Estos son los horarios e itinerarios de la Semana Santa de Cádiz 2026

El Consejo de Hermandades ha dado a conocer la configuración de la Semana Santa con más cambios que se recuerda, motivado sobre todo por el cierre de Santa Cruz y el cambio de sede de hasta media docena de cofradías

La Semana Santa de Cádiz ya tiene horarios e itinerarios para este año 2026. El Consejo de Hermandades ha publicado al fin, la configuración de una Semana Santa con numerosos cambios motivados principalmente por el cierre de la parroquia de Santa Cruz, la incorporación de nuevos pasos o el cambio de sede de algunas hermandades. El resultado final es el siguiente:

Viernes de Dolores

Servitas

  • Salida: 19.00 horas
  • Entrada en Catedral: 20.45 horas
  • Palillero: 22.25 horas
  • Recogida: 0.40 horas
  • Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Plaza de la Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero, (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, San José, Mateo de Alba y Sagasta.

Itinerario: Servitas

Gráfico: Miguel Guillén

Sábado de Pasión

Merced (Nazareno de la Obediencia)

  • Salida: 17.00 horas
  • Entrada en Catedral: 18.30 horas
  • Palillero: 19.50 horas
  • Recogida: 22.25 horas
  • Itinerario: Merced, Plaza de las Canastas, Jesus de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza San Juan de Dios, Pelota, Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero, (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.

Itinerario: Merced (Nazareno de la Obediencia)

Gráfico: Miguel Guillén

Humillación

  • Salida: 18.35 horas
  • Entrada en Catedral: 18.55 horas
  • Palillero: 20.15 horas
  • Recogida: 23.00 horas
  • Itinerario: Plaza de la Catedral, Arquitecto Acero (Estación de Penitencia), Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha, Sagasta, Cervantes, Gaspar del Pino, San Miguel, Sacramento, Barrié, Plaza de las Flores, Compañía y Plaza de la Catedral.

Itinerario: Humillación

Gráfico: Miguel Guillén

Domingo de Ramos

Borriquita

  • Salida: 13.30 horas
  • Nueva: 16.30 horas
  • Palillero: 18.50 horas
  • Recogida: 0.45 horas
  • Itinerario: Avenida de Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Plocia, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Plaza de San Agustín, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia, Cuesta de las Calesas, Plaza de la Constitución, Acacias, Brunete, Avenida Francisco García de Sola, Garcia Carrera, Escalzo, Avenida María Auxilidora, Poeta Nieto y Avenida de Andalucía.

Itinerario: La Borriquita

Gráfico: Miguel Guillén

Las Penas

  • Salida: 15.00 horas
  • Nueva: 17.20 horas
  • Palillero: 19.40 horas
  • Recogida: 22.15 horas
  • Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Hospital de Mujeres y Sagasta.

Itinerario: Las Penas

Gráfico: Miguel Guillén

La Cena

  • Salida: 16.55 horas
  • Nueva: 18.00 horas
  • Palillero: 20.20 horas
  • Recogida: 23.30 horas
  • Itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, Callejón de los Negros, Lázaro Dou, Plaza de San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo.

Itinerario: La Cena

Gráfico: Miguel Guillén

Despojado

  • Salida: 15.00 horas
  • Nueva: 18.40 horas
  • Palillero: 21.00 horas
  • Recogida: 1.50 horas
  • Itinerario: Interior del colegio Salesianos, Avenida María Auxiliadora, Poeta Nieto, Avenida de Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Plocia, Callejón de los Negros, Lázaro Dou, Plaza San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Pelota, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Santo Domingo, Perla de Cádiz, Cuesta de las Calesas, Plaza de la Constitución, Avenida de Bahía Blanca, Acacias, Plaza de San Severiano, Brunete, García de Sola, Avenida García Carrera, Escalzo, Avenidada María Auxiliadora e Interior del Colegio Salesianos.

Itinerario: Despojado

Gráfico: Miguel Guillén

Humildad y Paciencia

  • Salida: 18.40 horas
  • Nueva: 19.00 horas
  • Palillero: 21.20 horas
  • Recogida: 0.50 horas
  • Itinerario: Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Beato Diego José de Cádiz, San Francisco y Plaza de San Agustín.

Itinerario: Humildad y Paciencia

Gráfico: Miguel Guillén

Lunes Santo

Nazareno del Amor

  • Salida: 16.00 horas
  • Nueva: 17.30 horas
  • Palillero: 19.50 horas
  • Recogida: 22.35 horas
  • Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, Rosario y Plaza de San Francisco.

