La excepción del pintor Raúl Berzosa con la Semana Santa de Cádiz

El cartelista de la Semana Santa de Cádiz 2025 no es un pintor al uso de las cofradías. De hecho, en su intensa trayectoria no es muy dado a aparecer en este particular estilo tan en auge en los momentos actuales, porque como él mismo reconoce “la pintura cofrade la he dejado a un lado porque no tengo tiempo” entre tantos encargos que de rincones de todo el mundo recibe este artista malagueño de tan solo 45 años de edad.

Pero el caso de Cádiz es distinto. “No podía dejar pasar la oportunidad”, ha reconocido este viernes en una videollamada por medio de la que ha sido presentado formalmente a la ciudad. Una videollamada porque el pintor no podía desplazarse a Cádiz, precisamente por motivos de trabajo.

Ha desvelado el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, que a finales de 2023 realizó la primera llamada telefónica a Berzosa, que en aquella ocasión lo emplazó a hablar días antes de la pasada Semana Santa; y tras esa segunda llamada y algunas vueltas a la cabeza, aceptó el encargo. “No podía decir que no, y si no tengo tiempo, pinto el cartel por las noches si hace falta”, ha trasladado Berzosa, que avanza que ya está trabajando “conceptualmente” en el cartel, que será su primera pintura para Cádiz capital. “Eso es entrar por la puerta grande”, bromea.

Del cartel que se presentará el próximo mes de enero ya se sabe que será pintado en óleo sobre lienzo, “que es el método que llevo usando desde que empecé” y que tendrá más de un metro de altura, porque él trabaja con grandes formatos, “aunque a China acaban de ir unos cuadros de 4 metros de alto por 3 de ancho”, por lo que ese metro que tendrá el cartel de Cádiz no es especialmente grande para este artista de trayectoria internacional -y vaticana- que confiesa que le ha llamado “muchísimo” la atención “la calidad de los titulares y del patrimonio de las iglesias” que ha podido conocer con detalle en una reciente visita que realizó a la ciudad, de la que está cogiendo información e ideas para ilustrar esa pintura que anunciará la Semana Santa gaditana del próximo año.