Miércoles Santo en Cádiz: la no salida del Caminito

La suspensión de las procesiones de Semana Santa afecta a todos, de alguna u otra forma. A la ciudad entera. Pero los hermanos mayores, miembros de junta, responsables del cortejo, hermanos de toda la vida, capataces, cargadores... son los principales afectados. Y ellos son los que hablan este Miércoles Santo para valorar sus sensaciones en torno a esta Semana Santa del coronavirus. Dos son las preguntas a responder:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Miércoles Santo?

En la cofradía del Caminito, responden a estas preguntas el hermano mayor, Pablo Chaves, y el capataz del paso, José Luis Pájaro (responsable también del paso del Cautivo de Medinaceli).

Pablo Chaves. Hermano mayor.

1. Estamos viviendo una extraña Semana Santa donde no podemos sentir físicamente la cercanía de los nuestros pero donde estamos buscando la forma desde la hermandad de cumplir con sus premisas básicas acercándonos al hermano e intentando cumplir con la Caridad y la Liturgia. Una Semana Santa diferente pero donde estamos aprendiendo y que está haciéndonos ver, aún más, de la importancia de la oración, y de la entrega a los hermanos; esperando que pronto estas acciones las podamos hacer desde la cercanía física.

2. Han sido muchos los momentos clave que recuerdo, desde el primer día que pude formar parte de su cortejo como penitente a aquel día donde un grupo de jóvenes me llevaron a sus entregas de comida y vi que era tan necesario, o ese otro día donde por primera vez me integraron en la junta de gobierno. Son muchos, pero quizás un momento clave fue el día en que se presentó a los hermanos la Virgen después de su restauración; las caras de alegría y de agradecimiento no se pueden olvidar. Ahora lo que espero es seguir sumando días especiales junto a nuestra familia de la cofradía.

José Luis Pájaro. Capataz

1. Como el resto del mundo viviré estos días con resignación, y esperando que esta epidemia vaya remitiendo, gracias a Dios. Hoy lo que hay que pedirle a Dios es que esto se acabe de una vez, y podamos volver a la cotidianidad lo más pronto posible.

2. Aunque en este 2020 hace 23 años de mi primera salida como capataz de Nuestra Señora de las Angustias mi mejor recuerdo se repite todos los años, porque aunque crean algunas personas que todos los años son iguales, he decir que cada año es muy distinto.