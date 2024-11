El esbozo del cartel de Berzosa para la Semana Santa de Cádiz 2025

Ha querido el pintor Raúl Berzosa compartir desde la distancia con los gaditanos la evolución del proceso creativo que conlleva el cartel que en apenas dos meses verá la luz. El artista malagueño tiene ya cerrada la idea que plasmará en el anuncio de la próxima Semana Santa; ya ha finalizado el boceto de lo que a partir de ahora pintará en un cuadro que se espera de grandes dimensiones, como acostumbra su obra. El cierre de esta primera etapa creativa ha querido significarlo Berzosa compartiendo una fotografía donde se aprecian trazos a grafito con la firma del pintor y la leyenda “Cartel Semana Santa Cádiz 2025”. ¿Qué habrá ideado este reconocido artista con cuadros en el Vaticano para anunciar las procesiones gaditanas del próximo año?

PD. La presentación del cartel parece que va a variar el escenario que se había convertido en habitual los últimos años (la iglesia de Santiago), para ‘mudarse’ a un nuevo enclave, la Casa de Iberoamérica. Buena elección.

Bandas (I)

Parece que ha empezado a gestarse en Cádiz un nuevo proyecto para que la ciudad cuente con una banda de música, que es una de sus asignaturas pendientes en el plano cofradiero. Suenan varios nombres alrededor de la iniciativa. Uno de ellos es el de Manuel Jesús Castro Gomila, músico gaditano que cuenta en su haber con cinco marchas procesionales reconocidas (Mi Amor y Esperanza, dedicada al Nazareno del Amor; Reina del Buen Fin para la Dolorosa de Sentencia; y Siempre contigo para el Carmen de Conil, todas ellas en 2018; además de Dios te Salve, Rocío para la Dolorosa del Lunes Santo sevillano, hecha en 2020; y A la Madre de Dios del Reposo, compuesta el pasado año), que estuvo 15 años en la plantilla de la banda Pedro Álvarez Hidalgo y que actualmente forma parte de la banda de La Oliva de Salteras, en la que además ejerce como profesor de flauta y saxofón.

El proyecto, que llevaría el nombre de Banda de Música Ciudad de Cádiz, está ahora pendiente de una reunión con el Ayuntamiento para buscar apoyo económico y de infraestructura. La oportunidad no deja de ser ilusionante, aunque también hay que reseñar que en los últimos años se han producido intentos varios que han terminado quedando en agua de borrajas por falta de empuje, por ausencia de calidad o por otros motivos. Así que mucha suerte a los promotores de esta futurible banda.

Bandas (II)

La agrupación Ecce Mater, en su intervención en el concierto organizado el pasado domingo en el Palacio de Congresos por la cofradía del Perdón. / Jesús Patrón

Las que sí existen en la ciudad, que este próximo sábado se reunirán en un concierto que agotará las entradas (si no lo ha hecho ya, como ocurrió con el 50% de la taquilla virtual en apenas dos minutos) en el Palacio de Congresos. Llama la atención que siendo la iniciativa del Ayuntamiento y siendo el segundo año que se organiza, no haya habido anuncio previo, ni presentación, ni cartel, ni el más mínimo cariño municipal a esta iniciativa que busca recuperar aquellos conciertos de Santa Cecilia que animaban una mañana de domingo de noviembre en la plaza de la Catedral. Aún así, la acogida no ha podido ser más abrumadora, lo que habla por sí solo del interés que despierta la música procesional, las agrupaciones musicales gaditanas, y por supuesto la banda del Rosario, flamante Medalla de Oro de la ciudad. La cita, a partir de las ocho de la tarde, es para no perdérsela (el que tenga suerte de encontrar una butaca).

Altares

Ojo que hay quien dice que el Obispado lanzará una misiva a los responsables de las iglesias para limitar, o directamente impedir, que las cofradías instalen altares de culto en los retablos principales de las iglesias. El motivo que se esgrime sería la protección de los retablos, especialmente en aquellos templos que tengan la consideración de Bien de Interés Cultural o algún grado importante de protección urbanística o arquitectónica. Dicen que la medida ya ha empezado a aplicarse, sin ir más lejos este mismo fin de semana, en algunas iglesias; y que se hará extensiva a toda la ciudad. Habrá que estar atentos, porque sin duda sería un mazazo en contra de las hermandades; y porque siempre se puede buscar el término medio, con estructuras que sean exentas y que no rocen el retablo o demás alternativas que permitan la correcta, y digna, celebración de los cultos, y la protección de los retablos; si es que es esto último lo que se busca. La polémica, de tener razón esas voces que avisan, está servida.

Virgen Niña

Así ha sido la procesión de la nueva Virgen Niña del Colegio Amor de Dios de Cádiz / Jesús Marín

Mañana lunes podrá verse por las calles de Santo Tomás la Virgen Niña que fuera bendecida y que procesionara hace unos meses. Será de manera fugaz, ya que la imagen de González Rey será trasladada del colegio Amor de Dios donde recibe culto a diario, a la parroquia de Santo Tomás para celebrar un triduo que se inicia este mismo lunes y que predicará el párroco y canciller del Obispado, Cristóbal Flor. El triduo finalizará el miércoles, y la imagen (que estrena en esta ocasión túnica y fajín recordando a la antigua imagen) regresará al colegio en la mañana del jueves, después de una eucaristía a la que asistirán los alumnos en Santo Tomás. La asociación de fieles está detrás de todos estos cultos, que anuncian también estrenos y detalles curiosos.

Año de la Eucaristía

El próximo fin de semana, coincidiendo con el final del Año Litúrgico, se clausurará en la diócesis el Año de la Eucaristía de manera tan discreta como discreto ha sido su desarrollo. Se anunció un gran congreso eucarístico para culminar esta celebración que no se va a celebrar, que sepamos. Sí habrá el fin de semana varias procesiones eucarísticas convocadas por hermandades, además de los habituales cultos de Cristo Rey que celebran en San José, San Lorenzo, Santo Domingo o San Antonio. Esperemos que el Jubileo de la Esperanza y el 75 aniversario del Dogma de la Asunción sí se celebren de manera más sonada en la Iglesia local, que no termina de expresar esa alegría, fuerza e ilusión que debería y que constantemente leemos en los escritos del Papa o de los obispos.