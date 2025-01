El estadio Nuevo Mirandilla acogerá el próximo lunes 20 una colecta de sangre

Cádiz/Tras la campaña de Navidad, la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, continúa recordando las necesidades de sangre en los centros sanitarios, que se agudizan tras periodos festivos, cuando suelen bajar las reservas. Por ello, a través de su Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) en la provincia, y en colaboración con el Cádiz CF Fundación, se ha organizado para el próximo lunes 20 una colecta de sangre en el Estadio Nuevo Mirandilla bajo el lema ‘Comparte la sangre cadista que corre por tus venas’.

La jornada de donación se desarrollará en horario de mañana y tarde, para facilitar la accesibilidad de todas aquellas personas que quieran tener un gesto solidario, concretamente, de 10 horas a 14 horas y de 17.30 horas a 21.30 horas. Para convertir el palco de autoridades del estadio del Cádiz CF en punto de donación de sangre por un día, el CTTC trasladará el próximo lunes a dos médicos, seis enfermeros y dos celadores conductores.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha agradecido al Cádiz CF Fundación su apoyo, "ya que no es la primera vez que responden a nuestra llamada para organizar este tipo de iniciativas", al tiempo que ha animado a aficionados y población en general a que se conviertan en donantes "del único medicamento que no se puede fabricar". Para poder garantizar el abastecimiento se necesita la donación de 180 bolsas de sangre diarias; "durante el periodo navideño ha descendido el número de donaciones y para estas fechas es necesario contar con unas reservas con el fin de que a nuestros enfermos no les falte toda la sangre que necesiten. Y esto no lo podemos conseguir sin la colaboración de la población", ha apostillado Pajares.

La RAMTTC tiene como objetivo captar a jóvenes menores de 30 años para que se conviertan en donantes habituales, ya que se necesitan al menos 104.000 nuevos donantes en los próximos 25 años que garanticen el relevo generacional y las reservas de sangre y plasma para atender las necesidades en la comunidad. Esta cifra se corresponde con el 57% de los donantes actuales que dejarán de donar por alcanzar la edad máxima (65 años) en los próximos años, pero las necesidades siguen siendo las mismas: unas 5.500 personas que donen sangre semanalmente en Andalucía.

Por ello, Eva Pajares ha insistido en "tener este pequeño gran gesto solidario, ya que donar sangre no sólo salva vidas, sino que representa la generosidad y el compromiso con nuestra comunidad". Para ello, sólo hay que tener entre 18 y 65 años de edad, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. Los varones pueden acudir hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación.