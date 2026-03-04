Estos son los horarios e itinerarios de la Semana Santa de Cádiz 2026
La Semana Santa de Cádiz ya tiene horarios e itinerarios para este año 2026. El Consejo de Hermandades ha publicado al fin, la configuración de una Semana Santa con numerosos cambios motivados principalmente por el cierre de la parroquia de Santa Cruz, la incorporación de nuevos pasos o el cambio de sede de algunas hermandades. El resultado final es el siguiente:
Viernes de Dolores
Servitas
- Salida: 19.00 horas
- Entrada en Catedral: 20.45 horas
- Palillero: 22.25 horas
- Recogida: 0.40 horas
- Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Plaza de la Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero, (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, San José, Mateo de Alba y Sagasta.
Sábado de Pasión
Merced (Nazareno de la Obediencia)
- Salida: 17.00 horas
- Entrada en Catedral: 18.30 horas
- Palillero: 19.50 horas
- Recogida: 22.25 horas
- Itinerario: Merced, Plaza de las Canastas, Jesus de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza San Juan de Dios, Pelota, Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero, (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.
Humillación
- Salida: 18.35 horas
- Entrada en Catedral: 18.55 horas
- Palillero: 20.15 horas
- Recogida: 23.00 horas
- Itinerario: Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, Sagasta, Cervantes, Gaspar del Pino, San Miguel, Sacramento, Barrié, Plaza de las Flores, Compañía y Plaza de la Catedral.
Domingo de Ramos
Borriquita
- Salida: 13.30 horas
- Nueva: 16.30 horas
- Palillero: 18.50 horas
- Recogida: 0.45 horas
- Itinerario: Avenida de Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Plocia, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Plaza de San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia, Cuesta de las Calesas, Plaza de la Constitución, Acacias, Brunete, Avenida Francisco García de Sola, Garcia Carrera, Escalzo, Avenida María Auxilidora, Poeta Nieto y Avenida de Andalucía.
Las Penas
- Salida: 15.00 horas
- Nueva: 17.20 horas
- Palillero: 19.40 horas
- Recogida: 22.15 horas
- Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Hospital de Mujeres y Sagasta.
La Cena
- Salida: 16.55 horas
- Nueva: 18.00 horas
- Palillero: 20.20 horas
- Recogida: 23.30 horas
- Itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, Callejón de los Negros, Lázaro Dou, Plaza de San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo.
Despojado
- Salida: 15.00 horas
- Nueva: 18.40 horas
- Palillero: 21.00 horas
- Recogida: 1.50 horas
- Itinerario: Interior del colegio Salesianos, Avenida María Auxiliadora, Poeta Nieto, Avenida de Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Plocia, Callejón de los Negros, Lázaro Dou, Plaza San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Pelota, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Santo Domingo, Perla de Cádiz, Cuesta de las Calesas, Plaza de la Constitución, Avenida de Bahía Blanca, Acacias, Plaza de San Severiano, Brunete, García de Sola, Avenida García Carrera, Escalzo, Avenidada María Auxiliadora e Interior del Colegio Salesianos.
Humildad y Paciencia
- Salida: 18.40 horas
- Nueva: 19.00 horas
- Palillero: 21.20 horas
- Recogida: 0.50 horas
- Itinerario: Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Beato Diego José de Cádiz, San Francisco y Plaza de San Agustín.
Lunes Santo
Nazareno del Amor
- Salida: 16.00 horas
- Nueva: 17.30 horas
- Palillero: 19.50 horas
- Recogida: 22.35 horas
- Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, Rosario y Plaza de San Francisco.
La Palma
- Salida: 14.45 horas
- Nueva: 18.25 horas
- Palillero: 20.45 horas
- Recogida: 23.30 horas
- Itinerario: Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Martínez Campos, Rosa, Sagasta, Hospital de Mujeres, Plaza de la Libertad, Plaza de las Flores, Columela, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, Torre, Rosa, Pastora, Tío de la Tiza, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma
Prendimiento
- Salida:16.45 horas
- Nueva: 19.20 horas
- Palillero: 21.40 horas
- Recogida: 0.15 horas
- Itinerario: Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Clara Campoamor, Plaza de Argüelles, Plaza de España, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Enrique de las Marinas, Bendición de Dios y Alameda Hermanas Carvia Bernal.
Vera-Cruz
- Salida: 19.15 horas
- Nueva: 20.15 horas
- Palillero: 22.35 horas
- Recogida: 0.25 horas
- Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Cánovas del Castillo, San José, San Pedro, Sagasta, Tinte y Plaza de San Francisco.
Martes Santo
Sanidad
- Salida: 16.30 horas
- Nueva: 18.30 horas
- Palillero: 20.35 horas
- Recogida: 22.30 horas
- Itinerario: Santa Inés, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José y Santa Inés.
Piedad
- Salida: 17.30 horas
- Nueva: 18.55 horas
- Palillero: 21.15 horas
- Recogida: 0.15 horas
- Itinerario: Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Cristóbal Colón, Cobos y Plaza de la Catedral.
Caído
- Salida: 17.30 horas
- Nueva: 19.20 horas
- Palillero: 21.40 horas
- Recogida: 0.40 horas
- Itinerario: Plaza Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Plaza de San Francisco, Rosario, Marqués de Valdeíñigo, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Cervantes, Plaza del Mentidero, Beni de Cádiz, Interior del Parque Genovés y Doctor Gómez Ulla.