Itinerario: Nazareno del Amor

Gráfico: Miguel Guillén

La Palma

  • Salida: 14.45 horas
  • Nueva: 18.25 horas
  • Palillero: 20.45 horas
  • Recogida: 23.30 horas
  • Itinerario: Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Martínez Campos, Rosa, Sagasta, Hospital de Mujeres, Plaza de la Libertad, Plaza de las Flores, Columela, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, Torre, Rosa, Pastora, Tío de la Tiza, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas y Virgen de la Palma

Itinerario: La Palma

Gráfico: Miguel Guillén

Prendimiento

  • Salida:16.45 horas
  • Nueva: 19.20 horas
  • Palillero: 21.40 horas
  • Recogida: 0.15 horas
  • Itinerario: Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Clara Campoamor, Plaza de Argüelles, Plaza de España, Avenida Cuatro de Diciembre de 1977, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Enrique de las Marinas, Bendición de Dios y Alameda Hermanas Carvia Bernal.

Itinerario: Prendimiento

Gráfico: Miguel Guillén

Vera-Cruz

  • Salida: 19.15 horas
  • Nueva: 20.15 horas
  • Palillero: 22.35 horas
  • Recogida: 0.25 horas
  • Itinerario: Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Cánovas del Castillo, San José, San Pedro, Sagasta, Tinte y Plaza de San Francisco.

Itinerario: Vera Cruz

Gráfico: Miguel Guillén

Martes Santo

Sanidad

  • Salida: 16.30 horas
  • Nueva: 18.30 horas
  • Palillero: 20.35 horas
  • Recogida: 22.30 horas
  • Itinerario: Santa Inés, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José y Santa Inés.

Itinerario: Sanidad

Gráfico: Miguel Guillén

Piedad

  • Salida: 17.30 horas
  • Nueva: 18.55 horas
  • Palillero: 21.15 horas
  • Recogida: 0.15 horas
  • Itinerario: Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Cristóbal Colón, Cobos y Plaza de la Catedral.

Itinerario: Piedad

Gráfico: Miguel Guillén

Caído

  • Salida: 17.30 horas
  • Nueva: 19.20 horas
  • Palillero: 21.40 horas
  • Recogida: 0.40 horas
  • Itinerario: Plaza Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Plaza de San Francisco, Rosario, Marqués de Valdeíñigo, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Cervantes, Plaza del Mentidero, Beni de Cádiz, Interior del Parque Genovés y Doctor Gómez Ulla.

Itinerario: El Caído

Gráfico: Miguel Guillén

Columna

  • Salida: 17.30 horas
  • Nueva: 20.10 horas
  • Palillero: 22.30 horas
  • Recogida: 23.50 horas
  • Itinerario: Plaza de San Antonio, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, Rosario, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha y Plaza de San Antonio.

Itinerario: Columna

Gráfico: Miguel Guillén

Ecce-Homo

  • Salida: 19.00 horas
  • Nueva: 20.55 horas
  • Palillero: 23.15 horas
  • Recogida: 0.55 horas
  • Itinerario: Ancha, Novena, Barrié, José del Toro, Cardenal Zapata, Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Columela, Cánovas del Castillo, Sagasta y Ancha.

Itinerario: Ecce-Homo

Gráfico: Miguel Guillén

Miércoles Santo

Sentencia

  • Salida: 16.15 horas
  • Nueva: 17.45 horas
  • Palillero: 20.15 horas
  • Recogida: 0.00 horas
  • Itinerario: Plaza de la Merced, Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.

Itinerario: Sentencia

Gráfico: Miguel Guillén

Cigarreras

  • Salida: 17.15 horas
  • Nueva: 18.40 horas
  • Palillero: 21.10 horas
  • Recogida: 1.25 horas
  • Itinerario: Compás de Santo Domingo, Plocia, Plaza San Juan de Dios, Avda. 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia y Compas de Santo Domingo.

Itinerario: Cigarreras

Gráfico: Miguel Guillén

Las Aguas

  • Salida: 16.40 horas
  • Nueva: 19.30 horas
  • Palillero: 22.00 horas
  • Recogida: 0.10 horas
  • Itinerario: Santa Inés, San José, San Pedro, Beato Diego de Cádiz, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, Plaza de San Antonio, Torre y Santa Inés.

Itinerario: Las Aguas

Gráfico: Miguel Guillén

Caminito

  • Salida: 19.00 horas
  • Nueva: 20.25 horas
  • Palillero: 22.45 horas
  • Recogida: 0.40 horas
  • Itinerario: Isabel la Católica, Honduras, Costa Rica, Conde O'Reilly, Argüelles, Plaza de España, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, Plaza Santísimo Cristo de la Vera-Cruz e Isabel la Católica.

Itinerario: El Caminito

Gráfico: Miguel Guillén

Jueves Santo

Afligidos

  • Salida: 18.20 horas
  • Nueva: 20.10 horas
  • Palillero: 22.30 horas
  • Recogida: 23.35 horas
  • Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Santiago, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres y Sagasta.

