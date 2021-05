Viene sucediendo en los últimos años, y este 2021 no iba a ser una excepción. La fiesta del Corpus languidece sin mucha implicación y participación a su alrededor, y las fiestas eucarísticas de parroquias y hermandades se viven con intensidad en los preparativos y en la celebración. El Corpus de la ciudad no muestra ningún signo de interés o de empuje ante la situación actual, y el Corpus se anuncia en Santo Domingo con el espectacular montaje que una vez más ha realizado la hermandad de la Sagrada Cena. 2021 pasaba por ser un año especial, y al igual que ha ocurrido con la Semana Santa plantear montajes, cultos y acciones un tanto extraordinarias; como ha ocurrido a los pies de la Patrona con el misterio completo acompañando al Señor del Milagro.

Todo eso parece que ha faltado a la programación del Corpus, que se ha limitado a repetir el modelo de años anteriores (a excepción de esa triple exaltación anunciada 48 horas después de que se celebre ya una exaltación) y que no muestra la más mínima ambición de cara a esta celebración. El propio cartel elegido parece denotar cierto desinterés por la fiesta, teniendo en cuenta las gestiones y autores elegidos para los anuncios de la Semana Santa o de las Glorias.

Vale que la procesión no vaya a salir a la calle tampoco este año, vale que hay que seguir siendo cuidadosos con la pandemia; pero la celebración del Corpus merecía quizás más empuje, más imaginación, una celebración más contundente. Como sí parece que disfrutarán otras fiestas eucarísticas ‘menores’ en la ciudad.

El Consejo

Como era de esperar, Juan Carlos Jurado será el único candidato a las elecciones a la presidencia del Consejo. Esta noticia revela el buen papel que ha realizado Jurado en estos cuatro años, lo cerca que está siempre de cualquier gestión (por grande o pequeña que sea) de cualquier hermandad y la amplia aprobación que su labor tiene en el seno del pleno. Al mismo tiempo, la normalidad y desinterés generalizado con la que se desarrolla el proceso demuestra también el escaso interés que las cosas del Consejo tiene en la ciudad y, en concreto, en el mundo cofrade gaditano. Cuando en cofradías con pocos hermanos y con juntas de gobierno aparentemente consolidadas surgen dos, y hasta tres candidaturas, el Consejo no le interesa a nadie. Un pasotismo que luego tiene su reflejo en los actos y acciones que durante el año se pretenden ejecutar. Una pena, aunque una alegría la reelección que damos por segura de Jurado, que se nota además con fuerza y con ganas de seguir haciendo cosas.

El Huerto

Hablando de elecciones, no parece que vayan por buen camino las de la cofradía de San Severiano. Cuando todo hacía indicar que el actual hermano mayor, Ignacio Robles, no iba a tener inconveniente en repetir otros cuatro años y proseguir con los proyectos en marcha, en los últimos días parece haber saltado el proceso por los aires. Y lo peor es que todo apunta a que tiene al clero como responsable. Si se confirma lo que se apunta respecto al cabildo estaríamos ante una situación triplemente grave: primero si el Secretariado y el delegado episcopal otorgan la dispensa para que alguien que dimitió hace dos años sea nada menos que candidato a hermano mayor, segundo si se confirma el veto a determinadas personas que hasta ahora han ocupado cargos de responsabilidad y que a partir de ahora, y sin mediación, no son aceptados; y tercero si todo eso que mandará a Robles a su casa se ha pertrechado con nocturnidad y alevosía, lo que diría muy poco no ya de alguien con responsabilidad pastoral, sino de cualquier persona que se vista por los pies.

Las Aguas

Tremenda la noticia con la que amanecían ayer los hermanos de las Aguas y los cofrades en general. El fallecimiento de José María Oca es un duro varapalo en lo personal (era un cofrade querido y respetado en el seno de la corporación del Miércoles Santo) y también en lo institucional, que obliga ahora a hacer una remodelación y buscar nuevo hermano mayor entre aquellos que conforman la junta de gobierno. Su marcha, además, se produce coincidiendo con los cultos a la Virgen de la Luz, por lo que duele doblemente. Descanse en paz.

El Rocío

Interesantísimo el descubrimiento que el responsable del Museo de El Rocío y de la Oficina del Peregrino de Almonte, Manuel Galán, hizo público durante la retransmisión de la que debería haber sido romería de 2021 en la madrugada del pasado lunes. Según contó, ha encontrado en el archivo municipal de Almonte un documento de donación que hizo un gaditano, de nombre Pedro Jaén, en el año 1669 para la Virgen del Rocío. “La donación sería cuantiosa cuando queda recogido en acta”, explicó Galán. Este hecho que se remonta al siglo XVII junto al también señalado por este historiador almonteño de que Cádiz cuenta con una talla de la Virgen del Rocío que además desde la segunda mitad del siglo XIX ha sido considerada patrona de extramuros ponen de manifiesto que la devoción rociera en la capital gaditana no es cosa de hace 40 años, ni muchísimo menos. Muy curioso e importante.

Proyectos

Lo hablábamos en la última Tribuna y hay que volver a ponerlo en valor tras lo acontecido estos últimos días. Las cofradías siguen dando importantes pasos a nivel patrimonial para mejorar los enseres y engrandecer así la Semana Santa. Las últimas en sumarse, que sepamos, son Expiración con ese nuevo palio diseñado por Juan Carlos Romero y que, según parece, va a empezar a realizarse de cara a la Semana Santa de 2022; Borriquita, que ya ha presentado el boceto del futuro manto bordado para el palio de Amparo así como una nueva corona que se bendecirá en 2023 coincidiendo con su aniversario; y Prendimiento, que va a bordar también una nueva saya para la Virgen del Patrocinio.

Restauraciones

Vinculado a lo anterior, no se puede dejar de lado el interés y la preocupación que ya es generalizada en la conservación y restauración de las imágenes titulares de las cofradías. La Virgen del Amparo es el último ejemplo, siendo intención de la hermandad que sea intervenida una vez finalicen sus cultos anuales el próximo mes de noviembre; el próximo día 4 de junio se va a plantear en cabildo la restauración del Señor de la Humildad y Paciencia. Y si se echa la vista atrás son numerosas las imágenes que han recuperado su esplendor original en los últimos años (Lágrimas de Columna, Nazareno del Amor, Virgen de las Penas, Expiración, Esperanza del Amor, Caminito, Caído, Sanidad y un largo etcétera).

Aniversarios

Esta semana vamos a conocer las propuestas de celebración de dos aniversarios, lo que llenará de contenido los próximos meses. Mañana lunes presentará la cofradía de Sanidad la programación y el cartel conmemorativo de su 75 aniversario fundacional; y el viernes en la Fundación Cajasol la banda del Rosario dará a conocer la programación con la que celebrarán los 25 años de historia que se iniciaron hace escasos días y que se prolongará a lo largo de este año y de 2022.