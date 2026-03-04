Estos son los horarios e itinerarios de la Semana Santa de Cádiz 2026

La salida de la Borriquita en Cádiz, en una Semana Santa anterior

La Semana Santa de Cádiz ya tiene horarios e itinerarios para este año 2026. El Consejo de Hermandades ha publicado al fin, la configuración de una Semana Santa con numerosos cambios motivados principalmente por el cierre de la parroquia de Santa Cruz, la incorporación de nuevos pasos o el cambio de sede de algunas hermandades. El resultado final es el siguiente:

Viernes de Dolores

Imágenes de la procesión de la Virgen de los Dolores de Servitas en Cádiz / Lourdes de Vicente

Servitas

Salida: 19.00 horas

Entrada en Catedral: 20.45 horas

Palillero: 22.25 horas

Recogida: 0.40 horas

Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Plaza de la Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero, (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, San José, Mateo de Alba y Sagasta.

Ver mapa Itinerario: Servitas Gráfico: Miguel Guillén

Sábado de Pasión

Imágenes de la salida del Nazareno de la Obediencia en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Merced (Nazareno de la Obediencia)

Salida: 17.00 horas

Entrada en Catedral: 18.30 horas

Palillero: 19.50 horas

Recogida: 22.25 horas

Itinerario: Merced, Plaza de las Canastas, Jesus de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza San Juan de Dios, Pelota, Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero, (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.

Ver mapa Itinerario: Merced (Nazareno de la Obediencia) Gráfico: Miguel Guillén

Humillación

Salida: 18.35 horas

Entrada en Catedral: 18.55 horas

Palillero: 20.15 horas

Recogida: 23.00 horas

Itinerario: Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, Sagasta, Cervantes, Gaspar del Pino, San Miguel, Sacramento, Barrié, Plaza de las Flores, Compañía y Plaza de la Catedral.

Ver mapa Itinerario: Humillación Gráfico: Miguel Guillén

Domingo de Ramos

Imágenes de la salida de la Borriquita en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Julio González

Borriquita

Salida: 13.30 horas

Nueva: 16.30 horas

Palillero: 18.50 horas

Recogida: 0.45 horas

Itinerario: Avenida de Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Plocia, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Plaza de San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia, Cuesta de las Calesas, Plaza de la Constitución, Acacias, Brunete, Avenida Francisco García de Sola, Garcia Carrera, Escalzo, Avenida María Auxilidora, Poeta Nieto y Avenida de Andalucía.

Ver mapa Itinerario: La Borriquita Gráfico: Miguel Guillén

Las Penas

Salida: 15.00 horas

Nueva: 17.20 horas

Palillero: 19.40 horas

Recogida: 22.15 horas

Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Hospital de Mujeres y Sagasta.

Ver mapa Itinerario: Las Penas Gráfico: Miguel Guillén

La Cena

Salida: 16.55 horas

Nueva: 18.00 horas

Palillero: 20.20 horas

Recogida: 23.30 horas

Itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, Callejón de los Negros, Lázaro Dou, Plaza de San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo.

Ver mapa Itinerario: La Cena Gráfico: Miguel Guillén

Despojado

Salida: 15.00 horas

Nueva: 18.40 horas

Palillero: 21.00 horas

Recogida: 1.50 horas

Itinerario: Interior del colegio Salesianos, Avenida María Auxiliadora, Poeta Nieto, Avenida de Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Plocia, Callejón de los Negros, Lázaro Dou, Plaza San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Pelota, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Santo Domingo, Perla de Cádiz, Cuesta de las Calesas, Plaza de la Constitución, Avenida de Bahía Blanca, Acacias, Plaza de San Severiano, Brunete, García de Sola, Avenida García Carrera, Escalzo, Avenidada María Auxiliadora e Interior del Colegio Salesianos.

Ver mapa Itinerario: Despojado Gráfico: Miguel Guillén

Humildad y Paciencia

Salida: 18.40 horas

Nueva: 19.00 horas

Palillero: 21.20 horas

Recogida: 0.50 horas

Itinerario: Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Beato Diego José de Cádiz, San Francisco y Plaza de San Agustín.

Ver mapa Itinerario: Humildad y Paciencia Gráfico: Miguel Guillén

Lunes Santo

Imágenes de la salida del Nazareno del amor en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Nazareno del Amor

Salida: 16.00 horas

Nueva: 17.30 horas

Palillero: 19.50 horas

Recogida: 22.35 horas

Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, Rosario y Plaza de San Francisco.

