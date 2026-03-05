La cofradía del Perdón tendrá un servicio especial de limpieza durante la Madrugada

La cofradía del Perdón verá por fin solucionado el problema que viene sufriendo desde hace años en su procesión de la Madrugada del Viernes Santo. La denuncia elevada este año por la hermandad y su propuesta de costear un servicio específico de limpieza en las calles de la ciudad por donde transita el cortejo ha tenido una rápida respuesta municipal. El Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial para que el recorrido de esta corporación se realice con normalidad y, sobre todo, con las calles en el mejor estado posible de revista.

Conviene recordar que la cofradía había elevado días atrás, a través de este periódico, su problemática, motivada principalmente por el intervalo de tiempo que existe en la Catedral, y en las calles posteriores, entre la última cofradía del Jueves Santo y el Perdón. Esto venía provocando una enorme suciedad acumulada en las calles del itinerario, con las dificultades que ello conlleva para el normal discurrir de los hermanos. Un problema al que se le sumaba, además, la constante presencia de contenedores en las calles del recorrido que los propios cofrades tienen que ir retirando para permitir el avance de los pasos.

El Ayuntamiento se ha hecho eco esta vez de la queja de la cofradía, y ha mostrado su plena disposición a resolver el problema habilitando una patrulla especial de cuatro operarios del servicio de limpieza que actuarán por delante de la cruz de guía del Perdón, garantizando así la limpieza de las calles del recorrido. Este servicio se activará de manera especial desde la salida de la cofradía tras realizar la estación de penitencia en la Catedral (en torno a las tres de la Madrugada) y hasta su recogida.

Además de esto, el Ayuntamiento ha acordado realizar un baldeo especial en el barrio del Pópulo para que las calles luzcan de la mejor manera posible cuando el cortejo lo cruce en ese regreso a la Catedral, en el guiño que la hermandad ha querido hacer a su barrio y a su sede canónica, Santa Cruz, cerrada por el mal estado que presenta fruto de las filtraciones de lluvia. Este baldeo está previsto que se lleve a cabo unas cuatro horas antes del paso de la cofradía en ese camino a la Catedral, donde tiene prevista la recogida a las nueve de la mañana del Viernes Santo.