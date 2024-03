La Verdad de las cofradías

Aquí está toda la verdad. Y toda la contundencia con la que los progres, los curas malages, los místicos de patinillo, Europa Laica ni ninguna marea habida y por haber no han podido ni podrán nunca. En este pasado viernes se resumen muchas de las cosas que no terminan de comprenderse en este mundo de las cofradías y la gran razón por la que la Iglesia necesita ir de la mano de las hermandades.

En ese encuentro multitudinario, pero íntimo y personal de cada uno, con el Señor de Medinaceli está la razón de ser de las hermandades. Ya luego buscaremos el mejor taller en el que bordar el manto, nos pelearemos por salir 5 minutos antes o pasar antes que el otro por carrera oficial, discutiremos si transitamos por Candelaria hacia la derecha o hacia la izquierda, nos impondrán que no suenen marchas en un traslado o vía crucis, censurarán las coronaciones canónicas (hasta que llegue el primer decreto haciendo una excepción), presumiremos de estrenos en la exposición de Cajasol, aguantaremos a los pesados de todas las Cuaresmas preocupados solo del léxico que ellos dicen que es propio de esta ciudad, enfrentaremos a unos con otros por ganar un cabildo de elecciones, o incluso soportaremos un castigo como el que está sufriendo (y le queda, nos tememos) el Huerto.

Pero ahí, en ese instante en que cada uno plantó el viernes su mano, sus labios, su oración, el peso de su vida en el pie de Medinaceli, está la Verdad de todo esto. Cuántas tragedias, esperanzas y socorros se pondrían este 1 de marzo bajo el Cautivo de Santa Cruz. El socorro del joven de 40 años que con dos niños en el mundo se ha quedado en paro y busca desesperadamente una salida digna para su casa, la esperanza de la madre que ese mismo viernes confirmó que el posible tumor diagnosticado a su hija no entrañaba peligro alguno, la tragedia de una devota cuya hermana terminaría recogiendo el Señor horas después.

Nosotros sigamos transitando por nuestro mundo terrenal, sigan las hermandades haciendo lo que hacen e intentando mejorar todo lo posible, y sigan los malages del clero, los graciosos en el Falla y todo el que quiera ponerse por delante haciendo de las suyas. Que cuando llegue un nuevo primer viernes de marzo volveremos a ver de manera rotunda que ahí, en el pie de Medinaceli, radica toda la Verdad de las cofradías. Sobrecogedor.

La música

El melón que ha abierto el Ayuntamiento con la música detrás de los pasos es cuanto menos inquietante. Plantear que el acompañamiento debe cesar en algunos tramos, insinuando que es molesto para determinado sector de población, transita por una delgada línea entre el ‘bienquedismo’ y lo ridículo. Si ahora resulta que la música molesta e impide que la Semana Santa sea universal, que se anulen los contratos y que todas las cofradías transiten en silencio. Y si el ruido de los instrumentos de viento (y de los tambores, aunque para el Ayuntamiento puedan seguir sonando) conviene reducirlo o eliminarlo, que se haga extensivo al resto de fiestas de la ciudad, como ha ocurrido ya con los fuegos artificiales.

Inventos

Los que plantea el Ayuntamiento para esta Cuaresma y que se asumen con el mismo cuerpo con que uno ve una película de miedo; a ver hasta dónde va a llegar el susto. Vaya por delante el aplauso a la iniciativa que han denominado ‘Cuaresma en los sentidos’ y que sin duda supone una importante revitalización de la actividad cofradiera en estas semanas que ciertamente en la ciudad están pasando bastante desapercibidas por falta de programación, de convocatorias, de conciertos, de ensayos de cuadrillas por las calles… de ambiente, en definitiva. Y si no, vean cómo estaba la ciudad el viernes por la noche de gente buscando los vía crucis que había, acudiendo a Santa Cruz y empapándose de cofradías.

Valorada, pues, la iniciativa, no dejan de generar dudas ciertos ‘inventos’ anunciados por los concejales de Cultura y de Hermandades. Empezando por el acto que este mediodía está previsto que se celebre en la plaza de San Francisco, y terminando por esa vuelta de tuerca que se ha anunciado para que el Falla explote su potencial como teatro durante el pregón de Fernando Díaz. Ojú.

Cigarreras

Lo que ha ocurrido en la cofradía del Miércoles Santo sacando a la luz lo que en 1992 se hizo con la Virgen de la Esperanza merece dos reflexiones. La primera para aplaudir la valentía de la junta de gobierno de Pablo Ceballos a la hora de dar a conocer eso que ocurrió y que es merecedor de que todos los hermanos, principalmente, pero también los devotos y la ciudad lo sepan. No es muy aventurado pensar que otros muchos en el lugar de la junta de Cigarreras hubieran optado por el silencio, cuando no incluso por la eliminación de cualquier rastro de aquella lamentable operación de 1992. Con esa transparencia mostrada por Cigarreras ganamos todos. Por otro lado, no deja de ser llamativo -y grave- que los hermanos de esta corporación y toda la ciudad fueron realmente engañados entre 1992 y 2005, venerando a una imagen que ya no era la Esperanza. Es más, posiblemente se haya rendido culto en esos años a una imagen que no llegó ni a estar bendecida. Muy grave.

Hermanos Delgado

Hasta hoy se ha expuesto en Sevilla parte de la producción del taller de los hermanos Delgado, que comenzó a trabajar a finales de los 80 pero que desde 1992 está muy presente en la Semana Santa de las principales ciudades, con piezas que mezclan originalidad, sello propio y mucha dificultad en la elaboración; tanto, que Pepe Delgado defiende por activa y por pasiva que la orfebrería no es un arte suntuario sino un arte mayor. Hay piezas en la exposición que requieren incluso de conocimientos de ingeniería para hacerlas posible y que sirvan para el menester que tienen (un respiradero, una corona, un cáliz, un cirial…). Si además de todo eso, se le une la amabilidad, humildad y simpatía del orfebre, como en el caso de los Delgado, el evidente triunfo que ellos han cosechado en el mundo de las hermandades está más que asegurado.

Por cierto, que de Cádiz capital (donde tiene obras como la peana de la Virgen de la Luz) no ha habido ninguna pieza expuesta. Sí hay varias de San Fernando, y también una de Jerez.

Estrenos

Hablando de exposiciones, hay que poner de relieve la que estos días puede verse en la Fundación Cajasol, donde las hermandades muestran el potencial con el que se avecina la Semana Santa. Hace tiempo venimos alabando que la Semana Santa está dando pasos agigantados en muchos aspectos, y las piezas que se muestran en la exposición corroboran la mejoría patrimonial y el cuidado por los detalles. Que haya hasta cuatro canastos dorados en la sala de la Fundación, parte de las nuevas bambalinas de Expiración, la Magdalena del Perdón, el guión de La Cena (que es espectacular) o la corona de Lágrimas de Columna que acaba de cumplir un siglo son una contundente muestra del trabajo que están realizando las hermandades en el cuidado y mejora de su patrimonio. Y ojo porque Columna va a sumar una primitiva Cruz que fue localizada hace un tiempo y que acaban de restaurar Pilar Morillo y Álvaro Domínguez gracias a las ayudas de la Junta de Andalucía. Lo dicho, una convocatoria, hasta el próximo domingo, para no perderse.