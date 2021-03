Semana Santa en Cádiz: Puertatierra estrena Miércoles Santo

El Miércoles Santo mira a Puertatierra. Extramuros gana un punto más de protagonismo esta Semana Santa de colas, altares innovadores y viento, mucho viento, y convoca a la ciudad en una nueva jornada. El Domingo de Ramos fue pieza fundamental en San José y Salesianos; hoy Jueves lo volverá a ser en San Severiano; y ayer estrenaba Miércoles en el Pilar. Por primera vez, la hermandad de Las Aguas abría las puertas de su sede canónica en el colegio marianista para recibir la visita de los hermanos, los devotos y la ciudad. Este año no amanecía el Miércoles Santo en Santa Cruz, ni se vivía un Miércoles de puerta cerrada como en 2020.

La presencia de la hermandad de Las Aguas en la iglesia de la Avenida principal fue una de las grandes novedades del Miércoles Santo de este año. Sensaciones raras en el seno de esta corporación, que posiblemente siga teniendo pendiente establecerse en un sitio que sea viable y óptimo para el día a día de la corporación y que evite ese vaivén de imágenes a finales de la Cuaresma o durante el año. Un lugar donde asentarse de manera definitiva.

La hermandad ha mirado a San Antonio, mira a Santa Cruz y no descarta Santa Catalina, opción que ya se estuvo barajando y que podría volver a ser viable una vez que la parroquia de la Castrense regrese a su casa en los próximos meses. Pero también está extramuros, que es una cuenta pendiente de Cádiz y sus cofradías; una zona que ha experimentado un notable crecimiento poblacional en las últimas décadas, crecimiento que no ha ido acompañado de la creación o implantación de ninguna cofradía (excepción de las ya conocidas, ubicadas todas en el entorno de San José, y El Huerto en San Severiano), seguramente por las limitaciones de la carga. Por qué no puede ser Las Aguas la próxima en dar ese paso e implantarse en algunos de los tantos barrios y barriadas huérfanos de cofradías en extramuros.

Eso dependerá de las futuras generaciones de la hermandad; o de las actuales, entre las que se encuentran jóvenes como Javier Trías, bisnieto de fundador y actual mayordomo, responsable a sus 24 años de edad de los destacados montajes que esta Cuaresma ha protagonizado la corporación, que entre el amplio y valioso patrimonio que atesora cuenta con uno de los Crucificados más valiosos del siglo XX, que ayer lucía impecable sobre un monte delimitado por los respiraderos del paso de palio y acompañado de la Virgen de la Luz y de San Juan.

El ambiente tranquilo y muy de hermandad en la iglesia del Pilar contrastaba en otra mañana desapacible con el trasiego que registraba el barrio de Santa María. Las cofradías de Sentencia y Cigarreras hacían valer el fuerte tirón popular y devocional que tienen en la ciudad, y el acceso a Santo Domingo y a la Merced dependía durante toda la mañana de colas de público que, eso sí, siempre respetaba las distancias de seguridad y las indicaciones que iba dando el personal profesional al que han tenido que recurrir todas las cofradías para compatibilizar el culto y la pandemia.

“Ojalá el año que viene tengamos estemos igual, pero con los pasos preparados para salir”, comenta el hermano mayor de Sentencia, Benito Moya, en referencia a ese ambiente de mañana que se ha generado este año con el público acudiendo a los templos a ver las cofradías del día y que hasta ahora no era costumbre en esta ciudad que vive a su manera la Semana Santa. Esa Semana Santa que se consumía en la calle y que este año ha pasado a consumirse dentro de las iglesias, donde muchos deambulan sin ton ni son, sin comprender que lo que tienen ante sus ojos es mucho más que un mero altar con flores, velas y bordados.

En Santo Domingo aprovecharon la visita del vestidor de la Virgen de la Esperanza, Juan Carlos Romero, para entregarle un obsequio “por los grandísimos cables que nos echas y lo magnífica que pones siempre a la Reina”, como le decía el hermano mayor, Juan Rey. Al lado de las imágenes de Cigarreras, los doce apóstoles seguían reunidos en torno a la mesa del Señor a los pies de su altar, en una disposición bien distinta a la que se pudo contemplar hasta el Domingo de Ramos pero cargada de realismo. Y en toda la iglesia, cruces veladas y el monumental monumento ya dispuesto para este Jueves Santo. “No encontrarás un monumento igual en toda la ciudad”, asevera, con razón, un visitante.