la ciudad puede ser la excusa perfecta para que Obispado y Consejo de Hermandades organicen una magna procesión. ¿El Sábado Santo? ¿En septiembre, con motivo de la fiesta de la Exaltación de la Cruz, titular de la Catedral? La conversación sobre esta posibilidad dicen que se producirá en los próximos días.

El jueves, 7 de octubre, vivirá la ciudad de nuevo lo que el Covid le robó en marzo del año pasado (que se dice pronto). Año y medio sin imágenes en la calle, desde que vimos recorrer las calles del casco histórico el maravilloso Crucificado de Santiago. Pero la cosa es peor, porque una procesión como tal no se ve desde Cristo Rey de 2019, que fue un 24 de noviembre. En aquella ocasión fue el señor de la Paz, de Borriquita; y ahora será nada menos que la Patrona la que certifique el regreso del culto externo . Aunque para ver un paso, con su cuadrilla y la más absoluta normalidad, habrá que esperar aún hasta el 1 de noviembre, casi dos años justos después de la última. El momento en que la banda del Rosario enfile en pasacalle la calle Plocia el jueves va a ser de las cosas más emocionantes que se hayan vivido en los últimos años. Al tiempo.

Ha querido (o no tanto) que coincida en el tiempo la conmemoración del 75 aniversario fundacional de Sanidad con las buenas noticias que, al fin, llegan en torno a la pandemia del Covid, con la declaración del nivel 0 y el levantamiento de la mayoría de restricciones sanitarias y de movilidad vigentes. El aniversario de la cofradía del Martes Santo está previsto que se celebre hasta el mes de diciembre; en concreto, hasta el sábado 18 en la que hay previsto una eucaristía de acción de gracias. Teniendo en cuenta esta conmemoración y sin pasar por alto que la Dolorosa de la hermandad lleva por advocación nada menos que Salud, no sería nada descabellado plantear que ese día 18 de diciembre se celebrara en Cádiz la primera procesión extraordinaria ‘por-pandemia’ , y que fuera con la Virgen de la Salud en su paso de palio. Podría ser que lo planteara la hermandad, pero también que lo pidiera el obispo, incluyendo en esa misa la acción de gracias por la remisión (esperemos que definitiva) de la incidencia de la pandemia.

Frente a esta opción, la hermandad va a conformarse con una céntrica iglesia que ya de por sí tiene cuatro cofradías dentro, una de ellas (El Perdón) también con un Crucificado como titular. Eso sí, el cambio de sede no tendrá relevancia alguna en la Semana Santa, puesto que seguirá saliendo desde donde empezó a hacerlo en 2009.

La pena es que la hermandad del Miércoles Santo no se ha atrevido con extramuros, donde hay todo un mundo de posibilidades y cuya presencia cofrade se limita a San José y su entorno. Qué Miércoles Santos podría haber regalado la hermandad desde la parroquia de Santo Tomás, por ejemplo, donde no serían necesarias ni obras en las puertas ni otras cuestiones y cuyo recorrido apenas es un poco más largo que el de Borriquita o Despojado (teniendo en cuenta el rodeo que la cofradía de Salesianos hace por María Auxiliadora y por el interior del colegio hasta llegar al polideportivo, desde donde sale y se recoge).

La elección de Santa Cruz, sin embargo, deja cierto sabor amargo, cierta sensación de que con este cambio se pierde una gran oportunidad para la cofradía y para la ciudad. Cierto es que en Las Aguas llevan años sondeando y preguntando en no pocas iglesias. Lo intentaron y lo han vuelto a intentar en Santa Catalina, cuya operación ha vuelto a torcerse a última hora esta vez que se daba por hecho; sondearon en el Carmen; quisieron regresar a San Antonio, con unas condiciones que no aceptó la parroquia; preguntaron en la Castrense; plantearon volver al Oratorio; midieron Santa María… Ninguna de estas opciones, ya de por sí limitadas por las dimensiones del paso de misterio, han fraguado por motivos diversos.

Ha supuesto toda una sorpresa la convocatoria de cabildo extraordinario en Las Aguas para que los hermanos aprueben el cambio de sede canónica. Y también sorprende el templo finalmente elegido: Santa Cruz. Casi desde la llegada de la cofradía a San Felipe Neri -‘empujada’ del Oratorio por una rehabilitación y posterior conmemoración del Bicentenario que hoy suenan a excusas para quitarse a la hermandad de allí- se vio que aquello no iba a funcionar, que los marianistas no iban a conceder lo que Las Aguas necesitaba para normalizar su estancia y su culto. Ni mucho menos iban a facilitar su salida desde el colegio, lo que derivó en ese peregrinar de imágenes por la Avenida y el Campo del Sur de camino y de regreso de la Catedral Vieja. Por si fuera poco, el culto a la Virgen de Guadalupe, primero en la capilla del colegio de Salesianas (ante la sorprendente falta de sitio en la del Pilar) y luego en la casa de hermandad (pese a ser titular) reflejaba que el futuro pasaba por otra sede fuera de la Avenida.

Los tramos

Primer tramo. Muy triste pérdida la de Justo Mata. Varias generaciones de cofrades se gestaron con su voz en aquellas retransmisiones desde el Palillero. Descanse en paz. Segundo tramo. La Pastora celebró San Miguel, por lo que parece que sigue su actividad, no se sabe muy bien en qué condición ‘legal’ o canónica. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “¿Estás seguro que Afligidos puede hacer ese paso, siendo BIC?”. El segundo: “Humildad no ha ido en vía crucis a la Catedral, creo que es el único”. Y el tercero: “Muy bien el paso del Nazareno. Espero que no la pifien con el bordado”. Cuarto tramo. Ha perdido también Expiración uno de sus pilares casi desde la fundación. Un abrazo para su familia, en especial su hermano Rafael. Quinto tramo. ¿Hay un párroco desautorizando los decretos de la delegación de hermandades?