Ver mapa Itinerario: Nazareno del Amor Gráfico: Miguel Guillén

La Palma

Salida: 14.45 horas

Nueva: 18.25 horas

Palillero: 20.45 horas

Recogida: 23.30 horas

Itinerario: Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Martínez Campos, Rosa, Sagasta, Hospital de Mujeres, Plaza de la Libertad, Plaza de las Flores, Columela, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, Torre, Rosa, Pastora, Tío de la Tiza, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma

Ver mapa Itinerario: La Palma Gráfico: Miguel Guillén

Prendimiento

Salida:16.45 horas

Nueva: 19.20 horas

Palillero: 21.40 horas

Recogida: 0.15 horas

Itinerario: Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Clara Campoamor, Plaza de Argüelles, Plaza de España, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Enrique de las Marinas, Bendición de Dios y Alameda Hermanas Carvia Bernal.

Ver mapa Itinerario: Prendimiento Gráfico: Miguel Guillén

Vera-Cruz

Salida: 19.15 horas

Nueva: 20.15 horas

Palillero: 22.35 horas

Recogida: 0.25 horas

Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Cánovas del Castillo, San José, San Pedro, Sagasta, Tinte y Plaza de San Francisco.

Ver mapa Itinerario: Vera Cruz Gráfico: Miguel Guillén

Martes Santo

Imágenes de la salida de Sanidad en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Julio González

Sanidad

Salida: 16.30 horas

Nueva: 18.30 horas

Palillero: 20.35 horas

Recogida: 22.30 horas

Itinerario: Santa Inés, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José y Santa Inés.

Ver mapa Itinerario: Sanidad Gráfico: Miguel Guillén

Piedad

Salida: 17.30 horas

Nueva: 18.55 horas

Palillero: 21.15 horas

Recogida: 0.15 horas

Itinerario: Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Cristóbal Colón, Cobos y Plaza de la Catedral.

Ver mapa Itinerario: Piedad Gráfico: Miguel Guillén

Caído

Salida: 17.30 horas

Nueva: 19.20 horas

Palillero: 21.40 horas

Recogida: 0.40 horas

Itinerario: Plaza Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Plaza de San Francisco, Rosario, Marqués de Valdeíñigo, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Cervantes, Plaza del Mentidero, Beni de Cádiz, Interior del Parque Genovés y Doctor Gómez Ulla.

Ver mapa Itinerario: El Caído Gráfico: Miguel Guillén

Columna

Salida: 17.30 horas

Nueva: 20.10 horas

Palillero: 22.30 horas

Recogida: 23.50 horas

Itinerario: Plaza de San Antonio, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, Rosario, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha y Plaza de San Antonio.

Ver mapa Itinerario: Columna Gráfico: Miguel Guillén

Ecce-Homo

Salida: 19.00 horas

Nueva: 20.55 horas

Palillero: 23.15 horas

Recogida: 0.55 horas

Itinerario: Ancha, Novena, Barrié, José del Toro, Cardenal Zapata, Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Columela, Cánovas del Castillo, Sagasta y Ancha.

Ver mapa Itinerario: Ecce-Homo Gráfico: Miguel Guillén

Miércoles Santo

Imágenes de la salida de Sentencia en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Sentencia

Salida: 16.15 horas

Nueva: 17.45 horas

Palillero: 20.15 horas

Recogida: 0.00 horas

Itinerario: Plaza de la Merced, Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.

Ver mapa Itinerario: Sentencia Gráfico: Miguel Guillén

Cigarreras

Salida: 17.15 horas

Nueva: 18.40 horas

Palillero: 21.10 horas

Recogida: 1.25 horas

Itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, Plaza San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia y Compas de Santo Domingo.

Ver mapa Itinerario: Cigarreras Gráfico: Miguel Guillén

Las Aguas

Salida: 16.40 horas

Nueva: 19.30 horas

Palillero: 22.00 horas

Recogida: 0.10 horas

Itinerario: Santa Inés, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, Plaza de San Antonio, Torre y Santa Inés.

Ver mapa Itinerario: Las Aguas Gráfico: Miguel Guillén

Caminito

Salida: 19.00 horas

Nueva: 20.25 horas

Palillero: 22.45 horas

Recogida: 0.40 horas

Itinerario: Isabel la Católica, Honduras, Costa Rica, Conde O'Reilly, Argüelles, Plaza de España, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, Plaza Santísimo Cristo de la Vera-Cruz e Isabel la Católica.

Ver mapa Itinerario: El Caminito Gráfico: Miguel Guillén

Jueves Santo

Imágenes de la salida de Afligidos en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Jesús Marín

Afligidos

Salida: 18.20 horas

Nueva: 20.10 horas

Palillero: 22.30 horas

Recogida: 23.35 horas

Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Santiago, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres y Sagasta.

