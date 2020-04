Lunes Santo. Segundo día de una Semana Santa sin procesiones en la calle. Hermanos mayores, miembros de junta, responsables del cortejo, hermanos de toda la vida, capataces, cargadores... Los principales afectados por la suspensión de las salidas siguen ofreciendo sus testimonios en este pequeño homenaje de lo que no ha podido acontecer hoy en las calles de la ciudad.

En el caso del Prendimiento, el mayordomo de la hermandad, Sergio Cuesta, a su vez presidente de la agrupación musical de la Salud, y la periodista Gema Freire, que forma parte del cortejo del Lunes Santo, responden a estas dos cuestiones:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Lunes Santo?

Sergio Cuesta. Mayordomo

1. Es triste... después de casi toda una vida dedicado a este mundo, rozando los treinta años en bandas y seis como miembro de la junta de gobierno, se hace extraño un año en el que no vaya a vestir la túnica, el uniforme, o ni siquiera vaya a ver un paso en la calle.

Además, en concreto este año, lo afrontaba con una especial ilusión, porque en la banda de Nuestro Padre Jesús de la Salud comenzábamos una nueva etapa y en la cofradía seguíamos avanzando en la talla del paso de misterio. Pero las cosas vienen como vienen, ahora es momento de quedarnos en casa y mirar por el bien común.

2. Sin duda, hacer estación de penitencia junto a mis titulares ya es un hecho más que destacable, y aún más especial al darse la coincidencia de poder estar con mi cofradía en la calle, llevando a mi banda tras el paso de misterio, donde voy de fiscal. Se ha creado un vínculo muy bonito entre cofradía, cuadrilla y banda, hay muy buena relación y verlos trabajar juntos es maravilloso.

Gema Freire. Hermana de fila

1. Pues me encuentro muy triste y muy rara, para qué nos vamos a engañar. Soy consciente de que es una medida absolutamente necesaria, pero eso no quita para que lo viva con una mezcla de pena y nostalgia. También lo estoy sintiendo mucho por mi hijo, porque es lo que más le gusta en el mundo. Sin embargo, él nos está dando una lección a todos porque lo ha comprendido desde el primer momento con lo pequeño que es, y no lo está llevando mal.

Para intentar pasar esta experiencia única (así lo espero) lo mejor posible, estamos viendo muchos videos, haciendo videollamadas con familiares y amigos que son clave en estos días para nosotros, y preparando algún que otro almuerzo o cena especial. Y lo más importante, estamos viviendo esta semana con la esperanza de que todo saldrá bien y de que pronto nos reuniremos todos para celebrar que esto ha pasado y que nos encontramos bien.

2. Sería difícil quedarme con uno, han sido muchos los momentos especiales. Si tengo que escoger, me quedo con el Lunes Santo de 2014 porque fue el día que salí de la Iglesia del Carmen para acompañar a mis Titulares con mi hijo en brazos. Desde que él viene conmigo, todos mis Lunes Santo han sido más especiales si cabe.