El tiempo en la Semana Santa de Cádiz. La amenaza del Lunes Santo empieza a ser "bastante clara"

Vuelven las cofradías a la calle, y vuelven los cofradías a mirar al cielo y a consultar los partes meteorológicos. Según los mapas de este sábado, el Lunes Santo asoma como la jornada con mayor amenaza en lo que a las salidas procesionales se refiere; algo que vienen marcando las distintas previsiones y que a poco más de 48 horas de esas procesiones parece "bastante claro".

El inicio de la Semana Santa este Domingo de Ramos se presentará con cielos despejados con nubes altas y temperaturas por encima de 20 grados, lo que se traduce en cierto calor en las horas centrales del día, según apunta el meteorólogo Manuel Salguero. Para esta jornada habrá un viento intenso de levante, que puede ir rolando a Sureste. Serán en cualquier caso, rachas moderadas, "a tener en cuenta pero que ni mucho menos pone en riesgo las procesiones, pero sí las candelerías", apunta Salguero.

De hecho, este meteorólogo que usa la cuenta de Twitter @EltiempoenCadiz -que estará actualizándose durante toda la Semana Santa como viene haciendo en los últimos años- señala que ese viento más intenso es común cuando se acerca una borrasca por el Atlántico. Y esto será lo que afecte de lleno al Lunes Santo, salvo variación en las próximas horas.

"El día arrancará de por sí nuboso, pero a partir del mediodía, tarde y noche habrá una probabilidad media-alta de lluvia", afirma Salguero, que matiza que no serán lluvias fuertes ni continuadas. Esas precipitaciones que entre las doce del mediodía y las dos de la tarde en adelante marcarán la jornada, seriamente amenazada para las salidas procesionales del Amor, La Palma, Prendimiento y Vera-Cruz.

El Martes Santo, por su parte, ocurrirá lo contrario al Lunes. La jornada comenzará con cielos nubosos y con posibilidad de precipitaciones por la madrugada y durante la mañana, "pero el riesgo bajará conforme avance el día". Sí se esperan lluvias con cierta intensidad en el interior de la provincia, pero no así en la capital. "Eso no quiere decir que no vaya a llover, incluso con tormenta", puntualiza el joven meteorólogo.

A partir del Miércoles Santo es cuando volverá el buen tiempo, aunque la madrugada y la mañana de ese día pueda estar marcada por alguna probabilidad mínima de lluvia. "Pero a partir de ahí, la nubosidad irá a menos y tendremos procesiones sin ningún problema, al igual que Jueves y Viernes Santo", concluye Manuel Salguero, que apela a la incertidumbre respecto a la variación meteorológica de estos próximos días.