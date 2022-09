Fernando Pérez, un pregonero sin complejos

La palabra valentía es de las que más se han usado en las últimas horas para referirse a la elección del pregonero. Y posiblemente no sea la más apropiada, ya que Fernando Pérez es una apuesta segura por su profesionalidad demostrada durante más de treinta años, su vinculación indiscutible al mundo de las hermandades desde que apenas tenía conciencia, pasando por todos los malos tragos que supone cualquier responsabilidad dentro de una hermandad, y su acompañamiento, micrófono en mano, a la Semana Santa gaditana en las tres últimas décadas. Por todo ello, la elección del pregonero no debe considerarse un acto de valentía, aunque sí una decisión sin complejos por parte del Consejo de Hermandades.

El presidente de este organismo, Juan Carlos Jurado, ha explicado este jueves que Fernando Pérez "era la persona idónea por sus conocimientos de la Semana Santa, por su labor en la hermandad de Ecce-Homo en la que ha estado en casi todos los caros de responsabilidad, además de su labor en el periodismo con el programa Semana Mayor y con las retransmisiones de la Semana Santa". Y por si todo ello fuera poco, el presidente ha aludido a otra cualidad del pregonero: "la exportación de la Semana Santa de Cádiz que hace fuera de la ciudad". Un auténtico embajador que lleva años situando a las cofradías gaditanas en círculos cofradieros de Jerez o Sevilla, entre otras ciudades.

Estas palabras de reconocimiento de Jurado hacia el pregonero han tenido su discurso de vuelta, con el agradecimiento de Fernando Pérez no sólo a su designación, sino a la labor que el Consejo viene realizando "en los últimos años". "Es muy buena, no solo por la magna última que ha puesto a la Semana Santa de Cádiz en el mapa de toda Andalucía", ha valorado un cofrade convencido de que las hermandades gaditanas "no debemos encerrarnos, sino que debemos salir fuera y debemos también recibir a la gente de fuera de la mejor forma posible".

Esta reflexión encaja a la perfección en un contexto actual en el que se quiere dar mayor promoción o difusión a la Semana Santa de Cádiz. Ponerla en valor, en definitiva, para lo que se ha perseguido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional o para lo que ha servido la procesión magna del pasado día 17. Teniendo en cuenta además, como ha indicado Fernando Pérez, que "el milagro de la Semana Santa sigue creciendo, porque os aseguro que lo que yo conocí en los 80 no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día". "La Semana Santa ha ido cambiando para bien", y el pregonero que ha vivido ese cambio y lo ha contado año tras año durante estas tres décadas ve en esta progresión -muchas veces demandada por él mismo con sus opiniones y sus acciones- "me ha servido para decidirme a estar delante del atril en el Falla el próximo 26 de marzo". Sin complejos.