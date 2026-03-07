El Cabildo da 30 minutos a las cofradías que se refugien en la Catedral para tomar una decisión

Las cofradías que por causa de fuerza mayor, que en Semana Santa se traduce (salvo casos extremadamente extraordinarios) en la aparición de la lluvia, tengan que buscar refugio en la Catedral tendrán un plazo de 30 minutos para tomar una decisión respecto a la continuación o suspensión de la salida procesional. Así lo establece el protocolo de lluvia que ha actualizado el Cabildo y que estará vigente en esta Semana Santa.

Este documento pretende recoger todos los escenarios posibles que pueden darse dentro de la Catedral en una jornada, como se ha visto estos últimos años, en las que el mal tiempo sorprende a varias cofradías en la calle que buscan refugio en este templo, o que deciden suspender allí el resto de la procesión. Y a lo largo del protocolo se establece en qué espacio ha de colocarse el cortejo, qué hacer con las insignias, dónde poner los pasos y hasta la necesidad de designar a una persona por parte de la hermandad que se encargue de "solicitar respeto y silencio si fuese necesario e ir informando a los hermanos de las decisiones que fueran tomando su junta de gobierno".

Estas decisiones se adoptarán en la sacristía, que es el lugar establecido para que la junta se reúna cuando la procesión quede momentáneamente suspendida a causa de la lluvia. Y deja claro el protocolo que "el tiempo máximo para acordar si continua o se queda en Catedral será de 30 minutos".

Recuerda el protocolo que si la hermandad no ha tomado aún la decisión respecto a su procesión y entra la siguiente hermandad en la Catedral, ya debe esperar a que esta segunda realice la estación de penitencia antes de articular el plan que haya decidido, ya sea continuar la procesión o suspenderla y desalojar el templo. "Una vez que se ha quedado sola la hermandad dentro de la Catedral y las puertas están cerradas, se dispondrá para la salida lo más ordenada posible", indica en concreto la norma en el caso de que se decida volver a salir. Si la decisión es quedarse en Catedral, se esperará igualmente a la salida de la anterior cofradía y el cierre de las puertas para organizar la salida de su cortejo, disponiendo puertas diferentes para los distintos colectivos que lo conforman (los "hermanos adultos" saldrán por Arquitecto Acero, las bandas por la puerta de San Pablo, y los niños hasta 14 años por la puerta que da al callejón de Miguel Láinez Capote).

Respecto a esto último, plantea el Cabildo que las hermandades deberían establecer "un sistema de acreditación para los niños, ya que de esta forma podremos tener la certeza de que los niños son recogidos por la persona autorizada".

Otra de las indicaciones que ha trasladado el Cabildo va relacionado con las bandas, a raíz del incidente acontecido el año pasado el Martes Santo entre el personal de la Catedral y la banda del Rosario, que acompañaba a la cofradía de Columna. Establece para este año el protocolo que las bandas podrán entrar en la Catedral "solamente si está lloviendo en el momento que está entrando el titular". "Si ya han transcurrido más de diez minutos tendrán que organizarse ellos", desliza también la normativa ya remitida a las hermandades. Además, especifica que los músicos entrarán tras el paso por la puerta principal -"en ningún momento entrarán por otra puerta", especifica expresamente tras el incidente del pasado año- dirigiéndose hacia el lado derecho, al contrario que el resto del cortejo, quedando los músicos en ese tramo de pasillo entre la puerta de San Pablo y la de Arquitecto Acero.

También ha pensado el Cabildo la disposición exacta en la que se quedarían los pasos procesionales en caso de suspensión de la salida. Se baraja una hipótesis de hasta once pasos que quedaran refugiados en la Catedral, a los que (se entiende) hay que sumar los dos de la cofradía del Perdón que este año procesiona desde allí por el cierre de Santa Cruz. De este modo, ha determinado el Cabildo que habrá dos pasos al inicio de la girola, junto a la puerta de Arquitecto Acero; cuatro más en la zona central de la girola, en la parte trasera del altar mayor; otros dos al otro extremo de la girola, junto a la denominada puerta del Obispo; y tres más en el tramo de Catedral que estaría reservado a las bandas (es decir, en la nave entre Arquitecto Acero y la puerta de San Pablo).