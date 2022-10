Oído, cofrades. ¡Venga el curso de frente!

Pasada la Magna, recogidos y colocados en su sitio cuantos enseres han usado las 18 cofradías participantes (incluyendo Las Aguas), realizados cuantos balances han sido oportunos y vomitada toda bilis posible por las redes sociales, el curso cofradiero se puso en marcha oficialmente este pasado miércoles con el nombramiento del pregonero -otra vez los mismos a vomitar bilis-. Algo más tarde de lo habitual por el septiembre extraordinario que hemos vivido, el Consejo debe empezar ya a trabajar de manera decidida de cara al nuevo curso, en el que debe afrontar cuanto menos algunos debates para seguir mejorando y evolucionando -bilis- en este mundo de las cofradías gaditanas.

En cuestión de días deben comenzar, en esta línea, las reuniones de las cofradías de cada jornada de Semana Santa para ir programando cómo se configurarán los horarios e itinerarios de este año. Al margen de propuestas de cambios que puedan surgir en algunas jornadas, en este particular el gran asunto pendiente del Consejo es el control del tiempo que emplea una cofradía en pasar por un punto, unos minutos que debe establecer el propio Consejo para evitar esos cortejos eternos que tanto daño hacen a la compostura del público y a la dinámica que debe tener una procesión (y cualquier evento en general).

Respecto a la Semana Santa, también tiene el Consejo que asumir ya esa posible modificación de la carrera oficial que busca terminar en Palillero y no en Novena, para facilitar el regreso de las hermandades a sus templos y para mejorar la estética del final de la carrera oficial. Y cuidado, porque ya hemos avisado en ocasiones anteriores de que la obra de la Plaza de Candelaria puede afectar de lleno a la Semana Santa, pudiendo darse el caso de que las cofradías ni siquiera puedan pasar por esta céntrica plaza hoy incluida en el recorrido oficial.

La imagen del vía crucis es otra tarea que el Consejo debe asumir, y que se prevé para la segunda quincena de octubre. Quinielas hay casi tantas como imágenes posibles, al haber presidido ya todas las imágenes este acto del primer lunes de Cuaresma, pero quizás las opciones que más se reivindican son las de Humildad y Paciencia (que no participa desde 1988) y la del Cristo de Descendimiento (como guiño al centenario del nacimiento de Buiza).

El pregón de las Glorias debe ser otro asunto a analizar por el Consejo, ya que el acto necesita una seria reforma para darle la solemnidad y categoría que también merecen las hermandades letíficas. Hacerlo cada año en la Catedral o, por qué no, a los pies de la Patrona (que es una Virgen de gloria que a su vez ostenta el patronazgo sobre las hermandades gaditanas) puede ser una posibilidad que mejore el actual formato itinerante que no termina de cuajar.

El equipo de Jurado seguirá también buscando esa deseada mejora de la sede de las hermandades, y debe afrontar una revisión de la norma interna del funcionamiento de la institución y, sobre todo, del pleno de cofradías.

Proyectos, reformas, estudios y propuestas que asoman en este inicio de curso que este año llega algunas semanas más tardes a cuenta de la Magna y que ha venido con la más que reconocida voz del pregonero Fernando Pérez. A trabajar.

Semana Santa

En relación a la configuración de la Semana Santa, llama la atención de que Sevilla haya abierto el melón que desde hace años (pero muchos años) vienen reclamando en Cádiz algunas voces. La Semana Santa en la calle necesita ser revisada, huir de individualidades y buscar el mejor encaje posible para que la fiesta en su conjunto se presente de la mejor manera posible. Así se ha defendido aquí siempre por parte de un sector y así parece que va a empezar a hacer Sevilla. ¿Por qué no cambiar el orden de entrada para el mejor desarrollo de determinada jornada? ¿Y por qué no cambiar de día la salida de una hermandad si con ello se beneficia el conjunto de la Semana Santa? Sobre esto último seguimos pensando que a Cádiz le vendría bien algunos puntuales cambios para enriquecer determinadas jornadas y sacarle el mejor partido posible (y no pensamos en turismo ni hostelería, conste) a la Semana Santa..

La Patrona

El calendario nos presenta una feliz semana con ofrendas de nardos, renovación del voto y procesión de la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad. Este viernes recuperará la fiesta del Rosario su habitual formato en toda su extensión, con la Virgen en su paso (no en parihuela), con el recorrido de vuelta por Cobos y Pelota, sin mascarillas, sin aforos en Santo Domingo… Las cofradías han aplazado el rosario y la felicitación que se venía haciendo en la noche del día 6, en una acertada decisión del Consejo y de los dominicos para no sobrecargar las vísperas de la Patrona ni duplicar, como de algún modo venía ocurriendo, el pregón con una felicitación que se había convertido en otro pequeño pregón minutos después de que finalizara el ‘oficial’. Felices días de la Patrona.

Elecciones

Los procesos que se están desarrollando actualmente han sacado a la luz otra laguna en la brillante norma diocesana habitualmente modificada a antojo del de turno. Resulta que la norma prohíbe, por un lado, que el hermano mayor sea miembro de otra hermandad (algo que sí deja ya para el resto de miembros, que pueden estar en dos juntas a la vez) o miembro de la permanente del Consejo; y por otro lado, castiga (salvo cuando se le antoja al cura de turno) al que dimite con cinco años sin poder formar parte de ninguna junta. Pues hay dos candidatos que o bien incumplen la primera norma o bien lo hacen con la segunda, porque si dimiten de sus actuales responsabilidades para presentarse a hermano mayor, habrán dimitido con el consiguiente castigo de los cinco años; y si no dimiten y siguen en sus cargos no deberían ser aceptadas sus candidaturas. Con todo esto no queremos perjudicar a uno u otro candidato, ni muchísimo menos; pero sí se refleja, una vez más, la debilidad de una norma muchas veces escrita a golpe de intereses puntuales o particulares.

Elecciones (II)

Hablando de los procesos electorales, hay que destacar y aplaudir la actuación que está teniendo la junta de mesa del Nazareno, que con absoluta naturalidad anunciaba hace unos días el acto de presentación de la candidatura encabezada por Desiré González (la alternativa, o de oposición aunque se molesten algunos, a la oficialista o continuista) en la iglesia de Santa María. Así se hacen las cosas, bien por Verdulla, Plaza y compañía, que transitan por esa delgada cuerda de dirigir un proceso electoral en el que están implicados y en el que concurren dos listas. Esperemos esa normalidad y elegancia entre candidaturas, ejemplo hasta ahora de cómo deben concurrir opciones diferentes a un proceso electoral, hasta el día del cabildo y la toma de posesión.