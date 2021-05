Ignacio Robles confirma la retirada de su candidatura a hermano mayor de El Huerto

Ignacio Robles no seguirá como hermano mayor de la cofradía de Oración en el Huerto. Lo que hasta hace unos días parecía obvio, ha experimentado un giro radical e inesperado que ha acabado con el anuncio –en la tarde de este lunes– que confirma la retirada de la candidatura que el actual hermano mayor en funciones había presentado para el cabildo de elecciones.

En una información dirigida a los hermanos, el propio Robles traslada los motivos que han provocado este inesperado cambio de planes y que tienen a los sacerdotes responsables de San Severiano –el párroco y director espiritual, Antonio Diufaín, y el vicario parroquial, Marco Antonio Huelga– como principales protagonistas.

Según explica el todavía hermano mayor, la candidatura que formalizó en tiempo y fecha no fue aprobada por el director espiritual en la revisión celebrada el pasado día 18 de mayo “sin hacer público en ese momento los motivos de exclusión de la misma”. Motivos que al día siguiente el párroco de San Severiano reduciría a su rechazo a tres de los miembros de la lista. “Una vez hablado con ellos y contando con su beneplácito, se decide proponer a tres nuevas personas para completar la candidatura”, sigue contando en ese comunicado Robles. No obstante, el día 21 de mayo recibe una llamada del vicario parroquial “donde se me informa que las tres personas propuestas tampoco iban a ser aceptadas y que si quiero presentarme debo buscar a otras”.

En paralelo a estos hechos, en la reunión del 18 de mayo se toma conocimiento de la presentación de otra lista, pese a que según defiende Robles incumple la normativa diocesana vigente ya que el candidato a hermano mayor presentó la dimisión hace dos años, por lo que según la norma aprobada por el obispo en abril de 2019 no podría volver a formar parte de ninguna otra junta (no digamos ya como hermano mayor) hasta pasados cinco años.

“Ante estos hechos, por dignidad, respeto hacia las personas excluidas, por amor hacia mis Titulares y cariño hacia todas las hermandades y Cofradías de la ciudad decidí, el día 25 de mayo, con todo mi dolor, proceder a retirar mi candidatura en este cabildo de elecciones”, concluye Robles.

El cabildo, por tanto, queda ahora pendiente de que el Secretariado resuelva sobre esa otra lista cuyo candidato a hermano mayor incumple, presumiblemente, la norma diocesana.