Itinerario: Afligidos

Gráfico: Miguel Guillén

El Huerto

  • Salida: 18.00 horas
  • Nueva: 20.50 horas
  • Palillero: 23.10 horas
  • Recogida: 2.30 horas
  • Itinerario: Plaza de Capuchinos, Geólogo McPherson, Arricruz, Campo del Sur, Sagasta, Regimiento de Infantería, Puerto Chico, Desamparados, Libertad, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral, Cobos, Cristóbal Colon, CARRERA OFICIAL, Columela, Plaza de las Flores, Libertad, Hospital de Mujeres, San José, Rosa, Pastora, Pinto, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas, Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Pericón de Cádiz, Arricruz, Geólogo McPherson y Plaza de Capuchinos.

Itinerario: El Huerto

Gráfico: Miguel Guillén

Nazareno

  • Salida: 19.50 horas
  • Nueva: 21.45 horas
  • Palillero: 0.10 horas
  • Recogida: 6.30 horas
  • Itinerario: Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Mirador, Público, Concepción Arenal y Santa María.

Itinerario: Nazareno

Gráfico: Miguel Guillén

Medinaceli

  • Salida: 21.15 horas
  • Nueva: 23.00 horas
  • Palillero: 1.10 horas
  • Recogida: 4.00 horas
  • Itinerario: Santa Inés, San José, Plaza de Mina, Tinte, Plaza de San Francisco, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, San Pedro, Sagasta y Plaza de San Francisco.

Itinerario: Medinaceli

Gráfico: Miguel Guillén

Madrugada

Perdón

  • Salida: 0.50 horas
  • Nueva: 2.00 horas
  • Palillero: 4.25 horas
  • Recogida: 9.00 horas
  • Itinerario: Plaza de la Catedral, Cobos, Cristobal Colón,CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pomponio Mela, Fabio Rufino, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza San Martín, Obispo José María Rancés, Plaza de Fray Félix, Santísimo Cristo del Perdón, Campo del Sur, Arquitecto Acero y Plaza de la Catedral.

Itinerario: Perdón

Gráfico: Miguel Guillén

Viernes Santo

Siete Palabras

  • Salida: 18.30 horas
  • Nueva: 20.05 horas
  • Palillero: 22.30 horas
  • Recogida: 1.00 horas
  • Itinerario: Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Pelota, Marqués de Cádiz, Ruiz de Bustamante, Cobos, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced.

Itinerario: Siete Palabras

Gráfico: Miguel Guillén

Expiración

  • Salida: 17.15 horas
  • Nueva: 20.30 horas
  • Palillero: 22.55 horas
  • Recogida: 2.00 horas
  • Itinerario: Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Fermín Salvochea, Plaza de España, Avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José, Plaza de Mina, Calderón de la Barca, Buenos Aires y Alameda Hermanas Carvia Bernal.

Itinerario: Expiración

Gráfico: Miguel Guillén

Descendimiento

  • Salida: 19.30 horas
  • Nueva: 21.35 horas
  • Palillero: 23.55 horas
  • Recogida: 1.35 horas
  • Itinerario: Sagasta, Hospital de Mujeres, Libertad, Plaza de las Flores, Columela, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Sacramento y Sagasta.

Itinerario: Descendimiento

Gráfico: Miguel Guillén

Buena Muerte

  • Salida: 21.35 horas
  • Nueva: 22.05 horas
  • Palillero: 0.25 horas
  • Recogida: 2.10 horas
  • Itinerario: Plaza de San Agustín, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco y Plaza de San Agustín.

Itinerario: Buena Muerte

Gráfico: Miguel Guillén

Sábado Santo

Ecce Mater Tua

  • Salida: 1.00 horas
  • Palillero: 2.00 horas
  • Recogida: 3.45 horas
  • Itinerario: Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, Rosario, Plaza Mendizábal, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Pelota y Plaza de la Catedral.

Itinerario: Ecce Mater Tua

Gráfico: Miguel Guillén

Santo Entierro

  • Salida: 15.50 horas
  • Nueva: 18.00 horas
  • Palillero: 19.55 horas
  • Recogida: 21.50 horas
  • Itinerario: Santa Inés, San José, Ancha, Novena, Palillero, Columela, San Francisco, CARRERA OFICIAL, Novena, Ancha, San José y Santa Inés.

Itinerario: Santo Entierro

Gráfico: Miguel Guillén

Domingo de Resurrección

Resucitado

  • Salida: 9.00 horas
  • Entrada en Catedral: 10.00 horas
  • Salida de Catedral: 12.30 horas
  • Recogida: 14.25 horas
  • Itinerario de ida a Catedral: Plaza de San Antonio, Ancha, Novena, Palillero, Montañés, Plaza Candelaria, Santiago, Compañía y Plaza de la Catedral.
  • Itinerario de regreso: Plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Plaza de Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y Plaza de San Antonio.

Itinerario: Resucitado

Gráfico: Miguel Guillén

