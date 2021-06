El candidato a hermano mayor de El Huerto: “No venimos a romper con lo anterior, sino con un proyecto continuista”

Allá por septiembre empezaron a plantear, por qué no, que otra forma de gestionar la cofradía del Huerto era posible; y aquellas conversaciones fueron cuajando hasta que el proyecto fue tomando forma. “Yo sabía que había dimitido, y así se lo traslado al director espiritual. Pero el Secretariado dice que no se había tramitado mi dimisión. Y hasta ahí”, resume, muy resumido, Manuel Sánchez Casas, único candidato a unas elecciones que han estado y están rodeadas de una enorme polémica vinculada a las decisiones que la Iglesia ha adoptado respecto a la candidatura que encabezaba el todavía hermano mayor, Ignacio Robles (que acabó retirándose del proceso) y respecto a la norma diocesana alterada hace unos días por medio de un decreto del delegado episcopal.

Sánchez Casas y su equipo ha sido víctima colateral de esta polémica en torno a unas elecciones que finalmente se desarrollarán mañana sábado, tal y como estaba previsto. “Lo llevamos con resignación, porque a nadie le gusta verse metido en esto. Pero nosotros presentamos una candidatura con buena fe y con todos los requisitos, y ya no hemos hecho nada más”, señala el candidato, que reconoce que la otra lista “ha defendido lo suyo, pero también nos ha atacado a nosotros” y que no esconde que el Secretariado de Hermandades “tampoco ha ayudado sacando una norma en medio de todo esto para aclarar algo que no hacía falta”.

El desembarco de Manuel Sánchez y otros 11 hermanos de El Huerto se produce con absoluto reconocimiento al pasado reciente de la hermandad. “No queremos romper con lo anterior, ni mucho menos. Estamos muy agradecidos por el trabajo que se ha hecho hasta ahora y que tanto está engrandeciendo a la cofradía”, asegura el candidato. Dicho esto, el grupo que él lidera “veíamos que había cosas muy buenas y otras que se podían mejorar”. De ahí la candidatura presentada.

Uno de los ejemplos que pone este antiguo secretario es el de la presencia de la hermandad en su entorno más cercano. “El censo con derecho a voto es de 300 hermanos, que son muy pocos. Es muy complicado poder llevar a cabo los proyectos de una hermandad con ese número de hermanos, y vemos a la cofradía muy anclada en ciertos aspectos”, explica, recordando que alrededor de San Severiano existen hasta tres colegios (Argantonio, San Vicente y Las Esclavas) así como “un barrio muy bueno (Bahía Blanca) donde la hermandad no está muy asentada”.

Entre los proyectos de la futurible junta de gobierno, destacan a nivel patrimonial los que ya estaban en marcha con la junta de Robles: terminar el dorado ya iniciado para “poder tener un paso de misterio que procesione en la Semana Santa de Cádiz como se merece”, renovar las túnicas y realizar un altar para las imágenes titulares. Además, la lista de Manuel Sánchez Casas apuesta por poner en marcha un taller de costura que a medio plazo podría dedicarse también al bordado, poner en marcha un grupo joven “que tantas veces se intentó y no salió”, implicarse de manera decidida en la vida de la parroquia actualmente dirigida por Antonio Diufaín; y, sobre todo, “tener la cofradía abierta para todos”.

“Sea el que sea que venga a sumar, sea el que sea, tendrá las puertas abiertas”, asegura el candidato, que no esconde su preocupación por las consecuencias que este accidentado proceso electoral tenga en el seno de la hermandad. “Todo esto puede tener consecuencias muy negativas para la cofradía, que es la que realmente sufre sin tener nada que ver”, lamenta, confiando en que esta crisis originada por un convulso proceso electoral “sea superficial”.

A la espera, por tanto, del pronunciamiento de los hermanos este sábado en el cabildo, Sánchez Casas asegura que su candidatura “tiene muy claro lo que queremos”. ¿Y no ha pensado en retirarse a raíz de todo lo sucedido? “Nunca. Estoy convencido de que esto nos hará fuertes, aunque los palos duelen y lo estamos pasando mal”, contesta.