Ver mapa Itinerario: Afligidos Gráfico: Miguel Guillén

El Huerto

Salida: 18.00 horas

Nueva: 20.50 horas

Palillero: 23.10 horas

Recogida: 2.30 horas

Itinerario: Plaza de Capuchinos, Geólogo McPherson, Arricruz, Campo del Sur, Sagasta, Regimiento de Infantería, Puerto Chico, Desamparados, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, San José, Rosa, Pastora, Pinto, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas, Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Pericón de Cádiz, Arricruz, Geólogo McPherson y Plaza de Capuchinos.

Ver mapa Itinerario: El Huerto Gráfico: Miguel Guillén

Nazareno

Salida: 19.50 horas

Nueva: 21.45 horas

Palillero: 0.10 horas

Recogida: 6.30 horas

Itinerario: Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Mirador, Público, Concepción Arenal y Santa María.

Ver mapa Itinerario: Nazareno Gráfico: Miguel Guillén

Medinaceli

Salida: 21.15 horas

Nueva: 23.00 horas

Palillero: 1.10 horas

Recogida: 4.00 horas

Itinerario: Santa Inés, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Sagasta y Plaza de San Francisco.

Ver mapa Itinerario: Medinaceli Gráfico: Miguel Guillén

Madrugada

Imágenes de la salida del Perdón en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Perdón

Salida: 0.50 horas

Nueva: 2.00 horas

Palillero: 4.25 horas

Recogida: 9.00 horas

Itinerario: Plaza de la Catedral, Cobos, Cristobal Colón,CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza San Martín, Obispo José María Rancés, Plaza de Fray Félix, Santísimo Cristo del Perdón, Campo del Sur, Arquitecto Acero y Plaza de la Catedral.

Ver mapa Itinerario: Perdón Gráfico: Miguel Guillén

Viernes Santo

Imágenes de la salida de Siete Palabras en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Siete Palabras

Salida: 18.30 horas

Nueva: 20.05 horas

Palillero: 22.30 horas

Recogida: 1.00 horas

Itinerario: Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Marqués de Cádiz, Ruiz de Bustamante, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.

Ver mapa Itinerario: Siete Palabras Gráfico: Miguel Guillén

Expiración

Salida: 17.15 horas

Nueva: 20.30 horas

Palillero: 22.55 horas

Recogida: 2.00 horas

Itinerario: Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Fermín Salvochea, Plaza de España, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Calderón de la Barca, Buenos Aires y Alameda Hermanas Carvia Bernal.

Ver mapa Itinerario: Expiración Gráfico: Miguel Guillén

Descendimiento

Salida: 19.30 horas

Nueva: 21.35 horas

Palillero: 23.55 horas

Recogida: 1.35 horas

Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Columela, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Sacramento y Sagasta.

Ver mapa Itinerario: Descendimiento Gráfico: Miguel Guillén

Buena Muerte

Salida: 21.35 horas

Nueva: 22.05 horas

Palillero: 0.25 horas

Recogida: 2.10 horas

Itinerario: Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco y Plaza de San Agustín.

Ver mapa Itinerario: Buena Muerte Gráfico: Miguel Guillén

Sábado Santo

Imágenes de la salida de Santo Entierro en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Julio González

Ecce Mater Tua

Salida: 1.00 horas

Palillero: 2.00 horas

Recogida: 3.45 horas

Itinerario: Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, Rosario, Plaza Mendizábal, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pelota y Plaza de la Catedral.

Ver mapa Itinerario: Ecce Mater Tua Gráfico: Miguel Guillén

Santo Entierro

Salida: 15.50 horas

Nueva: 18.00 horas

Palillero: 19.55 horas

Recogida: 21.50 horas

Itinerario: Santa Inés, San José, Ancha, Novena, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José y Santa Inés.

Ver mapa Itinerario: Santo Entierro Gráfico: Miguel Guillén

Domingo de Resurrección

El Señor Resucitado, a su salida de la Catedral, con una plaza repleta de gente. / Julio González

Resucitado

Salida: 9.00 horas

Entrada en Catedral: 10.00 horas

Salida de Catedral: 12.30 horas

Recogida: 14.25 horas

Itinerario de ida a Catedral: Plaza de San Antonio, Ancha, Novena, Palillero, Montañés, Plaza Candelaria, Santiago, Compañía y Plaza de la Catedral.

Itinerario de regreso: Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Plaza de Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y Plaza de San Antonio.