Cádiz conocerá este sábado el anuncio de su Semana Santa

Como marcan los cánones cofradieros de Cádiz desde hace décadas, nada más finalizar la Navidad y antes de la irrupción del Carnaval se dará este sábado a conocer el cartel anunciador de la próxima Semana Santa. Consejo de Hermandades y Ayuntamiento han convocado para este mediodía el acto de presentación, que este año estrena la Casa de Iberoamérica como sede después de que hace unos años ya se cambiara el Salón de Plenos del propio Ayuntamiento por la glesia de Santiago.

Minutos después de las doce del mediodía (que es la hora prevista de inicio del acto) será cuando se conozca qué pintura ha realizado el malagueño Raúl Berzosa para anunciar la Semana Santa gaditana.

La elección de este pintor, de reconocida trayectoria a pesar de su juventud, ha levantado cierta expectación este año; especialmente a raíz de las últimas noticias y entregas artísticas protagonizadas por Berzosa, que ha dejado una de sus obras en el Vaticano y que también está trabajando en Pekín (entre otros destinos).

Quedará despejada este sábado, pues, la incógnita de la representación que ha ideado el malagueño sobre la Semana Santa de Cádiz, que el día de su presentación confesó no conocer pero a la que se ha acercado en estos últimos meses. Lo único claro, a priori, es que teniendo en cuenta la norma del Consejo no puede utilizar las imágenes que en los últimos cinco años hayan protagonizado este anuncio. Es decir, que el cartel no puede representar al Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Vera–Cruz, el Señor del Prendimiento ni el de Columna.

La obra, en cualquier caso, será desvelada en el acto que se celebrará en la Casa de Iberoamérica y que conducirá el periodista de Diario de Cádiz Pablo–Manuel Durio.

El pregonero

No sólo Berzosa será protagonista en este mediodía de sábado, ya que el acto organizado por el Consejo de Hermandades sirve también de presentación oficial del pregonero de esta próxima Semana Santa, el diputado nacional y joven cofrade Miguel Ángel Sastre Uyá.

Además del nombramiento formal como pregonero, Sastre recibirá hoy el que posiblemente será el primer regalo de cara al próximo Domingo de Pasión, los gemelos que tradicionalmente entrega el Consejo al pregonero.

La entrada a este acto es libre, hasta completar aforo.