Sábado Santo en Cádiz: la no salida del Santo Entierro

Última jornada de la Semana Santa que debió haber sido y no fue, la que ha transcurrido con todo el mundo en sus casas, incluidos hermanos mayores, miembros de junta, responsables del cortejo, hermanos de toda la vida, capataces, cargadores... Ellos, que son los principales afectados por la suspensión de las salidas, responden a dos cuestiones en este Sábado Santo.

1. ¿Cómo vive la Semana Santa sin procesiones

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Viernes Santo?

En concreto, en el caso del Santo Entierro intervienen el hermano mayor, Fernando Díaz, y el vocal de Formación y Liturgia, José María Torres.

Fernando Díaz. Hermano mayor

1. Hay una sensación de vacío que es inevitable. Aunque espiritualmente está resultando, en mucho tiempo, el año que más me estoy encontrando a mí mismo en la fe, no cabe duda que la situación por la que pasamos está muy presente porque se palpa en cada instante que algo muy delicado nos sacude. Prefiero quedarme con mi nostalgia, recordar año a año las más de tres décadas en la cofradía y tener muy presente a las personas que nos han dejado. Ya el Martes Santo, al no poder efectuar la estación de penitencia con Sanidad después de 15 años, viví la primera gran prueba de la fortaleza que precisamos estos días.

2. La estación de penitencia de hace un año. Fue una cascada de sensaciones por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación desde que esta junta tomó posesión. La finalización, de alguna manera, de unos meses intensos en los que hubo que hacer muchas cosas en poco tiempo. Compartir eso con mi junta y tantos hermanos que se están volcando con su ayuda, mientras veíamos salir los pasos es una estampa que me guardo en lo más hondo. No obstante, aquella primera estación de penitencia, en 1989, es el tesoro del que nunca me desprenderé y que da sentido a todo lo que soy en la actualidad.

José María Torres. Vocal de Formación y Liturgia

1. Lógicamente la estoy viviendo en casa. Por un lado, siguiendo las celebraciones litúrgicas de este tiempo a través de las redes sociales de la cofradía. Además, aprovecho para seguir por televisión los cortejos de otros años para revivir la Semana Santa que ahora se nos ha escapado debido a esta pandemia.

2. Sin duda el del año pasado, a pesar de que llevo muchos años saliendo en la cofradía. El momento de la apertura de las puertas del templo para la salida fue un instante con unas connotaciones muy especiales porque, de alguna manera, era el momento culmen en mi primera Semana Santa como miembro de la junta de gobierno. En ese momento ves plasmado todo el trabajo en equipo de los meses anteriores, siempre con la mirada puesta en nuestros titulares.