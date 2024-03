El fatídico siglo XXI para la Semana Santa de Cádiz: 16 años de 22 afectados por la lluvia

El cambio climático es una evidencia comparando los datos entre 1984-2000 y 2001-2024. De la misma manera, ha crecido el celo de las cofradías con sus patrimonios. Y, por qué no decirlo, la profusión de partes y la sobreinformación meteorológica ha influido en las decisiones de las hermandades.

La mejor racha, ¡con solo dos años seguidos sin lluvia!, se produjo entre 2014 y 2015 . Y ya desde 2016 hasta la actualidad, vuelta a las andadas. En estos últimos nueve años sólo se han dado dos semanas santas completas, las de 2017 y 2023. Las otras cinco (2020 y 2021 no cuentan por la pandemia) se han aguado de alguna forma. Los datos son descorazonadores para los cofrades gaditanos.

Son cifras demoledoras las que registra la actual centuria. Entre 2002 y 2008 no hubo una Semana Santa tranquila. Siete años seguidos de sobresaltos. Recordemos ese 2005 en el que la lluvia afectó al Lunes, Martes, Miércoles y Viernes Santo. O ese 2008 que aguó todo el Miércoles Santo.

La lluvia, tan necesaria, se ha convertido en la más temible enemiga de las cofradías gaditanas en el siglo XXI. El dato es esclarecedor: de las 22 semanas santas celebradas entre 2001 y 2024 (no hay que contar las de 2020 y 2021 borradas por la pandemia), 16 de ellas han estado afectadas de alguna manera por el tiempo. Esto es, solo en seis han salido todas las cofradías que estaban previstas. Así, el 72,72 por ciento de las semanas santas de este siglo se han estropeado por la meteorología.

Desde mediados de los 80 la lluvia ha dejado estampas únicas en la Semana Santa gaditana. En 1985. El Huerto se refugió en la Catedral y Afligidos decidió no salir, haciéndolo ambas el Viernes Santo. Humildad y Paciencia decidió procesionar el Martes Santo de 1990, mientras que Vera-Cruz, en 1995, se refugió en la Catedral el Lunes Santo para regresar a San Francisco el Miércoles Santo. En la Madrugada de 2012, la hermandad de El Perdón decidió no efectuar la salida procesional ante los desfavorables pronósticos, aunque sí trasladó el misterio, a paso de agua, a la Catedral para participar en la procesión Magna del Sábado Santo. Lo mismo hizo Afligidos, que no salió el Jueves Santo, con su paso el Viernes Santo desde San Lorenzo, aprovechando que en esta jornada tampoco salieron cofradías. Asimismo, en 2013 la cofradía de la Columna se quedó dentro de Catedral y volvió a la parroquia de San Antonio el Sábado Santo. Esta misma hermandad, junto a Ecce-Homo, vivió lo mismo en la Semana Santa de 2016.