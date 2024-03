El Pertiguero del Domingo de Ramos en Cádiz

Un curso de formación sobre la lluvia

Ahora que tanto insiste la Iglesia, el Consejo, los hermanos mayores en sus candidaturas y todo el que se acerca a una hermandad en eso de la formación, lo vivido ayer invita a que desde Cobos organicen un curso específico que bien podría titularse ‘Cómo actuar en caso de riesgo de lluvia’. La primera lección parece clara, pero habrá que darla: “Si los partes dicen que va a llover, va a llover. No salgas”. Y a partir de ahí, todo tipo de orientaciones que según lo visto ayer siguen olvidando las hermandades cuando llegan estas situaciones inestables. O meridianamente claras, como estaban ayer.

Sin pasos andando pero con bandas

Hablando de ayer, hubo un momento en que pareció que el reloj iba a andar hacia atrás en el tiempo varios años, cuando tras anunciarse la suspensión de la salida de Las Penas comenzaron a entrar cargadores en San Lorenzo, como si se fueran a levantar los pasos y a protagonizar momentos felizmente olvidados. No fue así, aunque sí entraron las dos bandas, por separado, para interpretar una marcha cada una ante los pasos procesionales de la cofradía exclusivamente con los hermanos dentro de San Lorenzo. Curioso. En San José optaron por que esas marchas sonaran fuera de la iglesia una vez abrió las puertas.

Un acceso a Catedral un pelín ‘pejiguera’

Ayer, entrar en la Catedral para cubrir las incidencias que la lluvia estaba provocando en la procesión del Despojado, fue algo complicado. Aunque se comunicó a los medios que podrían acceder sin problemas, no fueron todo facilidades. Hasta el punto de que a los periodistas que accedían a cubrir la noticia se les pedía primero una acreditación que previamente no se había comunicado, para luego conducirles a una capilla de la que no podían moverse, impidiéndoles así desarrollar el trabajo con comodidad y libertad por la Seo y con las necesidades que ocasionan momentos tan noticiables como los de la aguada jornada del Domingo de Ramos. Hasta el punto que las radios no pudieron dar las explicaciones del hermano mayor de primera mano porque el sonido no llegaba hasta el micrófono y a los periodistas no les permitían acercarse a un altavoz. Cuánta rigidez, como si el problema en el interior de la Catedral fueran los periodistas...

Estrenos en Catedral

La Catedral estaba ayer de estrenos, en plural; aunque solo llegara hasta allí una cofradía, en singular. Además del recorrido por el interior, que eliminaba la girola, se estrenaba el dispositivo en caso de incidencia por la lluvia, que al contrario que años atrás sí contemplaba el refugio también de las bandas. Allí tuvo que refugiarse la que acompañó al Despojado, que llenó de instrumentos el templo durante la hora y media de espera hasta la suspensión final de la procesión.

Una medalla del Congreso para la Amargura

Uno de los detalles que ayer no pudo contemplar la ciudad fue a la Virgen de la Amargura luciendo medalla del Congreso de los Diputados. Se trataba de una donación del diputado por la provincia de Cádiz Miguel Ángel Sastre, que el pasado septiembre ofreciera el pregón de esta Dolorosa de su cofradía de Humildad y Paciencia a la que ha regalado esta insignia que lucía la Virgen en el fajín.

Capataz y nazareno de su Cena

La gente de su hermandad, esos que están en el lugar en que es oportuno en cada momento, bien merecen un reconocimiento. Hay que darle ración extra de sahumerio al bueno de Jorge Gómez, que ahí sigue revistiéndose con el hábito de su Cena, esa cuyo paso tantos años comandó, al igual que ahora se pone cada fiesta del Corpus al frente del Señor para llevarlo al altar de la calle Nueva. El sitio es lo de menos, lo importante es acompañarlo siempre. Bien por Jorge.

El cuadril se le resiste a los más pequeños

Los más veteranos en las filas nazarenas dicen que el cirio al cuadril es incluso más cómodo que llevarlo a modo de bastón. Sobre todo si el hábito cuenta con cinturón ancho de esparto que trae unas cuerdas a ambos lados pensadas para apoyar el cirio. Pero desde luego no sería de esa opinión este pequeñajo del Despojado que lo pasó francamente mal para llevar su cirio.

Los WhatsApp del pertiguero

A las 13.11 horas. “Qué semanita. Nada más que va a salir Vera–Cruz”. A las 13.42 horas. “Qué partes más raros manejan esa gente. En todos pone que llueve a las 6”. A las 15.14 horas: “Resumiendo: Verdulla Gafe” A las 17.10 horas. “Increíble: hay uno vendiendo paraguas en la esquina del Burger King de San Juan de Dios”. A las 17.25 horas: “Impresionante el Despojado sin descomponerse el cortejo y el andar del paso”. A las 17.26 horas: “Impresionante que haya salido”. A las 18.20 horas: “Un capote le están poniendo al Cristo”. A las 19.35 horas: “¡¡Qué despropósito!!”. A las 21.42 horas: “El Prendimiento de Málaga se ha llevado el primer premio de mojadas”.