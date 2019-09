El martes arranca el mes de octubre, confirmando lo que se temía desde hace más de un año: el Obispado, el Cabildo Catedral y la propia hermandad va a dejar en el olvido la celebración del cuarto centenario del Patronazgo de San Servando y San Germán sobre la ciudad. Bien es verdad que después de la exposición del pasado año en la Catedral era muy difícil hacer algo similar, pero se podrían haber planteado actos y cultos que celebraran estos cuatro siglos de Patronazgo y que, al mismo tiempo, sirviera para potenciar el papel y la significancia que los dos santos mártires tuvieron no sólo en la ciudad sino en toda la diócesis. Nada de eso se ha hecho, y para colmo en pleno aniversario la hermandad sigue sin consolidar su estructura a la espera de una luz verde que no llega a la renovación de su gobierno. El Obispado que tan defensor e impulsor fue del 150 aniversario del Patronazgo de la Virgen del Rosario o del 750 aniversario de la diócesis no ha ocupado el más mínimo interés en San Servando y San Germán. Una pena.

Córdoba

Los datos de la exposición de pasos de misterio que ha acogido la Mezquita Catedral entre el 14 y el domingo pasado son demoledores. Más de 110.000 personas han visitado la muestra, que acogía un total de 41 pasos de misterio de Córdoba capital y de diversas localidades de esa provincia; y eso ha generado un impacto económico que el Ayuntamiento ha cifrado en más de 5,5 millones de euros para la ciudad. Toma ya. En una semana, la muestra cordobesa (los pasos de las cofradías cordobesas, en definitiva) ha recibido más visitas que muchos monumentos a lo largo de todo un año. Y eso se traduce, una vez más, en el potencial expositivo que tienen las cofradías. Para que alguno se alegre o premie que el proyecto de museo cofrade en Cádiz esté olvidado…

Semana Santa 2020

Están avanzando en el Consejo las reuniones con las hermandades de cada día de la Semana Santa para configurar ya los horarios y el orden de paso que tendrá la carrera oficial en 2020. Por el momento se vaticinan pocas novedades respecto a lo ocurrido este año. Ya se ha abordado el viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Martes, Miércoles y Sábado Santo. Como es de esperar, el Domingo de Ramos está estancado, ya que con las posiciones y condicionantes de cada hermandad se hace muy difícil desde hace años alcanzar un acuerdo que contente a todos; habrá que esperar a futuros encuentros para ver cómo se configura la jornada y en qué posición pasa cada cofradía por la carrera oficial (especialmente en lo referente a Penas, Despojado y Cena). El resto de días ya analizados se mantiene sin cambios, más allá del retraso de 15 minutos que se prevé el Martes Santo en el inicio de la carrera oficial. La reunión del Lunes Santo prevista para este miércoles hubo que aplazarla.

El clero

La diócesis sumó ayer dos nuevos sacerdotes y cuatro diáconos. Eso ya de por sí es una buena noticia, pues no precisamente va sobrada de curas la cosa (ya ni hablamos de la malage que tienen muchos). Pero además, es de destacar que dos de los ordenados, el sacerdote Gabriel Mourente y el diácono Daniel Robledo, acceden a su vocación a través de las cofradías. Especialmente llamativo es el caso de Robledo, que de llevar el martillo en algún que otro paso de la Semana Santa gaditana va a empezar a desarrollar su labor vocacional. Suerte a los nuevos representantes del clero. Y por cierto, teniendo en cuenta estos casos, ¿podrían las cofradías retomar ese proyecto de becar a un seminarista, como se hacía antiguamente?

La Santa Caridad

Celebra hoy la que es hermandad más antigua de la ciudad su fiesta principal, que muda a la mañana aprovechando que el día de San Miguel, su patrón, coincide en domingo. Tohallas cruzadas bajo los trajes oscuros en una de las ceremonias con más tradición. Muy importante la labor que realiza esta corporación, que además mantiene abierta la iglesia de San Juan de Dios bastantes horas al día y que a duras penas y con los escasos recursos de los que dispone la hermandad se está rehabilitando. Para el 31 de octubre ha convocado la hermandad elecciones, con la duda de si optará a repetir en el cargo Juan Antonio García, su actual hermano mayor.

El Santo Ángel

También esta semana se celebra la fiesta del Santo Ángel Custodio. Y lo hace sin que el Secretariado Diocesano haya solucionado la situación de una cofradía que muchos dan por extinguida pero que sigue a la espera de ese estocazo definitivo que acabe con la incertidumbre. Da la impresión de que hay cierta falta de valentía para tomar la decisión, o bien que hay alguna diferencia de criterio respecto a la parroquia o alguna cuestión económica de fondo que tiene paralizada la toma de una decisión, sobre todo después de aquella propuesta un tanto chapucera de agregar la hermandad a la de Expiración.

Las Aguas

La hermandad ha convocado cabildo extraordinario el 25 de octubre para presentar el programa de actos y cultos con los que conmemorará los 75 años de su fundación. Será a finales de año cuando se conmemore ese aniversario, que la hermandad utilizará como punto de inicio de esa programación. ¿Habrá contemplado la cofradía salida extraordinaria de los titulares, o de alguno de ellos, por este motivo?

En la convocatoria se suma otro punto para abordar la situación que acarrea la hermandad con la imagen de Santa María Madre de la Juventud, que actualmente está al culto en la iglesia del Pilar del colegio de San Felipe Neri. Desde luego, no tiene suerte la hermandad con el culto de sus imágenes, recordando que la Virgen de Guadalupe (que es titular de la corporación) está en la casa de hermandad. Habrá que esperar los acontecimientos de ese cabildo extraordinario.

EL DETALLE. San Pablo pierde el recuerdo del Padre Caldelas

Ahora que hay ese afán por protegerlo todo, declararlo todo de interés cultural o patrimonio material o inmaterial de lo que sea, es una pena que nadie se hubiera fijado en el confesionario que hasta el pasado lunes conservaba la iglesia de San Pablo y que tanto se identificaba con el Padre Rafael Caldelas. ¡Cuántas horas dedicó el venerable sacerdote a atender desde esas cuatro maderas de la iglesia de San Pablo a cuantos buscaban una confesión, un perdón o siquiera un oído al que contar sus penurias y vicisitudes! Cuánto bien hizo desde ese confesionario el recordado cura de San Pablo al que San Pablo ha dado carpetazo enviando el viejo confesionario al punto limpio. La iglesia de Ancha está siendo sometida a un lavado de cara que incluye algunas mejoras e incluso la creación de alguna que otra capilla. Pero por el camino se ha perdido este monumento del Padre Caldelas. Una lástima.