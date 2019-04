Un final precipitado

El San Juan tendrá que esperar un año más para regresar a la Semana Santa en su paso; y el romano que va en la trasera del paso de la Sentencia apenas tuvo tiempo de despedirse de la ciudad en la que a priori iba a ser su última salida. La Semana Santa se rompió ayer por donde más duele; y lo hizo como un portazo en la cara de las cuatro hermandades, sin paños calientes, de la manera más inesperada. La lluvia y las malas previsiones destrozaron ayer el Miércoles Santo, dejando a la ciudad huérfana de cofradías. A las ocho y cuarto de la tarde, la última esperanza de ver un paso en la calle se desvaneció con el anuncio final de que Caminito tampoco saldría este año.

El cambio en los cielos fue radical respecto a las jornadas anteriores. De hecho, cuesta pensar que el día amaneciera tan desapacible después de tres magníficos días de procesiones con temperaturas incluso elevadas como las que se dieron en determinadas horas del Domingo de Ramos y del Lunes Santo (donde no fueron pocas las personas que formaban parte de los cortejos y necesitaron atención por lipotimias y golpes de calor).

La mañana invitaba a poco optimismo realmente, aunque en el interior de los templos protagonistas del día (Santa Cruz, la Merced, Santo Domingo y el Caminito) había tranquilidad y normalidad casi absoluta dando por hecho que las cofradías saldrían a la calle a la hora prevista. De hecho, las previsiones entonces apuntaban a un riesgo de lluvia a última hora de la noche, por lo que las cofradías acelerarían sus regresos para no verse afectadas. El Consejo de Hermandades convocaba una reunión a la una y media de la tarde para analizar los partes meteorológicos existentes y los posibles planes que tuviera cada hermandad, que a esa hora mantenían intacto el programa horario.

Pero el tiempo empeoró en el momento clave –lo cual puede ser incluso mejor–. A la hora en que debían dar comienzo las salidas la posibilidad de lluvia era alta; y terminó lloviendo un pequeño chaparrón justo cuando Las Aguas había decidido suspender su salida y minutos después de que Sentencia anunciara lo contrario.

Es esta cofradía mercedaria la peor parada del día. Con su cortejo totalmente dispuesto en la calle, a falta de levantar el paso de palio tras superar la maniobra de la puerta, la lluvia obligó a la hermandad a dar media vuelta y regresar a la Merced, teniendo en cuenta la estrechez de la calle Merced y el desmontaje de los respiraderos y otras partes del paso de misterio que es necesario para que pueda salvar los límites de la puerta.

El día quedaba completamente roto, como confirmaría Cigarreras anunciando también la suspensión de su salida. Quedaba únicamente el Caminito, que incluso llegó a demorar hasta media hora la decisión de poner o no en la calle su cortejo. Pero finalmente, cuando el reloj daba las ocho y cuarto de la tarde, la hermandad anunció que debido a las previsiones meteorológicas para la noche no se daban las circunstancias oportunas para hacer estación en la Catedral. Definitivamente, el día no estaba para procesiones. Y el Miércoles Santo, con sus estrenos y sus novedades, con sus despedidas y con sus cambios, queda pendiente del año 2020.

Lo peor de lo ocurrido ayer, además, es que las previsiones no son nada buenas tampoco para lo que queda de Semana Santa. Para hoy, de hecho, se espera lo peor respecto al tiempo, manteniéndose las malas previsiones también durante el Viernes y el Sábado Santo. Quién puede pensar ante este escenario que la cosa era tan distinta durante Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo...