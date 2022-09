Fernando Pérez: "La Semana Santa ha marcado mi vida"

El anuncio de la Semana Santa de Cádiz 2023 ya está en marcha. La ciudad ya conoce al pregonero, anunciado en la noche del miércoles; y Fernando Pérez ya ha avanzado este jueves cómo plantea el acto, qué piensa hacer en el Gran Teatro Falla el próximo 26 de marzo y cómo ha vivido y está viviendo estos primeros instantes del reto que el Consejo le ha marcado para la próxima Cuaresma.

"Voy a intentar hacer un pregón contando cómo ha sido en mi vida la Semana Santa, qué supone para mí y cómo la vivo en mi vida y en la actualidad", ha avanzado Pérez, que no ha dudado en confesar que la Semana Santa "ha marcado mi vida con mi familia, mis amigos y mi gente". "Creo que le debo mucho a la Semana Santa y voy a intentar en el pregón devolverle todo lo que me ha dado", ha añadido un periodista que es consciente tanto del reconocimiento que a su trayectoria personal (después de toda una vida ligada a Ecce-Homo, donde ha sido artífice de una y mil batallas hasta llegar a ser hermano mayor) y profesional (con más de 30 años contándola a través del micrófono de Canal Sur Radio) supone el nombramiento como de la "valentía" del Consejo de Hermandades a la hora de nombrar a alguien que huye de lo políticamente correcto, que no teme a los charcos y que opina libremente respecto a su forma de ver y entender esto de las cofradías.

De hecho, Fernando Pérez ha reconocido ante los medios que no esperaba la llamada del Consejo para pregonar la Semana Santa "porque yo meto el dedo en el ojo de vez en cuando y digo cosas complicadas". Y lo hace porque está firmemente convencido de que "no tengo que decir lo que en teoría es políticamente correcto ni la gente tiene que gustarle lo que yo diga, que es mi opinión, siempre expresada desde el respeto". Así de sencillo.

Mientras sigue recibiendo felicitaciones de todo tipo, el periodista de Canal Sur avanza que ya tiene en mente su pregón. "Tengo el esquema, como por defecto profesional siempre me ocurre cuando tengo que hacer un programa de radio o de televisión", explica, añadiendo que para él, profesional de un medio audiovisual, "lo fácil es la puesta en escena, pero lo difícil es escribir". "Está el esquema, tengo ideas, hay ganas de dar sorpresas, habrá versos pero no sustentarán el pregón...", ha ido desgranando un pregonero que pretende "contar todo lo que he vivido junto a mi hermano (Antonio Pérez) desde que tengo conciencia, con 7 u 8 años, pasaban todas las cofradías por la calle Ancha y ya vivíamos y sentíamos todo lo que transmitían las cofradías".

En un pregonero absolutamente transparente hoy ante los medios de comunicación, también ha confesado Pérez que dos son los motivos principales del sí a semejante encomienda. "En primer lugar, el talante que en estos años ha mostrado el Consejo de Hermandades a los profesionales de la comunicación y, en concreto, a mi persona, yo que he vivido la Semana Santa tantos años y conoce perfectamente este mundo". Y en segundo lugar, de algún vinculado al anterior, por su compañero inseparable de profesión y de narraciones de Semana Santa Juan Manzorro, que desde que recibió la llamada del presidente (Juan Carlos Jurado) "me ha martilleado la cabeza". "Se van a cumplir diez años de su pregón, al que yo no pude asistir por trabajo (entonces Fernando Pérez era el director de la Gran Jugada, que emitía todo lo relacionado con lo deportivo y en especial con el fútbol los fines de semana) y lo pasé regular. Si él estuviera me estaría empujando a hacerlo, así que no tenía más remedio que aceptarlo", ha reconocido ante los medios.