Columna
- Salida: 17.30 horas
- Nueva: 20.10 horas
- Palillero: 22.30 horas
- Recogida: 23.50 horas
- Itinerario: Plaza de San Antonio, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, Rosario, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha y Plaza de San Antonio.
Ecce-Homo
- Salida: 19.00 horas
- Nueva: 20.55 horas
- Palillero: 23.15 horas
- Recogida: 0.55 horas
- Itinerario: Ancha, Novena, Barrié, José del Toro, Cardenal Zapata, Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Columela, Cánovas del Castillo, Sagasta y Ancha.
Miércoles Santo
Sentencia
- Salida: 16.15 horas
- Nueva: 17.45 horas
- Palillero: 20.15 horas
- Recogida: 0.00 horas
- Itinerario: Plaza de la Merced, Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.
Cigarreras
- Salida: 17.15 horas
- Nueva: 18.40 horas
- Palillero: 21.10 horas
- Recogida: 1.25 horas
- Itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, Plaza San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia y Compas de Santo Domingo.
Las Aguas
- Salida: 16.40 horas
- Nueva: 19.30 horas
- Palillero: 22.00 horas
- Recogida: 0.10 horas
- Itinerario: Santa Inés, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, Plaza de San Antonio, Torre y Santa Inés.
Caminito
- Salida: 19.00 horas
- Nueva: 20.25 horas
- Palillero: 22.45 horas
- Recogida: 0.40 horas
- Itinerario: Isabel la Católica, Honduras, Costa Rica, Conde O'Reilly, Argüelles, Plaza de España, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, Plaza Santísimo Cristo de la Vera-Cruz e Isabel la Católica.
Jueves Santo
Afligidos
- Salida: 18.20 horas
- Nueva: 20.10 horas
- Palillero: 22.30 horas
- Recogida: 23.35 horas
- Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Santiago, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres y Sagasta.
El Huerto
- Salida: 18.00 horas
- Nueva: 20.50 horas
- Palillero: 23.10 horas
- Recogida: 2.30 horas
- Itinerario: Plaza de Capuchinos, Geólogo McPherson, Arricruz, Campo del Sur, Sagasta, Regimiento de Infantería, Puerto Chico, Desamparados, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, San José, Rosa, Pastora, Pinto, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas, Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Pericón de Cádiz, Arricruz, Geólogo McPherson y Plaza de Capuchinos.
Nazareno
- Salida: 19.50 horas
- Nueva: 21.45 horas
- Palillero: 0.10 horas
- Recogida: 6.30 horas
- Itinerario: Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Mirador, Público, Concepción Arenal y Santa María.
Medinaceli
- Salida: 21.15 horas
- Nueva: 23.00 horas
- Palillero: 1.10 horas
- Recogida: 4.00 horas
- Itinerario: Santa Inés, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Sagasta y Plaza de San Francisco.
Madrugada
Perdón
- Salida: 0.50 horas
- Nueva: 2.00 horas
- Palillero: 4.25 horas
- Recogida: 9.00 horas
- Itinerario: Plaza de la Catedral, Cobos, Cristobal Colón,CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza San Martín, Obispo José María Rancés, Plaza de Fray Félix, Santísimo Cristo del Perdón, Campo del Sur, Arquitecto Acero y Plaza de la Catedral.
Viernes Santo
Siete Palabras
- Salida: 18.30 horas
- Nueva: 20.05 horas
- Palillero: 22.30 horas
- Recogida: 1.00 horas
- Itinerario: Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Marqués de Cádiz, Ruiz de Bustamante, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.
Expiración
- Salida: 17.15 horas
- Nueva: 20.30 horas
- Palillero: 22.55 horas
- Recogida: 2.00 horas
- Itinerario: Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Fermín Salvochea, Plaza de España, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Calderón de la Barca, Buenos Aires y Alameda Hermanas Carvia Bernal.
Descendimiento
- Salida: 19.30 horas
- Nueva: 21.35 horas
- Palillero: 23.55 horas
- Recogida: 1.35 horas
- Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Columela, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Sacramento y Sagasta.
Buena Muerte
- Salida: 21.35 horas
- Nueva: 22.05 horas
- Palillero: 0.25 horas
- Recogida: 2.10 horas
- Itinerario: Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco y Plaza de San Agustín.
Sábado Santo
Ecce Mater Tua
- Salida: 1.00 horas
- Palillero: 2.00 horas
- Recogida: 3.45 horas
- Itinerario: Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, Rosario, Plaza Mendizábal, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pelota y Plaza de la Catedral.
Santo Entierro
- Salida: 15.50 horas
- Nueva: 18.00 horas
- Palillero: 19.55 horas
- Recogida: 21.50 horas
- Itinerario: Santa Inés, San José, Ancha, Novena, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José y Santa Inés.
Domingo de Resurrección
Resucitado
- Salida: 9.00 horas
- Entrada en Catedral: 10.00 horas
- Salida de Catedral: 12.30 horas
- Recogida: 14.25 horas
- Itinerario de ida a Catedral: Plaza de San Antonio, Ancha, Novena, Palillero, Montañés, Plaza Candelaria, Santiago, Compañía y Plaza de la Catedral.
- Itinerario de regreso: Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Plaza de Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y Plaza de San Antonio.
